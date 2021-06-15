Португалия разгромила Венгрию. Роналду побил три великих рекорда за вечер и обогнал Шевченко

Хотя на самом деле это был не лучший матч Криша.

Евро-2020. Группа F

Венгрия — Португалия — 0:3 (0:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 84 (0:1). Криштиану Роналду, 87 — с пенальти (0:2). Криштиану Роналду, 90+2 (0:3).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ловренчич, Фиола (К.Варга, 88), Ботка, Ат.Солои, Надь (Р.Варга, 90+5), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Шафер (Него, 65), А.Солои, Шоллои (Шен, 77).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Данилу Перрейра, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 89), Виллиам Карвалью (Ренату Санчеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Криштиану Роналду, Жота (Андре Силва, 81).

Предупреждения: Рубен Диаш, 38. Него, 80. Орбан, 86.

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).

ВАР: Иррати. Валери, Мели (все — Италия), Гиль (Польша).

15 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 55 662 зрителя.

Конечно, удивительно, как при таком размазанном составе участников чемпионата Европы в нем образовалась такая мощная и статусная группа. При формате с 16 участниками такое случалось более или менее регулярно. На Евро-2008 была компания из Италии, Франции и Голландии. На Евро-2012 — группа с Германией, Голландией и Португалией. Но когда сборных стало 24, казалось, что такого больше не будет.

Это и правда странно: с одной стороны, Франция, Германия и Португалия, выигравшие три последних крупных турнира на уровне сборных, а с другой — например, Австрия, Украина и Северная Македония. Раньше бы группу F назвали группой смерти, но сейчас, когда в плей-офф можно выйти с третьего места, наверняка никто из фаворитов не умрет.

Полные трибуны на матче Венгрия — Португалия. Фото Reuters

Для этого, правда, нужно в обязательном порядке обыгрывать Венгрию. Которая с Португалией и Францией играет дома при 100% зрителей на трибунах — неслыханная по нынешним временам роскошь. И, безусловно, это сказалось на их выступлении. Из всех андердогов Евро команда Марко Росси, поднявшаяся, кстати, осенью в дивизион А Лиги наций, смотрелась наиболее бодро, регулярно проводя осмысленные атаки и доводя дело до ударов. Венгры однажды даже забили, но из явного офсайда.

Хотя понятно, что у Португалии моментов было больше. А 36-летний Криш в итоге в матче с Венгрией установил очередные три больших рекорда.

Во-первых, сыграл на пятом по счету чемпионате Европы, причем во всех случаях выходил на поле.

Во-вторых, провел 39-й матч в финальных стадиях чемпионатов мира или Европы, обогнав немца Бастиана Швайнштайгера, у которого 38 игр (37 — у Миро Клозе, по 36 — у Паоло Мальдини и Лотара Маттеуса).

39 — Today is Cristiano Ronaldo's 39th appearance at a major tournament (European Championships & World Cup) for Portugal, an all-time record for a European player, overtaking Bastian Schweinsteiger's 38 appearances for Germany. Longevity. pic.twitter.com/MknlZrasBo — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

И в-третьих, забив дважды в концовке, стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров Евро. Голы венграм стали для Криштиану 10-м и 11-м, и это на два больше, чем у Мишеля Платини. Правда, легендарный француз настрелял все свои девять голов за пять игр на ЧЕ-1984, тогда как португальцу понадобилось на это аж 22 матча.

10 — Cristiano Ronaldo has become the first player in European Championship Finals history to score 10 goals in the competition, overtaking Michel Platini's record of nine, all of which he scored in the 1984 edition. History. #EURO2020 pic.twitter.com/j89tNODaTv — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Ну и так, по мелочи: Роналду стал самым возрастным игроком, забившим два и более гола в одном матче Евро. Португалец сделал это в 36 лет и 130 дней, обогнав Андрея Шевченко (35 лет и 256 дней).

36y 130d — Cristiano Ronaldo has become the oldest player to score 2+ goals in a European Championship match, taking the record from Andriy Shevchenko, who was 35y 256d when he scored a brace against Sweden for Ukraine in 2012. Endurance. #EURO2020 pic.twitter.com/Q9uIntM8Br — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

Безусловно, все это очень круто. Вот только впечатления от игры Криштиану не такие радужные. В «Ювентусе» Роналду уже давно этакий чемодан без ручки, который и не нужен особо, и выкинуть жалко, несмотря на больше чем 100 голов за три года и титул лучшего бомбардира серии А в минувшем сезоне. Сборная Португалии, как пишут местные журналисты, — это все еще его команда. И, возможно, по ходу Евро это станет проблемой.

Понятно, что все будут говорить о дубле Криштиану, его рекордах, он снова стал хедлайнером вечера. Но матч он провел крайне средний, а Португалии очень повезло с рикошетом при первом голе, после которого Венгрия сломалась и посыпалась. В той атаке, кстати, Роналду никакого участия не принимал. А лучшим в составе португальцев, пожалуй, был Бруну Фернандеш (ну а кто же еще).