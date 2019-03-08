1:2. "Краснодар" проиграл "Валенсии" в Испании

"Краснодар" в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступил "Валенсии" (1:2). На дубль Родриго Морено "быки" ответили точным ударом Виктора Классона.

Российский нападающий хозяев Денис Черышев вышел на поле на 70-й минуте.

Ответная игра пройдет в России в четверг, 14 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия) – 2:1 (2:0)

Голы: Родриго, 12 (1:0). Родриго, 24 (2:0). Классон, 63 (2:1).

"Валенсия": Нету, Пиччини, Диакаби, Габриэл Паулиста, Лато, Солер, Кокелен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев, 70), Родриго (Мина, 62), Гамейро (Собрино, 78).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 80), Каборе, Газинский (Голубев, 89), Олссон, Стоцкий (Ари, 55), Классон.

Предупреждения: Каборе, 20. Классон, 45. Парехо, 55. Мартынович, 72. Олссон, 81. Кокелен, 81.

Судьи: Гринфельд. Хассан, Шимон, Адлер, Папир (все - Израиль).

7 марта. Валенсия. Стадион "Месталья".

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