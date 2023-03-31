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«А если завтра 10:0?» Бывший гендиректор «Анжи» вспомнил смешную историю о матче в Алкмааре

Юрий Голышак
Обозреватель
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Самуэль Это&amp;#039;О.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» вспомнил любопытную историю о матче квалификации Лиги Европы против АЗ Алкмаар (5:0) .

— Играем с АЗ Алкмаар. Приезжаем туда, видим симпатичный стадиончик. Вот они устроили ужин прямо на арене.

— Это что-то немыслимое?

— Да нет, клубы частенько такое практикуют. Принимают в VIP-ложах, скай-боксах. Рядом ресторан, еда готовится здесь же. Все с видом на поле. Очень атмосферно и красиво. Вот сижу я за столом — и замечаю, какое у них простенькое табло. Места хватает только на названия команд и счет. Причем если кто-то забьет десять — это все, критическая ситуация.

— Места не хватит?

— Не хватит!

— Как быть?

— Склоняюсь к менеджеру: «У вас же счет только до девяти? На двузначное число не рассчитано?» Тот усмехнулся: «Ну да». Я продолжаю: «А если завтра 10:0?» Тот нахмурился, что-то припомнил: «Да, был у нас такой случай, 11:1. Мы начали цифру гонять заново».

— Выкрутились.

— Потом рассмеялся: «Но завтра до этого не дойдет!» Ну, ладно. Я услышал и услышал. Начинается игра. Забиваем первый гол, забиваем второй. Третий! Четвертый!

— Где этот товарищ из АЗ?

— Тоже ищу его глазами. Стоит рядом — бледный! Тихонечко говорю: «Табло не испортится?» Он вздохнул, ничего не ответил. На этом вздохе Лахиялов выходит и забивает пятый...

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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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