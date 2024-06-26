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Сегодня, 14:15

Тренер сборной Грузии вскипел из-за вопроса о политике. Она влияет на выбор состава?

Тренер сборной Грузии Саньоль разозлился из-за вопроса о политике
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вилли Саньоль.
Фото Reuters
Вилли Саньоль не сдержался перед матчем с командой Роналду.

Сегодня пройдут заключительные матчи группового турнира Евро-2024. В группе F сборная Грузии встретится в Гельзенкирхене с Португалией. Для команды нападающего Хвичи Кварацхелии встреча имеет важнейшее значение. Уровень ответственности и напряжения вырос до пика, что отразилось на главном тренере грузинской команды Вилли Саньоле.

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25 июня во время предматчевой пресс-конференции 47-летний французский специалист был очень эмоционален, когда журналисты спросили его об игровом времени форварда Буду Зивзивадзе. Некоторые предполагают, что 30-летний футболист «Карлсруэ» почти не выходит на поле из-за его политических высказываний.

«Это смешно, — приводит слова Саньоля The Sun. — Я помню, что 6-7 месяцев назад меня критиковало большое количество людей за то, что я посадил (Жоржа) Микаутадзе на скамейку запасных и ставил в стартовый состав Буду. А теперь меня каждый день критикуют какие-то придурки без футбольных причин. Я больше не могу это терпеть.

Я футбольный тренер, и только я решаю, кто будет играть, а кто нет. Выбор делается только с футбольной точки зрения, и решения по составу принимаю только я».

Буду Зивзивадзе.
Фото Reuters

В мае Зивзивадзе в соцсетях поддержал протест против закона об «иноагентах» в Грузии. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» спровоцировал массовые митинги в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето, но депутаты преодолели его. 3 июня закон вступил в силу после подписания документа спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Суть грузинского закона об «иноагентах» заключается в следующем: СМИ и неправительственные компании должны регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы», если их зарубежное финансирование составляет более 20 процентов годового дохода. Тем, кто не станет подавать финансовую декларацию или попытается уклониться от регистрации, грозит штраф в размере 25 тысяч лари (почти 9 тысяч долларов).

На Евро-2024 Зивзивадзе сыграл всего пять минут в матче 18 июня против Турции (1:3). В ничейной игре с Чехией (1:1) нападающий остался в запасе. В сезоне-2023/2024 в составе «Карлсруэ» грузинский футболист забил 12 голов и сделал одну результативную передачу за 31 матч.

Искать политическое вмешательство в выбор состава сборной Грузии на чемпионате Европы глупо. Против закона также высказывались полузащитники Георгий Чакветадзе и Георгий Кочорашвили, однако оба провели два матча на турнире в Германии.

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Нынешняя сборная Грузии и так вошла в историю после выхода на Евро-2024. Сейчас у игроков Саньоля есть шанс совершить невероятное и зацепиться за плей-офф в поединке с мощнейшей Португалией.

«И даже если наш шанс выйти будет составлять один процент, мы будем бороться до конца и сделаем все для этого», — сказал Кварацхелия в интервью «СЭ».

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Вилли Саньоль
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