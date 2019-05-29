17:26 | Футбол — Лига Европы

Абрамович прибыл в Баку перед финалом Лиги Европы

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Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку. Об этом сообщает Corierre dello Sport.

Бизнесмен находится в гостинице, где остановилась команда. Сегодня "Челси" сыграет с "Арсеналом" в финале Лиги Европы.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится в Баку и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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