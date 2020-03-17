Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

9 лет назад «Спартак» разгромил «Аякс» в Лиге Европы

08:40
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Спартак» (Россия) — «Аякс» (Голландия) — 3:0 (2:0). Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Спартак» (Россия) — «Аякс» (Голландия) — 3:0 (2:0). Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Теги:

17 марта 2011 года «Спартак» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле переиграл «Аякс» со счетом 3:0.

Голы в той встрече забили защитник Дмитрий Комбаров (на 21 минуте), а также нападающий Веллитон (на 30 минуте) и полузащитник Алекс (на 54 минуте). В первом матче красно-белые также одержали победу со счетом 1:0 и прошли в следуюущую стадию турнира.

В 1/4 финала Лиги Европы «Спартак» играл с «Порту» и уступил в обоих матчах с общим счетом 3:10. В текущем сезоне красно-белые не смогли преодолеть стадию 4-го отборочного раунда турнира, проиграв «Браге» в обоих матчах с общим счетом 1:3.

&quot;СПАРТАК&quot; РАЗГРОМИЛ &quot;АЯКС&quot;
Спартак — Аякс

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир