Жусилей: "Анжи" по силам занять первое или второе место в группе Лиги Европы"
11 сентября 2013, 21:02
Полузащитник "Анжи" Жусилей, отвечая на вопросы болельщиком, выразил мнение, что махачкалинская команда может выйти в следующий раунд Лиги Европы. "Анжи" попал в группу с "Тоттенхэмом", "Шерифом" и "Тромсе".
– Нам нужно занять одно из первых двух мест. Нам это по силам, – подчеркнул Жусилей.
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Материалы сюжета: 1-й тур Лиги Европы
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