9 лет назад «Спартак» разгромил «Аякс» в Лиге Европы

17 марта 2011 года «Спартак» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле переиграл «Аякс» со счетом 3:0.

Голы в той встрече забили защитник Дмитрий Комбаров (на 21 минуте), а также нападающий Веллитон (на 30 минуте) и полузащитник Алекс (на 54 минуте). В первом матче красно-белые также одержали победу со счетом 1:0 и прошли в следуюущую стадию турнира.

В 1/4 финала Лиги Европы «Спартак» играл с «Порту» и уступил в обоих матчах с общим счетом 3:10. В текущем сезоне красно-белые не смогли преодолеть стадию 4-го отборочного раунда турнира, проиграв «Браге» в обоих матчах с общим счетом 1:3.