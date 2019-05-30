Абрамович и владелец "Витесса" на финале Лиги Европы в Баку. Фото

Владелец "Челси" Роман Абрамович посетил финал Лиги Европы в Баку. Его команда в финале обыграла "Арсенал" (4:1).
На фото справа от Абрамовича находится владелец голландского "Витесса" Александр Чигиринский. Эту команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.
Дубль в составе "Челси" сделал Эден Азар. Также отличились Педро и Оливье Жиру. У "Арсенала" забил Алекс Ивоби.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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