Тедеско в гневе. Досталось всем: украинским болельщикам, организаторам, оператору и даже светофорам

Чем так раздосадован экс-тренер «Спартака»?

Что произошло

В среду, 26 июня, в матче последнего тура группового этапа Евро-2024 сборные Бельгии и Украины сыграли вничью 0:0. Этот результат в полной мере не устроил никого: желто-синие заняли последнее место и вылетели с турнира, а бельгийцы финишировали вторыми в группе и попали в 1/8 финала на одного из фаворитов — сборную Франции. «Красные дьяволы» мало создали голевых моментов, а их главный тренер Доменико Тедеско на пресс-конференции придумал причудливое оправдание инертной игре команды.

Что сказал тренер

Тедеско был разочарован тем, как долго автобус со сборной Бельгии добирался на «Штутгарт Арену». После матча бывший тренер «Спартака» раскритиковал организацию чемпионата Европы:

— Мы ехали из отеля в сопровождении полиции целый час, — подчеркнул Тедеско. — Дорога была совершенно свободна, но нашу скорость замедлили до 20-25 километров в час. На всех светофорах горел красный свет. Из-за этого у меня было всего две минуты, чтобы озвучить установку, и нам пришлось сократить разминку. Это невероятно, невероятно!

Доменико Тедеско и резервный арбитр матча Украина — Бельгия. Фото Reuters

Что еще он сказал

Критикой организации речь Тедеско не ограничилась. Он также указал на другие факторы, которые, по его мнению, подорвали игру команды:

— Здесь можно все! Все разрешено! Нас могут задержать на целый час, в наши глаза светили лазерными указками (украинские болельщики пытались ослепить Де Брейне, Лукаку и других футболистов сборной Бельгии. — Прим. «СЭ»). Было много подобных вещей, но мы все равно прошли дальше, поэтому я горжусь игроками.

Кроме того, сразу после финального свистка немец вступил в конфронтацию с оператором. После матча капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне собрал команду в круг, чтобы произнести речь, и в этот момент к игрокам подошел телевизионщик, снимавший все происходящее. Тедеско это не понравилось: он увидел камеру, указал на нее, жестами несколько раз велел оператору уйти и что-то ему сказал. Только когда оператор отступил, тренер успокоился.

Как отреагировали болельщики

Фанаты сборной Бельгии были недовольны игрой команды и ничейным результатом. Судя по соцсетям, болельщикам особенно не понравилось, что на последних минутах их сборная не стремилась забить и подчеркнуто оберегала ничью. Футболисты после игры сперва хотели подойти к болельщикам, но, услышав свист, Де Брейне развернулся, и за ним последовали остальные игроки команды. Тедеско прокомментировал это поведение бельгийцев так:

— У меня нет никакого послания для фанатов, кроме того, что они нам нужны.

Доменико Тедеско в окружении игроков сборной Бельгии. Фото Reuters

Когда играет Бельгия

Следующий матч сборная Бельгии проведет в плей-офф — ее соперником по 1/8 финала станет Франция. Матч в Дюссельдорфе назначен на понедельник, 1 июля.