"Абердин", "Университатя" и "Олимпия" вышли в 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Шотландский "Абердин", румынская "Университатя" и словенская "Олимпия" вышли в 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"РоПС" (Финляндия) – "Абердин" (Шотландия) – 1:2 (1:1)
Голы: Када, 2 (1:0). Косгрув, 27 – с пенальти (1:1). Фергюсон, 90+4 (1:2).
Судья: Юмит Озтюрк (Турция).
18 июля. Рованиеми. Стадион "Rovaniemen keskuskentta".
Первый матч – 1:2.
"Университатя" Кр (Румыния) – "Сабаил" (Азербайджан) – 3:2 (1:0)
Голы: Чикылдэу, 28 (1:0). Вэтэжелу, 54 (2:0). Рамазанов, 67 (2:1). Дювентрю, 69 (2:2). Фортеш, 90 (3:2).
Судья: Йоунассон (Исландия).
18 июля. Крайова. Стадион "Stadionul Ion Oblemenco".
Первый матч – 3:2.
"РФШ" (Латвия) – "Олимпия" Л (Словения) – 0:2 (0:1)
Голы: Чекичи, 45+1 (0:1). Савич, 90+2 (0:2).
Судья: Керсгорд-Андерсен (Дания).
18 июля. Рига. Стадион "Daugava".
Первый матч – 3:2.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/