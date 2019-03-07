1:3. "Зенит" дома проиграл "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"Зенит" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил "Вильярреалу" (1:3). Свой четвертый гол в четвертой игре за питерскую команду забил Сердар Азмун.

В составе гостей отличились Висенте Иборра, Херард Морено и Мануэль Морланес.

Ответная игра пройдет в Испании в четверг, 14 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания) – 1:3 (1:1)

Голы: Иборра, 33 (0:1). Азмун, 35 (1:1). Морено, 64 (1:2). Морланес, 71 (1:3).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Кузяев, Мак (Шатов, 72), Барриос, Оздоев (Заболотный, 88), Дриусси, Дзюба, Азмун (Эрнани, 75).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Мигелон, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Мори, Хауме, Чиквуэзе, Иборра, Морланес (Касерес, 72), Пабло Форнальс (Касорла, 78), Морено (Бакка, 85).

Предупреждения: Хауме, 14. Барриос, 38. Мигелон, 69. Смольников, 76.

Судьи: Рокки. Мели, Пассери, Валери, Мариани (все - Италия).

7 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 51826 зрителей.

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