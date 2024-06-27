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Помирился с Зиданом перед свадьбой и создал главную сенсацию Евро. Саньоль — герой сборной Грузии

Сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.
Фото Global Look Press
Вилли преодолел уникальный путь.

Грузия — в 1/8 финала Евро. Грузия! Сборная впервые в истории оказалась на большом турнире и сразу вышла в плей-офф. И все ведь заслуженно, каждый матч грузины провели в разной степени хорошо. С Турцией устроили самую яркую игру группового этапа, с Чехией находились в одном ударе Лобжанидзе от победы, а Португалию и вовсе всухую разобрали — 2:0. И не говорите, что там вышел второй состав. Это все равно Португалия, кто бы за нее ни играл.

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Героев у Грузии навалом. Кварацхелия, Микаутадзе и Мамардашвили — самые известные и эффективные. На счету Хвичи и Жоржа все мячи, а Георгий совершил 21 сейв и предотвратил 3,6 гола — лучшее вратарское выступление в истории турнира. Еще зажгли Кочорашвили, Давиташвили, Китеишвили. И еще один Вилли. Саньоль!

Именно под руководством француза Грузия стала главным открытием турнира. Вроде играет в пять защитников, а зрелища хоть отбавляй. Вроде глубоко и плотно садится в оборону, а опасных атак можно ждать против кого угодно. Идеальное использование имеющихся ресурсов и прекрасный материал в виде уникального по таланту поколения.

Футболисты сборной Грузии в матче против Португалии.
Фото AFP

Саньоль возглавил грузин в феврале 2021 года перед стартом отбора на чемпионат мира в Катаре. Французу понадобилось время, чтобы вкатиться. За первые девять матчей под его началом победили всего однажды, и то в товарищеской встрече — 2:1 с Румынией. Зато закончили год великолепно, обыграв Косово, Швецию и Узбекистан. Для борьбы даже за стыки было поздновато, но стало понятно, что происходит прогресс.

А в 2022-м Грузия лишь подтвердила этот тезис, продлив беспроигрышную серию до 11 матчей и уверенно поднявшись в дивизион В Лиги наций. Затем и на Евро отобрались. Можем без сомнений зафиксировать: прямо сейчас грузины находятся на пике своей футбольной истории. И он не заканчивается!

Саньоль всегда очень серьезно относился к футболу. После проигранного финала ЧМ-2006 он несколько лет не разговаривал с Зиданом — обиделся из-за ненужного удара в грудь Матерацци и удаления. «После матча в раздевалке Зизу извинился, — вспоминал он. — Но я не принял его слов и не хотел разговаривать. Неподходящее время для извинений, так как мы были слишком разочарованы. После этого мы с Зиданом не разговаривали два года. В 2008-м у меня была свадьба, и моя жена сказала, чтобы я его пригласил. Я позвонил ему, мы пообедали вместе. У нас состоялся хороший разговор».

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Между прочим, на том турнире, тоже проходившем в Германии, Вилли в полуфинале пересекся на поле с Криштиану Роналду, который отбегал 66 минут против Грузии 18 лет спустя. Можно ли хотя бы какую-нибудь еще историю в мире закольцевать более красиво, чем эту? Скорее всего, нельзя.

«Не знаю, делает ли это старым меня или его, — признался Саньоль перед матчем с Португалией на Евро-2024. — В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал интересными качествами. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать. Мы говорим об одном из лучших футболистов в истории — на одном уровне с Пеле, Марадоной, Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты».

Стоит отметить: на послематчевых интервью тренер Вилли тоже выкладывается. И остается реалистом: «Трудно осознать, чего мы добились, — вероятно, это произойдет, когда мы проиграем. У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками».

Слова про гордость — не пустые звуки. Саньоль постоянно хвалит своих футболистов на публике. Он называл сейвы Мамардашвили «фантастикой», подмечал немыслимый прогресс Хвичи в Италии и уверял, что это будущая суперзвезда, еще до трансфера в «Наполи».

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

У Вилли насыщенное профессиональное прошлое. Защитником Саньоль выигрывал Лигу чемпионов, дважды завоевывал кубок Конфедераций, один раз стал серебряным призером ЧМ, пять раз брал бундеслигу и однажды — чемпионат Франции. Тренером без единого поражения отработал во французской молодежке, заглядывал главным в «Бордо» и помогал Карло Анчелотти в «Баварии». Но кажется, что именно эта грузинская сказка приносит ему больше всего счастья. В Тбилиси, Батуми и вообще каждом городе страны выход в плей-офф Евро отмечают не менее резво, чем тот же триумф в ЛЧ в Мюнхене, например.

В 1/8 финала Грузии предстоит встреча с симпатичной Испанией Луиса де ла Фуэнте. Что бы ни произошло, игра и результат команды — уже в истории. И навсегда в памяти всех, кто это видел.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Вилли Саньоль
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