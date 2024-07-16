Настало время дать дорогу молодым.

Отгремели два крупных континентальных турнира — чемпионат Европы и Кубок Америки. Для некоторых звездных игроков это были последние выступления за свою страну. Рассказываем о тех, кого мы уже точно не увидим в футболках национальных сборных.

Оливье Жиру. Фото AFP

Оливье Жиру

Сборную Франции покинул лучший бомбардир в ее истории. Жиру провел в команде 13 лет и настрелял 57 голов в 137 матчах. Вместе с «Трехцветными» Оливье выиграл ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

К сожалению, 37-летний Жиру ничем не запомнился на Евро-2024: четыре встречи и ноль результативных действий. Впрочем, коллектив Дидье Дешама в целом провалил турнир.

«Настал момент, которого я так боялся: момент прощания со сборной Франции. Я не забываю о фанатах, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что смог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что надевал эту синюю майку и представлял Францию. Мы были чемпионами мира!» — написал нападающий в соцсетях.

Жиру при этом не завязывает с футболом, но покидает Европу — теперь он наденет футболку «Лос-Анджелеса». В США бородатый француз будет наслаждаться жизнью и потихоньку уходить на пенсию, попутно наблюдая за тем, как Мбаппе попытается превзойти его достижение по голам за сборную. Килиан наколотил уже 48 мячей, так что рекорд Оливье, вероятно, будет побит.

Но вряд ли Жиру сильно расстроится, ведь он все равно оставил огромный след в истории национальной команды.

Тони Кроос. Фото Reuters

Тони Кроос

Немецкий полузащитник решил окончательно завершить карьеру и объявил об этом еще перед триумфальным для «Реала» финалом Лиги чемпионов.

Евро-2024 стал последним аккордом в карьере Тони. Кроос провел не топовый, но неплохой турнир. Правда, концовка получилась смазанной: вылет в 1/4 финала от сборной Испании и критика из-за жестких фолов против Педри. Но менее великим чемпион мира и шестикратный обладатель Лиги чемпионов от этого не станет.

Возможно, он слишком рано уходит. 34-летний футболист вполне мог продолжить выступать за любую команду мира еще как минимум один сезон.

«Что ж, вот и все. Но перед уходом и осмыслением всего, что произошло за последние 17 лет, я хочу поблагодарить всех тех, кто принимает меня таким, какой я есть. Спасибо всем моим болельщикам по всему миру за вашу полную поддержку», — заявил Кроос.

Томас Мюллер. Фото AFP

Томас Мюллер

Самый титулованный немецкий игрок ушел из национальной команды после поражения в четвертьфинале Евро-2024. Однако в клубном футболе, в отличие от своего друга Крооса, Томас остается.

«Я всегда гордился тем, что представляю свою страну. Хочу сказать спасибо всем вам. Теперь я буду болельщиком на трибунах», — сказал Мюллер в видеообращении на своем YouTube канале.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что молодое поколение не помнит немецкую сборную без Томаса. На счету 34-летнего полузащитника 131 матч за «Бундестим», и это третий результат в истории: больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137). С Германией Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занял третье место на ЧМ-2010.

Джердан Шакири. Фото AFP

Джердан Шакири

Шакири трижды попадал в топ-клубы, но не смог в них по-настоящему блеснуть: в «Интере» провел всего одну невзрачную половину сезона, а «Баварии» и «Ливерпулю» посвятил по три года, ничем особенным не запомнившись.

Сборная Швейцарии — совсем другое дело. В национальной команде Джердан не только максимально проявлял свои лидерские качества, но и забивал ярчайшие голы. Проверено на шести крупных турнирах, ведь Шакири удалось отличиться на трех чемпионатах мира и Европы подряд.

Теперь 32-летний вингер сосредоточится на игре за «Чикаго Файр». А мы посмотрим на Швейцарию без ее многолетнего вожака. Впервые с 2010-го.

Ян Вертонген. Фото Global Look Press

Ян Вертонген

Вертонген попрощался со сборной Бельгии после вылета в 1/8 финала. Это решение ни для кого не стало сюрпризом — на Евро было хорошо заметно, что 37-летний Ян уже не тянет высокие скорости.

«На тренировках и на поле ты доказал нам, что значит быть настоящим «красным дьяволом». Мы будем скучать по тебе!» — сообщила пресс-служба сборной Бельгии.

Вертонген дебютировал за национальную команду в 2007 году. Всего Ян провел 157 матчей за Бельгию и забил 10 голов, став бронзовым призером ЧМ-2018.

Последний матч за сборную получился трагичным. Именно автогол защитника помог Франции обыграть Бельгию и выйти в четвертьфинал Евро.

Хесус Навас. Фото AFP

Хесус Навас

Навас — единственный в этом списке действующий чемпион Европы. Хесус был в составе и той золотой сборной Испании, выигравшей ЧМ-2010 и Евро-2012. В триумфальном 2008-м защитник не попал в заявку команды.

Тогда Навас играл бок о бок с Хави, Андресом Иньестой, Икером Касильясом и другими легендами. Этим летом мы увидели его рядом с юным Ламином Ямалем на одном фланге.

Несмотря на то что Хесус поехал в сборную на Евро-2024 в качестве запасного, он выходил на поле — в том числе и в полуфинале, заменив Дани Карвахаля. Причем выполнил свою работу качественно, как и всегда.

38-летний защитник покидает национальную команду, но на полгода остается в «Севилье» — до 31 декабря. После этого Навас завершит профессиональную карьеру и будет работать в клубе на той должности, на которой пожелает.

Анхель Ди Мария. Фото AFP

Анхель Ди Мария

Еще один футболист, для которого последний месяц прошел максимально успешно. Анхель в слезах покидал поле в финале Копы, зная, что это его последний матч в футболке национальной команды.

Аргентина могла и оступиться, но в итоге дожала Колумбию в дополнительное время, а Ди Мария выиграл второй Кубок Америки подряд.

36-летний ветеран — настоящая живая легенда «Альбиселесте». Он вызывался в сборную с 20 лет, завоевав с ней все самые важные трофеи в современной истории. В том числе и его гол в финале ЧМ-2022 помог Аргентине обыграть Францию