Жусилей: "Анжи" по силам занять первое или второе место в группе Лиги Европы"

Полузащитник "Анжи" Жусилей, отвечая на вопросы болельщиком, выразил мнение, что махачкалинская команда может выйти в следующий раунд Лиги Европы. "Анжи" попал в группу с "Тоттенхэмом", "Шерифом" и "Тромсе".

– Нам нужно занять одно из первых двух мест. Нам это по силам, – подчеркнул Жусилей.