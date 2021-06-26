Вслед за Зобниным ключевой гол Дании подарил защитник сборной Уэльса. Скандинавам везет, а Уильямсу придется извиняться?

Второй раз подряд интригу в матче датчан убивает грубая ошибка соперника.

Кажется, судьба отдает Дании долги за пережитое на старте турнира. Перенеся драму Кристиана Эриксена, скандинавы показали себя настоящей командой еще в тот момент, когда их главную звезду возвращали к жизни медики. И теперь, выйдя в четвертьфинал Евро-2020, датчане дарят положительные эмоции как всей стране, так и персонально Эриксену.

В футболе, как и в любом виде спорта, есть победители и побежденные, а выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Дания словно исчерпала их лимит в стартовых играх против финнов и бельгийцев, после чего стала заставлять ошибаться других. Хотя слово «заставлять» — не до конца верное, потому что во второй игре подряд соперники допускают немыслимые просчеты фактически на ровном месте. Да еще и в ключевых моментах игры.

Сначала случился необъяснимый пас к собственным воротам не оценившего в общем-то простую ситуацию Зобнина. Поульсен, естественно, таким подарком воспользовался и забил оказавшийся победным мяч. Теперь со знаком минус отличился защитник сборной Уэльса Уильямс. Конечно, ситуация у него была сложнее, чем у Зобнина, ведь дело было в штрафной. Но все равно такие моменты для игроков обороны привычны. Тем не менее валлиец вынес мяч точно на ногу оформившему голевой дубль Дольбергу.

Личность героя матча тоже примечательна, ведь несколько лет назад Дольберга называли одним из главных талантов Европы, и в практически родном для себя Амстердаме форвард, возможно, провел матч, который станет переломным в его карьере. В «Аяксе» он начинал блестяще. Довольно быстро перерос молодежную команду, на второй год своей голландской карьеры получив приз главного таланта Эредивизе и сыграв в финале Лиги Европы.

Se complica #WAL. Neco Williams despeja a los pies de Dolberg tras una buena internada por banda de Braithwaite. Doblete del delantero del Niza.#WAL 0 #DEN 2 pic.twitter.com/OOFIW9vEdr — Angel DP (@ANGELDIAZ14) June 26, 2021

Тогда в списке претендентов на юного датчанина фигурировали «МЮ», «Милан», «Наполи», «Рома» и «Монако», а в СМИ назывались ожидаемые суммы трансфера на уровне 50 миллионов евро. Однако в итоге продали Дольберга — за 20 с небольшим миллионов и всего лишь в «Ниццу», что стало следствием проблем со здоровьем. В конце 2017-го Каспер получил свою первую травму, после которой восстанавливался дольше обычного. Он все же поехал на ЧМ-2018, сыграв там всего 20 минут. А потом травмы пошли косяком. Мышцы живота, колено... В какой-то момент это переросло в психологические проблемы, на решение которых ушло несколько месяцев.

Во Франции у Дольберга возникали сложности иного характера. Через пару недель после переезда в «Ниццу» 18-летний одноклубник Ламин Диаби в раздевалке украл у него часы стоимостью 70 тысяч евро. Как признался позже лишившийся контракта с «орлятами» похититель, дело было не в корысти, а в зависти и конкуренции. Но это еще не все! Уже прошлой осенью, когда Дольберг ездил в сборную, у него угнали машину, а также вынесли из дома имевшуюся там наличность и гаджеты.

На поле о фантастических показателях времен «Аякса» речи тоже не шло. В последнем чемпионате Франции у Дольберга скромные для его таланта шесть мячей. Все это сказалось на позициях в сборной. С начала года ему дали сыграть полный матч только в отборе ЧМ-2022 против Молдавии (8:0). С более серьезными соперниками ставка делалась сначала на Винна из «Копенгагена», после чего в центр сдвинули универсала Поульсена. А когда требовалось спасать игры с финнами и бельгийцами, на роль джокера пробовали Корнелиуса.

Дольберг за два стартовых тура Евро не получил ни минуты. Против России ему дали полчаса, и только после травмы Поульсена главный тренер датчан Каспер Хьюлманн решил: время Дольберга пришло. Вряд ли, правда, кто-то обращал внимание на то, что из 38 голов в чемпионате Нидерландов 23 Каспер забил на «Йохан Кройф Арене». Но все же Амстердам — его город. А теперь еще и город поймавшей кураж Дании. Она в принципе хороша и, если чувствует уязвимость соперника, своего уже не упускает. Следующему оппоненту скандинавов следует учесть это и учиться на ошибках Зобнина и Уильямса.

И интересно, кстати, придется ли защитнику «Ливерпуля» извиняться перед болельщиками и разочарованной страной?