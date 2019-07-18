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"Абердин", "Университатя" и "Олимпия" вышли в 2-й отборочный раунд Лиги Европы

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Шотландский "Абердин", румынская "Университатя" и словенская "Олимпия" вышли в 2-й отборочный раунд Лиги Европы.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"РоПС" (Финляндия) – "Абердин" (Шотландия) – 1:2 (1:1)

Голы: Када, 2 (1:0). Косгрув, 27 – с пенальти (1:1). Фергюсон, 90+4 (1:2).

Судья: Юмит Озтюрк (Турция).

18 июля. Рованиеми. Стадион "Rovaniemen keskuskentta".

Первый матч – 1:2.

 

"Университатя" Кр (Румыния) – "Сабаил" (Азербайджан) – 3:2 (1:0)

Голы: Чикылдэу, 28 (1:0). Вэтэжелу, 54 (2:0). Рамазанов, 67 (2:1). Дювентрю, 69 (2:2). Фортеш, 90 (3:2).

Судья: Йоунассон (Исландия).

18 июля. Крайова. Стадион "Stadionul Ion Oblemenco".

Первый матч – 3:2.

"РФШ" (Латвия) – "Олимпия" Л (Словения) – 0:2 (0:1)

Голы: Чекичи, 45+1 (0:1). Савич, 90+2 (0:2).

Судья: Керсгорд-Андерсен (Дания).

18 июля. Рига. Стадион "Daugava".

Первый матч – 3:2.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/

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