Ачерби о матче с «Локомотивом»: «Нужно быть осторожными и навязывать свою игру, чтобы увезти 3 очка из Москвы»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Локомотива».

— Что вы думаете по поводу вашего календаря?

— Мы смотрели на статистику, — приводит корреспондент «СЭ» Микеле Антонов слова Ачерби. — Многие команды проводят по 50-70 матчей за год. Безусловно, часто футболисты устают, им не хватает отдыха. С начала октября, например, мы играем через 2 дня на третий, плюс некоторые успевают ездить и в сборную. Поэтому с календарем все сложно.

— Каковы ваши личные задачи на этот сезон?

— Я хочу учиться, развиваться, чтобы показывать топ уровень, доказывать, кто я есть на самом деле. А завтра очень важная игра. Поэтому мы абсолютно точно должны увезти три очка.

— У вас очень плотная группа. Как справляться с постоянным давлением, потому что от вас ожидают лучших результатов?

— Да, у нас, действительно, очень сложные игры: «Галатасарай», «Марсель». Тем более сейчас мы должны ехать в Россию. Это тяжелый перелет. У «Локомотива» подобралась очень хорошая, организованная команда с хорошим тренером. Тем более они играют дома. Перед нами стоит сложная задача. Поэтому мы должны быть осторожными, сильными, организованными, а также навязывать свою игру, чтобы выиграть и увезти из Москвы заветные три очка!

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится завтра, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).