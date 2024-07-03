Обозреватель «СЭ» побывал в Лейпциге на самом ярком матче 1/8 финала Евро — Австрия — Турция.

Турецкое сердце

В третьем часу ночи я шел по промозглому Лейпцигу от стадиона до вокзала и думал о том, какая все-таки удивительная и многослойная штука — футбол. Чтобы прочувствовать игру до конца, чтобы жить им и любить его, не обязательно, чтобы на поле были великие мастера. Сравните их количество в матчах 1/8 финала Евро-2024 Франция — Бельгия и Австрия — Турция. И впечатление, которое эти игры оставили.

Главный тренер турок Винценцо Монтелла на пресс-конференции восклицает: «Я увидел сегодня на поле турецкое сердце. За него я и люблю эту страну». Его соперник Ральф Рангник там же сравнивает сейв турецкого голкипера Мерта Гюнока на последней добавленной минуте после удара головой полузащитника «РБ Лейпциг» (да-да, домашней команды этой арены) Кристофа Баумгартнера ни много ни мало с легендарным спасением Гордона Бэнкса после удара Пеле на ЧМ-1970. И никто не усмехается в кулачок — ишь, мол, куда хватил? Потому что в этот вечер все — всерьез, все от души, все по-настоящему, все до конца, ничто не остается припасено на потом. И поэтому уместны любые сравнения.

Журналисты из разных стран в пресс-центре арены задают друг другу один и тот же вопрос: «Ну как тебе?» И все улыбаются, все под мощным впечатлением, хоть это и не был какой-то космический уровень игры. А днем ранее вся Европа плевалась от холодного, пустого матча Франция — Бельгия в Дюссельдорфе, на который, как я теперь понимаю, к счастью, мне не дали аккредитацию. Вот как такое может быть, чтобы матч команд, где главные звезды — Марсель Забитцер и юный Арда Гюлер (поскольку, ко всему прочему, Хакан Чалханоглу пропускал игру из-за перебора карточек), смотреть было в разы увлекательнее, чем соперничество Килиана Мбаппе и Кевина де Брейне?

Но футбол не одномерен. Голые имена в нем что-то значат только до стартового свистка, в качестве афиши. А потом начинается игра, которая здесь и сейчас, на твоих глазах, рождает красоту и убожество, страсть и уныние. И то, что в теории должно стать матчем великих, не становится великим матчем — совсем наоборот. Тогда как обычные футболисты вкладывают всю душу и выдают спектакль, который становится самым ярким на втором этапе Евро-2024. Других мнений, по крайней мере, не слышал, все собеседники высказывались именно так.

И ты шагаешь по лужам ночного Лейпцига, видишь, как даже изрядно выпившие австрийские болельщики — на позитиве, уже отошли и смеются, скандируют название своей страны: «Остеррайх!»

Им, конечно, обидно, но не стыдно. Они вправе гордиться выступлением на Евро своей команды, за которую я сегодня не то чтобы болел, но, как модно теперь говорить, «притапливал». Потому что после ярчайшей игры с голландцами Австрии невозможно было не симпатизировать. И только что она тоже билась до конца, не опускала рук при 0:2, доводила дело до кульминации — удара Баумгартнера, который утащит игру в овертайм, а в овертайме, по последующему заверению Рангника, «мы бы выиграли, потому что видели: у Турции оставались последние силы»...

Но наполненный турками и их эмоциями стадион, его энергия заставили 35-летнего вратаря «Бешикташа» сделать сейв жизни. И сборная Турции, которая не выходила в плей-офф Евро с 2008 года (когда разделила с Россией Гуса Хиддинка бронзовые медали), а на чемпионатах мира после 2002 года вовсе не появлялась, — уже в четвертьфинале чемпионата Европы. Фактически — домашнего...

Журналист турецкого информационного агентства Anadoulu Agency Мутлу Демиртастан, когда мы разговаривали в пресс-центре уже во втором часу ночи, только от меня узнал про рангниковское сравнение сейва Мерта Гюнока с Бэнксом — он писал репортаж и не ходил на пресс-конференцию. Просиял и сказал:

«У нас очень молодая команда, вторая по молодости на турнире после Чехии. Мерт — опытный вратарь, один из немногих возрастных людей в команде. Ей нужны его сейвы, и он делает их. И теперь в четвертьфинале с Нидерландами может быть все, потому что он пройдет в Берлине, где стадион будет еще более турецким.

— Почему?

— Потому что в одной только столице Германии живут двести тысяч турок. А по всей стране — два миллиона. Но больше всех — именно в Берлине..."

Самый брутальный фанат сборной Турции. Фото Reuters

Австрийцы разнесли турок 6:1 всего три месяца назад

В седьмом часу вечера я шел по накрытому тяжелыми серыми тучами Лейпцигу — они разродятся сильным дождем уже во втором тайме — и не верил глазам своим. До матча — два с лишним часа, по всем раскладам все должно стоять на ушах, а в центре тишина абсолютная. На центральных площадях безлюдье такое, что в какой-то момент у тебя возникает смутное сомнение, а не ошибся ли ты городом. Здесь ли сегодня футбол — а если здесь, то во сколько? Может, уже начался? Километров по этим железным дорогам на чемпионате накручено уже столько, что не вполне уверен, где находишься. Как российские поп-звезды 90-х, которые давали по два-три концерта в день в разных городах и могли крикнуть: «Привет, Улан-Удэ!», хотя там были вчера, а сегодня, допустим, работают под фанеру в Братске...

Ау, болельщики, вы где? Где вы, турки, вторая по численности нация в Германии после собственно немцев? Где вы, соседи Германии австрийцы, правда, не с востока, где мы сейчас, а с юга? Вас ведь было в Берлине на матче с Нидерландами пусть и поменьше «оранжевой армии» соперника, но все равно много и прекрасно слышно.

В том, что я там, куда планировал приехать, и в правильное время, убедился только при встрече со знакомыми блогерами из Москвы и Санкт-Петербурга в «Погребе Ауэрбаха», старинном и колоритном лейпцигском ресторане, входящем, по некоторым опросам, в пятерку самых известных заведений в мире. Здесь любил бывать ни много ни мало Гете, и здесь происходит действие первой части «Фауста». Но и тут есть атмосфера, большая винная бочка, на которой, по древней легенде, Фауст при помощи дьявола проскакал по лестнице к выходу на улицу, отличные саксонские (не англо-, это другое!) блюда, а болельщиков — опять же нет. Поразительно.

Так это и осталось для меня загадкой — тут, никак, тоже без нечистой силы не обошлось. К стадиону, здание при входе на который напоминает советские дворцы культуры, никто не шел, а внутри — биток. И феноменальная атмосфера, созданная турками, которые произведенным ими эмоциональным электричеством этот матч во многом и выиграли. Хотя австрийцы, которые стали первыми в группе с Францией и Нидерландами, считались в паре не явными, но фаворитами.

— Кого у вас в стране считали фаворитом матча? — решаю уточнить у турецкого журналиста Мутлу Демиртастана.

— Австрию. Но это футбол...

Представляете, даже в Турции! Но это неудивительно. Ведь не далее как 26 марта этого года, три с небольшим месяца назад, Австрия разнесла Турцию в товарищеском матче — 6:1. И команда Рангника так здорово играет на Евро, вышла с первого места из мощнейшей группы. Да еще и Чалханоглу матч пропускает, а равных ему по классу в составе у Винченцо Монтеллы нет — разве что совсем юный игрок «Реала» Арда Гюлер... Понятно, кто фаворит, даже при всех турецких эмоциях!

Это сейчас сразу после финального свистка поднимаюсь по лестнице из ложи прессы к выходу с трибуны, и происходит это на стыке журналистского анклава с обычным сектором. Пользуюсь случаем, нахожу говорящего по-английски турецкого фаната, задаю на ходу вопросы — и тот начинает говорить лозунгами и исключительно восклицательными знаками.

— Ожидали такого выступления Турции на турнире?

— Конечно! Мы верим в нашу команду! Потому что если мы верим — то они смогут сделать это! И теперь верим, что с Нидерландами в Берлине будет то же самое! Это невероятно! Нет слов!

— И в то, что весь турнир выиграете, тоже верите? — не удерживаюсь я от вопроса.

— Это сложно, — единственный раз за все время диалога собеседник интонационно ставит точку. — Но мы верим в нашу команду! — возвращается он к изначальному посылу. — Тем более что у нас играет Арда Гюлер.

— Турецкий Месси?

— Да! Будущее турецкого футбола!

Идущая с ним девушка с покрытой головой (но не закрытым лицом) с энтузиазмом включается в разговор: «Мы сделаем невозможное возможным!»

Решаю спросить у ее спутника и про тренера:

— Вы думали, что Монтелла — это тот человек, который вам нужен?

— Конечно! (Ну а как иначе теперь эти эмоциональные парни могут говорить!) Естественно, в стране есть много дискуссий о его решениях, но так бывает всегда и со всеми. Он — тренер, имеет право принимать любые решения, и если они работают, значит, он прав! И все должны это принять!

На пресс-конференции итальянский главный тренер турок сказал, что воспринял тот мартовский разгром от Австрии очень лично, и для него эта игра была персональным ответом за тот матч. Подчеркнул, что это касается лично его, а за игроков он говорить не вправе.

За них все сказала сама игра.

Винченцо Монтелла. Фото Reuters

Спрашиваю турецкого журналиста Мутлу Демиртастана, как в стране восприняли те 1:6.

— Это было очень большое разочарование, — начинает он предсказуемо, но затем следуют интересные вещи. — Почти все товарищеские игры мы были плохи. Но на самом турнире Монтелла кое-что поменял — и все изменилось. Нажал, как вы выражаетесь (до того я употребил такой образ), на какую-то кнопку. Большую роль в этом сыграл Арда Гюлер. Четвертьфинал — уже большое дело для нас!

— А какие вообще в Турции были ожидания от турнира?

— Считали, что выход из группы будет большим успехом. Но сейчас шаг за шагом турецкая команда становится все лучше и лучше.

— С чем вы это связываете?

— Во-первых, страсть. Она у этой команды потрясающая.

— И Монтелла говорит то же самое.

— Но и с тактическими шагами, которые предпринял сам Монтелла. Мы стали играть без чистого центрфорварда — Арда Гюлер выполняет роль ложной «девятки», постоянно уходя вглубь поля и организуя атаки, тогда как на переднюю линию врываются полузащитники. Это изменило всю игру команды. И мы, и «Реал» ждем, что Гюлер станет суперзвездой мирового футбола. Какой победный гол он забил Грузии, без него мы бы тот матч могли и не выиграть! Мы всегда знаем, что он постарается не просто принести пользу команде, но и сделать это красиво.

К словам журналиста добавлю, что смотреть на игру Гюлера действительно было одно удовольствие. Он появлялся в любой точке поля (Монтелла определенно дал ему свободу действий) и всегда принимал правильные и быстрые решения, получив мяч, мгновенно разворачивался, отдавал прекрасные пасы в развитие атак, легко обыгрывал соперников... А как может бить — мы видели в стартовой игре с Грузией, в которой турки победы не особо заслуживали, но за счет сумасшедшего удара этого 19-летнего мальца 2005 года рождения ее получили.

— Арда Гюлер сыграл просто супер! — восхищался после игры Монтелла. — Как он играл на команду, бежал больше, чем когда-либо! А ведь ему всего 19 лет. Как он своей игрой зажигал публику!

Примерно так же — с восхищением юным игроком и радостью, что довелось играть с ним вместе, — высказался на пресс-конференции и лучший игрок матча, автор дубля Мерих Демирал. «Да какая зависть! — отмахивался он от журналистов. — Только восхищение!»

Нечасто доводится от взрослых игроков в адрес совсем молодых такое слышать.

В ночном поезде из Лейпцига в Берлин я встречу русских парня и девушку из Эстонии, которые прилетели в Германию буквально на пару матчей, — и молодой человек, что пока еще не очень характерно, был в майке Арды Гюлера. Оказалось, что первой их игрой была Швейцария — Хорватия, и он хотел приобрести итальянскую футболку, но нигде ее не нашел — все было распродано (не представляю, чьи там майки, кроме Доннаруммы, в принципе можно было покупать). Поэтому со второй попытки он подошел к вопросу серьезнее и нашел магазин, в котором можно было по разумной цене купить футболку Гюлера.

Если так дело пойдет и дальше, скоро она будет стоить больших денег...

Артем Дзюба в «Адана Демирспор». Фото из соцсетей Артема Дзюбы

Дзюба и Монтелла

После слов коллеги о Гюлере и ложной «девятке» у меня в голове возник флешбэк. Елки-палки, ведь Артем Дзюба не закрепился в предыдущем клубе Монтеллы, «Адана Демирспор», именно поэтому! Не из-за Гюлера, конечно. Но из-за того, что видение футбола итальянского тренера, в свое время интересно начинавшего, в частности, в «Фиорентине», не предполагает габаритного нападающего — и он запутывает соперников такими людьми в этой роли, как восходящая звезда «Реала».

Так же было при Дзюбе, которого взял в команду не тренер, а президент клуба без особых согласований с Монтеллой. Итальянец его быстро посадил на лавку, и Артем терпеть и ждать не захотел. Их сотрудничество в позапрошлом году продлилось меньше трех месяцев.

«Это совместное решение, которое было принято футболистом и клубом, — говорил Монтелла. — Очевидно, он не думал или не чувствовал, что сможет найти здесь себе место. Ему не нравилась ситуация, и стороны пришли к такому решению. Желаю ему всего наилучшего».

Сам Дзюба, который может, как мы знаем, высказываться гораздо резче, в своих комментариях тоже не удержался от уколов в адрес тренера. Рассказывал в интервью Нобелю Арустамяну — дословно, — что ему «не дали самому обкакаться». Мол, в голове у него было два сценария — один успешный, другой нет, — но случился третий, когда ему не дали и шанса.

«Монтелла мне говорил, что я — топ, в порядке, — рассказывал Дзюба. — «Нужно терпение». Потом говорил, что физически нужно поднабрать, но это было оправдание, потому что за три месяца ты не можешь не набрать. Если я не набрал, то это у вас проблема с «физикой». По всем показателям я был состоятелен.

А потом Монтелла на меня обиделся. Он в пятый раз позвал меня разговаривать, а я понял, что это разговор ни о чем, и не пошел. Сказал, что смысла нет разговаривать, буду доказывать на поле. Он сильно на меня обиделся. На самом деле мне Монтелла почему-то казался приятным человеком — так меня встретил, залез на стол, запрыгнул на меня: «Мой мальчик, так я тебя хотел, ждал!» Я парил, летал, готовился. И вот когда так приземлился, было неожиданно и неприятно".

Прыжок Монтеллы на Дзюбу со стола со словами: «Мой мальчик, так я тебе хотел, ждал!», если честно, представляю с трудом. Как минимум какую-то часть этой сцены нападающий явно нафантазировал. Правда, как мне кажется, гораздо проще — президент клуба взял разобранного игрока, не игравшего три месяца, и в футбол тренера он не вписывался. Европейские тренеры такие вещи напрямую футболистам не говорят, а доказать итальянцу его изначальную неправоту Артем не смог, ждать не захотел, и они расстались.

В принципе, обычная футбольная история, не выходящая ни за какие рамки ни с одной из сторон. Может, несколькими годами раньше, когда Дзюба был в самом соку, Монтелла и нашел бы ему применение. Но ведь вскоре и в «Локомотиве» у Михаила Галактионова его хватило всего на полсезона...

Винченцо Монтелла. Фото Reuters

Турецкий Хиддинк из Италии. Или Саньоль

Но вернемся к Монтелле. Мне было интересно, как он пришел в сборную Турции и почему уехал из Италии. Я спросил обо всем этом у двоих коллег — уже не раз упомянутого турка Мутлу Демиртастана и итальянца Клаудио Палмиери, аккредитованного на турнире от немецкого издания «Маннгеймер Морген».

— «Адана Демирспор» при Монтелле стала очень хорошей командой, — рассказал Демиртастан. — Он привил ей интересный атакующий футбол, который всем нравился. В федерации посчитали, что он может поставить такую игру и сборной. Ее тренировал немец Штефан Кунтц, недостаточно сильный тренер для национальной команды, который никогда не работал на таком уровне раньше. Монтелла же, во-первых, тренировал несколько сильных команд серии А, а во-вторых, здорово проявил себя именно в Турции. В результате ему поступило предложение, он ушел из «Аданы» и в прошлом сентябре возглавил сборную.

Палмиери добавляет:

— Монтелла рано и неплохо начал тренерскую карьеру, был хорош в «Фиорентине», но в последние годы не убеждал итальянских болельщиков. В «Милане», где он выиграл Суперкубок Италии, ему тем не менее не повезло с моментом. Он не делал свою работу плохо, просто в это время сам «Милан» был клубом, с которым не справился бы никакой тренер. Винченцо хороший, талантливый тренер. Хорош, как и все итальянцы, в тактике, для него очень важна эмоциональная составляющая, и настраивать команду на матчи умеет хорошо...

Сам Монтелла перед тем на пресс-конференции о страсти, эмоциях, духе, сердце говорил очень много. Мы же помним Массимо Карреру на пресс-конференциях «Спартака» — вот представьте и поймете. Рассказывал он и о том, насколько сложным для него было решение переехать в Турцию — но он в тот момент не чувствовал себя востребованным в Италии и решил перезагрузить карьеру таким образом. И ведь это были не «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ»! Но вот так, отойдя на шаг назад, можно дальше прыгнуть на два вперед. И теперь интерес к нему из серии А наверняка возродится.

— Если ты хорошо работаешь в одном месте, то почему обязательно должен с него уходить? — рассуждает, с другой стороны, Клаудио Палмиери. — Несколько недель назад такой же вопрос об уходе задавали Ральфу Рангнику, когда ему поступило предложение от «Баварии». Но у него все было в порядке в сборной, он получал удовольствие от работы и остался. Такое же удовольстие получает и Монтелла, которого — вы же слышали только что — турецкие журналисты уже сравнивают с такими местными легендами, как Фатих Терим и Шенол Гюнеш. Куда и зачем уезжать?

Слышал, а как же. Вопросы на пресс-конференции вообще были преисполнены пафоса. Монтелла пытался его снизить, но при этом рассказал интересную деталь — с Теримом они прекрасно знакомы, тот родился в той самой Адане, где Винченцо работал, их много моментов в карьере объединяет, и несколько месяцев назад они встретились и плотно пообщались.

Думаю, такие слова о турецкой легенде еще больше прибавили ему вистов в Турции, как и еще один тезис — что сравнение с Теримом и Гюнешом вызывает у него восторг, потому что более щедрого комплимента в Турции просто не может быть. Все слова Винченцо, кстати, были пропитаны искренним уважением к стране, где он сейчас работает, а не мессианством — дескать, пришел учить отсталых людей играть в футбол. Такого не было и близко. И поэтому Монтелла добился того, чего уже добился.

— В Италии внимательно следят за нынешними успехами Монтеллы? — спрашиваю Палмиери.

— Раньше были только информационные сообщения. О том же поражении 1:6 от австрийцев в товарищеском матче — просто факт, никаких негативных оценок. В Италии исходили из того, что людям интересно, как дела у Монтеллы, но без особых подробностей. Но сейчас — другое дело. Это стало всем в стране интересно, поскольку у нас было четыре тренера, которые вышли в 1/8 финала, и это стало рекордом, который широко обсуждали, но до четвертьфинала дошел он один.

— Спаллетти, кстати, сильно критикуют в Италии?

— Да. Из-за очень слабого матча со Швейцарией. А что касается Монтеллы, то после вылета трех других тренеров-итальянцев из плей-офф в стране задались вопросом — может, этот рекорд ничего не значит? Он оставался последним. И то, что он сделал, для Италии большой сюрприз — никто не ожидал, что Турция пройдет так далеко, в том числе выиграет сегодня. Потому что Австрия была очень сильна все последние месяцы, в том числе и на этом турнире.

Не ожидали в Турции, не ожидали, как теперь видим, и в Италии... Ни один большой турнир не обходится без темных лошадок, и в Германии-2024 эта роль выпала туркам. И если грузинской сенсации поспособствовал тренер-француз Вилли Саньоль, то турецкой — итальянец. России же в свое время потребовался голландец...

На пресс-конференции Монтелла сказал, что не верит в схемы, а верит в сердце команды, а еще — в контроль ею своих эмоций, которого не хватало в решающем матче группового турнира с Чехией, а вот против Австрии он был безупречен. А еще рассказывал, что всегда восхищался тренерами, эффективно работающими за границей, и теперь сам счастлив оказаться в этой шкуре, хотя решение уехать в Турцию ему в свое время далось очень тяжело.

Жест Мериха Демирала после забитого гола. Фото Reuters

Дубль и жест Демирала

Конечно, в чем-то им повезло — в частности, с голом 26-летнего центрального защитника саудовского «Аль-Ахли» Мериха Демирала на первой минуте. На пресс-конференции, кстати, признанный лучшим игроком матча Демирал (а как иначе, если он забил оба гола!) подчеркивал, что чемпионат Саудовской Аравии — приличный, иначе он не был бы так готов к турниру, чтобы забить в плей-офф два гола. Он не скрывал, что на родине его после отъезда на Ближний Восток в молодом для защитника возрасте критиковали, задавались вопросами, какая у него в футболе мотивация, — и вот он ее доказал.

Спрашивали Демирала и о запрещенном во Франции и Австрии жесте, который он показал после второго гола и который многие связывают с турецкой националистической организацией «Серые волки». Про них в вопросе не звучало, а спрашивали просто о том, что футболист имел в виду. Демирал ответил: он гордится тем, что он турок, и показать хотел только это. Только ли и какие последствия все это будет иметь — этим сейчас занимается УЕФА.

Рангник на пресс-конференции подчеркивал, что сборная Австрии 13 матчей не пропускала на стандартах, а тут сделала это дважды. Оба мяча Турция забила с угловых, и в первом случае это во многом было стечение обстоятельств — после подачи Гюлера мяч долетел до вратарской, а там Баумгартнер попал мячом в Поша, рикошет от того еле вытащил с ленточки вратарь Пенц — и тут уже первым на добивании оказался Демирал. А во втором тайме он же головой удвоил преимущество — и этот гол оказался победным, поскольку один, опять же на угловом, форвард Михаэль Грегорич из «Фрайбурга» отыграл. Кстати, в мартовском матче с Турцией он сделал хет-трик, но теперь получил шанс только с начала второго тайма.

— Для нас дубль Демирала — большой сюрприз, — разводит руками турецкий журналист Демиртастан. — Он всегда был сосредоточен на обороне и не отличался результативностью. А тут вдруг — два гола в плей-офф чемпионата Европы. Логических объяснений этому не вижу.

Так и прекрасно, уважаемый Мутлу, что их нет! Потому что если бы эти самые логические объяснения в футболе было возможно найти всему, то не любил бы так весь мир эту прекрасную и часто алогичную игру. В которой обычный турецкий центральный защитник, выступающий в Саудовской Аравии, за один матч забивает столько же, сколько пока за весь турнир Мбаппе, Кейн, Криштиану Роналду и Лукаку, вместе взятые, причем он это делает с игры, тогда как Килиан — с пенальти...

Австрия точно играла не хуже, у нее и статистика красноречива: 21 удар всего против шести, 10 угловых против четырех, 82 атаки против 21-й... Но не забудем, что турки с первой минуты играли при победном счете и от него отталкивались. Куда лететь, когда против очень агрессивного и опасного соперника всю дорогу ведешь в счете? Нет, никакого автобуса Турция не ставила, но сзади была очень сконцентрирована.

К тому же австрийцам все время чего-то чуть-чуть не хватало. Чуть ли не в ответной атаке после первого гола мяч у нее прокатился почти по турецкой линии ворот, но никто не успел. А потом до конца первого тайма цемент у ворот Мерта затвердел, и что-то изменить Рангник смог только после перерыва, с выходом Грегорича и перестройкой на 3-4-3. Капитан Марко Арнаутович в начале второго тайма не реализовал выход один на один, вратарь отбил мяч ногой. А через девять минут Демирал забил второй мяч, и на трибунах началось нечто...

Отмечу, кстати, непосредственность тех турецких болельщиков, с которыми довелось соприкоснуться во время матча лично. Я сидел на первом ряду ложи прессы, почти в ее углу, и сразу несколько турок, увидев на столе розетки, в перерыве попросили подзарядить их смартфоны. Что я, конечно, сделал, поскольку сам, когда иду тут на матчи по обычным билетам, с темой разрядки телефона сталкиваюсь всякий раз и могу войти в положение людей.

Если бы не они, десятки тысяч электрических турецких болельщиков, думаю, Австрия бы по такому футболу отыгралась. Но их бесконечное и мощнейшее «Turkiye!» вливало в отбивавшуюся в концовке команду новые и новые силы.

На то, чтобы пройти Австрию, их хватило. Хватит ли на голландцев в еще более домашнем Берлине?..