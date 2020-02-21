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Адель Таарабт: «Это не самый плохой результат, но «Бенфика» играла с «Шахтером» на победу»

04:33
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Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт после поражения от «Шахтера» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что его команда ехала в Украину за победой.

— Мы разочарованы, поскольку хотели победить, — цитирует пресс-служба УЕФА Таарабта. — Все решит домашний матч, который, я надеюсь, мы выиграем и пройдем дальше. Мы не думали об ответном поединке, двигаемся шаг за шагом. Это не самый плохой результат, но «Бенфика» играла на победу.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028196--shakhtar-donetsk-vs-benfica/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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