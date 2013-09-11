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Жусилей: "Анжи" по силам занять первое или второе место в группе Лиги Европы"

11 сентября 2013, 21:02

Полузащитник "Анжи" Жусилей, отвечая на вопросы болельщиком, выразил мнение, что махачкалинская команда может выйти в следующий раунд Лиги Европы. "Анжи" попал в группу с "Тоттенхэмом", "Шерифом" и "Тромсе".

– Нам нужно занять одно из первых двух мест. Нам это по силам, – подчеркнул Жусилей.

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