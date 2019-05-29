Абрамович прибыл в Баку перед финалом Лиги Европы

Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку. Об этом сообщает Corierre dello Sport.
Бизнесмен находится в гостинице, где остановилась команда. Сегодня "Челси" сыграет с "Арсеналом" в финале Лиги Европы.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится в Баку и начнется в 22.00 по московскому времени.
#Abramovic arriva nell’hotel del #Chelsea ⬇️ https://t.co/DUamzidhWU— Corriere dello Sport (@CorSport) 29 мая 2019 г.
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