Абрамович и владелец "Витесса" на финале Лиги Европы в Баку. Фото

Роман Абрамович и Александр Чигиринский (справа). Фото REUTERS., REUTERS

Владелец "Челси" Роман Абрамович посетил финал Лиги Европы в Баку. Его команда в финале обыграла "Арсенал" (4:1).

На фото справа от Абрамовича находится владелец голландского "Витесса" Александр Чигиринский. Эту команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Дубль в составе "Челси" сделал Эден Азар. Также отличились Педро и Оливье Жиру. У "Арсенала" забил Алекс Ивоби.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр