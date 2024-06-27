Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

27 июня, 22:30

Тедеско в гневе. Досталось всем: украинским болельщикам, организаторам, оператору и даже светофорам

Тедеско выразил недовольство организацией матча с Украиной на Евро
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Фото AFP
Чем так раздосадован экс-тренер «Спартака»?

Что произошло

В среду, 26 июня, в матче последнего тура группового этапа Евро-2024 сборные Бельгии и Украины сыграли вничью 0:0. Этот результат в полной мере не устроил никого: желто-синие заняли последнее место и вылетели с турнира, а бельгийцы финишировали вторыми в группе и попали в 1/8 финала на одного из фаворитов — сборную Франции. «Красные дьяволы» мало создали голевых моментов, а их главный тренер Доменико Тедеско на пресс-конференции придумал причудливое оправдание инертной игре команды.

Кевин де&nbsp;Брейне. Украинцы — главные неудачники Евро: с 4 очками финишировали последними. Бельгия нарвалась на Францию

Что сказал тренер

Тедеско был разочарован тем, как долго автобус со сборной Бельгии добирался на «Штутгарт Арену». После матча бывший тренер «Спартака» раскритиковал организацию чемпионата Европы:

— Мы ехали из отеля в сопровождении полиции целый час, — подчеркнул Тедеско. — Дорога была совершенно свободна, но нашу скорость замедлили до 20-25 километров в час. На всех светофорах горел красный свет. Из-за этого у меня было всего две минуты, чтобы озвучить установку, и нам пришлось сократить разминку. Это невероятно, невероятно!

Доменико Тедеско и резервный арбитр матча Украина — Бельгия.
Фото Reuters

Что еще он сказал

Критикой организации речь Тедеско не ограничилась. Он также указал на другие факторы, которые, по его мнению, подорвали игру команды:

— Здесь можно все! Все разрешено! Нас могут задержать на целый час, в наши глаза светили лазерными указками (украинские болельщики пытались ослепить Де Брейне, Лукаку и других футболистов сборной Бельгии. — Прим. «СЭ»). Было много подобных вещей, но мы все равно прошли дальше, поэтому я горжусь игроками.

Кроме того, сразу после финального свистка немец вступил в конфронтацию с оператором. После матча капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне собрал команду в круг, чтобы произнести речь, и в этот момент к игрокам подошел телевизионщик, снимавший все происходящее. Тедеско это не понравилось: он увидел камеру, указал на нее, жестами несколько раз велел оператору уйти и что-то ему сказал. Только когда оператор отступил, тренер успокоился.

Доменико Тедеско (второй слева) общается с&nbsp;игроками и&nbsp;тренерским штабом после матча с&nbsp;Украиной. Болельщики освистали команду Тедеско. Де Брейне пришлось уводить бельгийцев с поля

Как отреагировали болельщики

Фанаты сборной Бельгии были недовольны игрой команды и ничейным результатом. Судя по соцсетям, болельщикам особенно не понравилось, что на последних минутах их сборная не стремилась забить и подчеркнуто оберегала ничью. Футболисты после игры сперва хотели подойти к болельщикам, но, услышав свист, Де Брейне развернулся, и за ним последовали остальные игроки команды. Тедеско прокомментировал это поведение бельгийцев так:

— У меня нет никакого послания для фанатов, кроме того, что они нам нужны.

Доменико Тедеско в окружении игроков сборной Бельгии.
Фото Reuters

Когда играет Бельгия

Следующий матч сборная Бельгии проведет в плей-офф — ее соперником по 1/8 финала станет Франция. Матч в Дюссельдорфе назначен на понедельник, 1 июля.

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Украины по футболу
Доменико Тедеско
Чемпионат Европы по футболу
33
Читайте также
Осужденного за изнасилование волейболиста допустили до Олимпиады
Футболист Жоржиньо и певица Кэтрин Хардинг встречаются с 2020 года
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
Экс-завод Volkswagen в России получил точную дату перезапуска
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
10 миллионов долларов! Грузинский миллиардер озолотил сборную за исторический прорыв на Евро
Грузия: 43 года и 53 километра от счастья до счастья. А теперь пусть берет пример с Марокко-2022!
Черепашка-ниндзя, уши английского короля и страшный турок: яркие болельщики Евро-2024
Поощрение антифутбола. Сетка плей-офф Евро очень несправедлива, у Англии — открытая дорога в финал
«Я же говорил, что Хвича забьет больше Роналду, а Мамардашвили — лучший вратарь Европы!» Джанашия — о победе Грузии
Сборная группового этапа Евро-2024: сразу два грузина — в числе лучших!
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Иванишвили пообещал сборной Грузии выплатить 10 миллионов евро за победу над Испанией
Тренер сборной Испании назвал ключ к победе над Грузией в плей-офф Евро-2024
Англия сохранит осторожный стиль и в плей-офф. А у Словакии нет ресурсов для риска
Шелия — о сборной Грузии: «Победа над португальцами придаст им уверенности перед Испанией»
Мусиала ответил, какой игрок впечатлил его на Евро-2024
Канчельскис считает, что и с ужасной игрой Англия может дойти до финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сетка и расписание трансляций плей-офф Евро-2024: даты и пары, где смотреть

«120 миллионов за Жоау Феликса! А он обычный футболист. «Бенфика» в 1991-м за Мостового заплатила миллион». Колонка Мостового

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости