Дмитрий Хохлов: "Глупо ставить цель обыграть "Данди" 8:0"

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал предстоящий матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Данди Юнайтед".



- Разумеется, мы как следует изучили соперника, - начал специалист. - Знаем его плюсы и минусы. Но играть будем исходя из собственных козырей. Главная цель, конечно, победа. Но я не собираюсь требовать от подопечных обязательно реабилитироваться за поражение от "Спартака" и разорвать соперника 8:0. Это просто глупо.



Да, у команды были проблемы с самоотдачей в последнее время. Но в "Динамо" собраны профессионалы. И они должны сами понимать, что из кризиса надо выбираться. Сейчас главное - психология. Нужно выкинуть из головы негативные мысли.



Воронин, как вы знаете, отдан в аренду "Фортуне". Его, скорее всего, в "Динамо" в ближайшее время не будет. Что касается Колодина, сейчас у Дениса травма. Но в дальнейшем он будет тренироваться с основным составом. По поводу Ропотана поговорю и с ним лично, и с руководством. Наконец, Баккала я, честно говоря, в деле увидел только вчера. Как он мне? Ну так, ничего. (Антон МАТВЕЕВ)

