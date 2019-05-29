4:1! "Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

"Челси" в английском финале Лиги Европы в Баку разгромил "Арсенал" – 4:1.

Все голы были забиты после перерыва. В составе "синих" отличились Оливье Жиру, Педро и Эден Азар (дважды), у "канониров" – Алекс Ивоби.

"Челси" стал победителем Лиги Европы (2013) во второй раз, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри выиграл свой первый трофей.

Лига Европы-2018/19

Финал

"Челси" (Англия) – "Арсенал" (Англия) – 4:1 (0:0)

Голы: Жиру, 49 (1:0). Педро, 60 (2:0). Азар, 65 - с пенальти (3:0). Ивоби, 69 (3:1). Азар, 72 (4:1).

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 76), Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Игуаин, 89).

"Арсенал" (Англия): Чех, Косьельни, Папастатопулос, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтланд-Найлс, Джака, Торрейра (Ивоби, 66), Езил (Уиллок, 77), Колашинац, Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Педро, 56. Кристенсен, 68.

Судьи: Рокки. Манганелли, Мели (все - Италия).

29 мая. Баку. Олимпийский стадион.

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