Абрамович прибыл в Баку перед финалом Лиги Европы

Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку. Об этом сообщает Corierre dello Sport.

Бизнесмен находится в гостинице, где остановилась команда. Сегодня "Челси" сыграет с "Арсеналом" в финале Лиги Европы.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится в Баку и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр