Великолепный Канте, вылет Польши и камбэк Украины. Главные события 21 июня на Евро

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Словакия — Украина: обе сборные остаются в игре

Украинцы подходили к матчу с нулем очков в таблице и ужасным послевкусием после матча с Румынией. Интересно было посмотреть на работу Реброва над ошибками — Украина не могла себе позволить снова уйти с поля без положительного результата, иначе, скорее всего, вылетала бы из турнира.

Главное изменение тренера — вместо Лунина в воротах появился Трубин. Этот ход напрашивался — вратарь «Реала» первый матч провалил (хотя большие вопросы были и к обороне). Трубин выглядел лучше — больше выручал и просто смотрелся увереннее.

Поначалу показалось, что игра пойдет по старому сценарию — второй мяч на Евро забил Иван Шранц и вывел словаков вперед. Этот гол взбодрил украинцев — у ворот Дубравки начали возникать моменты. Особенно запомнился неудачный прорыв Ярмоленко в штрафную и удар в штангу. Под самый конец тайма неправильное решение принял Мудрик — оказавшись один на один с вратарем, отдал пас в центр. Голкипер выручил.

Во втором тайме словаки прижались к своим воротам. И это тут же привело к проблемам — Шапаренко сравнял счет почти сразу после перерыва, замкнув передачу с фланга без какого-либо сопротивления. После этого игра немного успокоилась, пока вышедший на замену Яремчук не принял мяч в опасной зоне и не покатил мимо вратаря. Оборона словаков полностью провалилась — Романа не сдержали сразу два защитника и оставили своего вратаря совсем одного. А голевой пас на свой счет записал все тот же Шапаренко.

Украина получает первые три очка на турнире и делает мощную заявку на выход из группы. Бельгийцам стоит приготовиться — украинцы умеют генерировать моменты, если действуют слаженно. А вот словакам можно только посочувствовать — команда не смогла развить результат первого тура и потеряла одного из ведущих игроков Давида Ханцко — защитник покинул поле во втором тайме из-за травмы.

Роберт Левандовски. Фото Reuters

Польша — Австрия: неудачное возвращение Левандовски

Левандовски — главный неудачник Евро-2024. Пока его не было на поле (тренер не рискнул выпускать его после травмы с первых минут), счет был ничейным, а поляки еще пытались что-то создавать. Роберт должен был взять на себя игру и добыть первые три очка, но получилось все наоборот: Австрия забила дважды и забрала победу.

Польша — самая грустная сборная этого Евро. Хотя первый тайм с австрийцами команда точно может записать себе в актив — не повезло пропустить в самом начале. Но руки никто не опустил: Пентек сравнял к 30-й минуте, а Польша создавала шансы и моментами смотрелась сильно лучше соперников.

А вот второй тайм прошел практически полностью под диктовку подопечных Рангника. То ли поляки слишком понадеялись на Левандовски, то ли не хватило сил. Австрийцы здорово включились: вышедший на замену Прасс уже через три минуты отдал ассист на Баумгартнера, а то, что произошло дальше, должно войти в компиляцию самых нелепых моментов Евро.

Один на один с Щенсны выбежал Забитцер. Вратарь в отчаянной попытке спасти команду прыгнул австрийцу в ноги, но получил ногой по лицу, увидел перед собой желтую карточку и руку арбитра, указывающую на точку. Мало того, что пропустил в челюсть, так еще и оказался не прав! Арнаутович хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый и решил исход матча.

У поляков все еще 0 в графе «набранные очки», и с учетом результата в параллельном матче группы шансы на выход в плей-офф для них испарились. Левандовски и компания стали первой сборной, которая вылетела с турнира — осталось провести последний формальный матч. А вот голландцам нужно будет постараться не ударить в грязь лицом в матче с Австрией — судя по тому, что мы увидели, игра будет огненным.

Нидерланды — Франция (0:0). Судьи отменили гол Хави Симонса. Фото Reuters

Нидерланды — Франция: перв ые нули

Самое ожидаемое противостояние этой группы разочаровало болельщиков: голов не случилось. При этом нельзя сказать, что матч был скучным, ведь моменты команды создавали буквально каждые десять минут.

Игра прошла под диктовку Франции, но при этом Нидерланды здорово огрызались — регулярно бегали в контратаки и имели несколько вкусных моментов. Французы же словно постоянно пытались выдать голевой пас на Гризманна — у Антуана 44 гола за сборную, следующий должен стать юбилейным.

Нидерланды сделали ставку на мастерство Хави Симонса — и молодой футболист выглядел очень зрело. Во втором тайме именно он распечатал ворота — забил очередной гол из-за штрафной и вывел голландцев вперед. Правда, ВАР гол отменил — в офсайд залез Дюмфрис и, по мнению арбитров, сильно помешал Меньяну. Хави после этого ушел с поля — выглядел он очень подавленным.

Сборная Франции показала, что умеет играть и без Мбаппе — остроту постоянно создавали Тюрам, Гризманн и — неожиданно — Рабьо. Адриен снова вышел слева в полузащите и выдал один из лучших индивидуальных перфомансов. Заодно отметим вечного Н'Голо Канте — он как будто не уехал ни в какую Саудовскую Аравию, а до сих пор является одним из лидеров «Челси». Не просто получил награду игроку матча — второй раз подряд на этом Евро. Жаль, что на следующем крупном турнире сборных мы его, скорее всего, уже не увидим.