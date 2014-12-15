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15 декабря 2014, 16:21

Рафаэль Бенитес: "В Турции "Наполи" будет нелегко"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Главный тренер &amp;quot;Наполи&amp;quot; Рафаэль БЕНИТЕС
Фото AFP

Главный тренер "Наполи" Рафаэль Бенитес подчеркнул, что команда со всей серьезностью относится к Лиге Европы и намерена пройти как можно дальше. Соперником итальянцев в 1/16 финала стал "Трабзонспор".

– В матчах с "Трабзонспором" у нас будет возможность показать наши лучшие качества, потому что мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы, – приводит Tmw слова Бенитеса. – Турецкий клуб – хороший клуб европейского уровня. Нам будет нелегко. В гостевом матче нам будет особенно трудно.

ФК Наполи
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