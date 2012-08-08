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8 августа 2012, 17:24

Дмитрий Хохлов: "Глупо ставить цель обыграть "Данди" 8:0"

Марат АРАСЛАНОВ
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Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал предстоящий матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Данди Юнайтед".

- Разумеется, мы как следует изучили соперника, - начал специалист. - Знаем его плюсы и минусы. Но играть будем исходя из собственных козырей. Главная цель, конечно, победа. Но я не собираюсь требовать от подопечных обязательно реабилитироваться за поражение от "Спартака" и разорвать соперника 8:0. Это просто глупо.

Да, у команды были проблемы с самоотдачей в последнее время. Но в "Динамо" собраны профессионалы. И они должны сами понимать, что из кризиса надо выбираться. Сейчас главное - психология. Нужно выкинуть из головы негативные мысли.

Воронин, как вы знаете, отдан в аренду "Фортуне". Его, скорее всего, в "Динамо" в ближайшее время не будет. Что касается Колодина, сейчас у Дениса травма. Но в дальнейшем он будет тренироваться с основным составом. По поводу Ропотана поговорю и с ним лично, и с руководством. Наконец, Баккала я, честно говоря, в деле увидел только вчера. Как он мне? Ну так, ничего. (Антон МАТВЕЕВ)

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