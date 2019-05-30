00:37 | Футбол — Лига Европы

Абрамович и владелец "Витесса" на финале Лиги Европы в Баку. Фото

Роман Абрамович и Александр Чигиринский (справа). Фото REUTERS., REUTERS
Роман Абрамович и Александр Чигиринский (справа). Фото REUTERS., REUTERS
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Владелец "Челси" Роман Абрамович посетил финал Лиги Европы в Баку. Его команда в финале обыграла "Арсенал" (4:1).

На фото справа от Абрамовича находится владелец голландского "Витесса" Александр Чигиринский. Эту команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Дубль в составе "Челси" сделал Эден Азар. Также отличились Педро и Оливье Жиру. У "Арсенала" забил Алекс Ивоби.

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Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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