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21 сентября 2012, 01:27

Александр Рязанцев: "Мы провели одну из своих лучших игр в сезоне"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник "Рубина" Александр Рязанцев после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Интером" (2:2) в интервью в телеэфире сказал, что встреча оставила неприятный осадок в связи с пропущенным мячом в компенсированное время. 

- Сегодня мы дважды вели в счете, но…Обидно пропускать в компенсированное время. Считаю, что мы провели одну из своих лучших игр в сезоне. Контролировали мяч в центре поля, проводили интересные атаки. Конечно, осадок остался, - сказал Рязанцев. 

- Как вам "Интер"? 

- В принципе, итальянские команды сами играют и дают играть соперникам. Чем мы и воспользовались, хотя могли действовать и острее. Однако мы толь ищем свою игру.

 

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