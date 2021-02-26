19-летний вратарь Агкацев рассказал о дебюте за «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился впечатлениями от дебюта за основную команду. 19-летний голкипер вышел в стартовом составе на ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:1).

«Разговор был вчера вечером, — сказал Агкацев во флеш-интервью после матча. — Тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе. Спросил, готов ли я. Я сказал, что готов. Было небольшое волнение, но парни поддержали, все хорошо было. Пара уверенных действий в начале матча — и все, я уверен был.

Почему не забили? Суетились наверное, хотели больше забить. Но по самоотдаче все старались".

«Краснодар» дважды проиграл «Динамо» (2:3, 0:1) и завершил выступление в розыгрыше Лиги Европы.