УЕФА отстранил игрока Турции Демирала на два матча за жест на Евро-2024

Союз уже заработал приличную сумму.

Скандалы, проступки и последующие за ними наказания на чемпионате Европы в Германии и не думают заканчиваться. Групповой этап получился насыщенным — без штрафа его прошли только три (!) сборные из 36 — лучше всех себя вели французы, словаки и испанцы. Остальные команды нарушили правила совокупно на 1,2 миллиона евро.

В плей-офф спокойнее не стало. Уже в матчах 1/8 отличились двое футболистов. Джуд Беллингем оформил спасительный для англичан гол в ворота Словакии. Дело было на последних секундах, поэтому эмоции захлестнули полузащитника — на радостях он отметил гол очень некрасиво. Что-то кому-то агрессивно кричал и трогал себя за пах.

После матча он объяснил празднование так: «Этот жест был просто шуткой, которую я адресовал моим близким друзьям, присутствовавшим на матче. К словакам я испытывают только уважение за то, как они играли против нас».

УЕФА объяснение не устроило, и он запросил у Джуда дополнительные комментарии, дав ему три дня на ответ. По итогам переписки Беллингем получил 30 тысяч евро штрафа и один матч дисквалификации условно — вполне легко отделался.

Джуд Беллингем. Фото Reuters

А вот кому досталось по полной, так это защитнику сборной Турции Мериху Демиралу. 26-летний футболист оформил дубль в ворота Австрии и отпраздновал выход в четвертьфинал «волчьим салютом» — жестом турецких националистов. «Салют» запрещен во многих странах мира, в том числе в Австрии, поэтому тут же начался международный скандал.

УЕФА включился оперативно и приступил к разбирательствам. На фоне ссорились главы МИД Турции и Германии, австрийские журналисты негодовали. Один лишь Демирал наслаждался жизнью — выложил в соцсети фотографию, где показывает «волчий салют», и подписал: «Как счастлив тот, кто может называть себя турком». Эту фразу Мустафы Кемаля Ататюрка считают девизом турецких националистов.

Правда, УЕФА такую открытость не оценил и назначил Демиралу двухматчевую дисквалификацию. Формулировка — «нарушение правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

В Турции уже заявили, что обратятся в CAS. Ожидается, что дело рассмотрят быстро — ориентировочно в полдень 6 июля, за несколько часов до четвертьфинального матча с Нидерландами.