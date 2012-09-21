Александр Рязанцев: "Мы провели одну из своих лучших игр в сезоне"

Полузащитник "Рубина" Александр Рязанцев после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Интером" (2:2) в интервью в телеэфире сказал, что встреча оставила неприятный осадок в связи с пропущенным мячом в компенсированное время.

- Сегодня мы дважды вели в счете, но…Обидно пропускать в компенсированное время. Считаю, что мы провели одну из своих лучших игр в сезоне. Контролировали мяч в центре поля, проводили интересные атаки. Конечно, осадок остался, - сказал Рязанцев.

- Как вам "Интер"?

- В принципе, итальянские команды сами играют и дают играть соперникам. Чем мы и воспользовались, хотя могли действовать и острее. Однако мы толь ищем свою игру.