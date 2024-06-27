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Грузия пишет историю, первый гол Мбаппе, разочаровавшая Сербия и еще семь событий третьего тура Евро-2024

Названы главные события заключительного тура групп Евро-2024
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболисты Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе и Душан Тадич на Евро-2024
Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Душан Тадич.
Фото Reuters, Global Look Press
Рассказываем о главных событиях последнего тура группового этапа.

Первый гол Мбаппе на чемпионатах Европы

25-летний Килиан дебютировал за сборную Франции в марте 2017-го. А за четыре игры Евро-2020 отметился лишь двумя голевыми передачами. Шанс впервые отличиться на Евро был в стартовой игре с Австрией (1:0), но Мбаппе не реализовал убойный момент, а в концовке сильно получил по носу.

В третьем туре группового этапа новичок «Реала» наконец-то добился своего: прорыв Дембеле с правого фланга нарушением остановил поляк Кивер, арбитр Гуида моментально указал на точку — и Мбаппе пробил точно в цель. После гола форварда накрыло эмоциями — он сорвал с лица защитную маску и побежал к фанатской трибуне. С почином, Килиан!

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Испания — лучшая команда группового этапа

«Красная фурия» катком проехалась по всем своим соперникам и набрала девять очков из девяти возможных. Испанцы — единственные участники турнира, одержавшие три победы в группе.

Также команде Луиса де ла Фуэнте удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности — Испания не пропустила ни одного мяча в трех встречах. Такому результату не помешало даже то обстоятельство, что испанцы играли в «группе смерти» с Хорватией и Италией.

Рангник и удивительная сборная Австрии

Перед стартом Евро-2024 многие ждали сюрпризов от этой команды, но мало кто мог предположить, что все сложится именно так. Сборная Австрии победила команду Нидерландов (3:2) и вышла в плей-офф с первого места, опередив в том числе Францию.

Ральф Рангник привел австрийцев к историческому достижению — они впервые с чемпионата мира 1978 года выиграли группу на крупном турнире.

Футболисты Лука Модрич и Джанлуиджи Доннарумма на Евро-2024
Лука Модрич и Джанлуиджи Доннарумма.

Инфарктная развязка в матче Хорватия — Италия, рекорд Модрича

Постаревшую сборную Хорватии во главе с Модричем по итогам двух туров можно было назвать одним из главных разочарований группового этапа. Сначала она разгромно уступила Испании (0:3), а затем в концовке упустила победу над Албанией (2:2).

Однако действующие бронзовые призеры ЧМ сохраняли возможность не только пробиться в плей-офф, но и подняться на вторую позицию. Для этого необходимо было обыграть в последней встрече Италию. На поле развернулась настоящая драма с инфарктной развязкой: незабитый пенальти Модрича, гол и слезы Луки, а затем фантастический удар от вышедшего на замену Дзакканьи.

Команда Златко Далича пролетела мимо плей-офф, и, вероятно, это финиш великого хорватского поколения. Модрич успел войти в историю как самый возрастной автор гола в истории Евро — 38 лет и 289 дней.

Достижение Нойера

Мануэль установил новый рекорд среди вратарей по матчам на Евро, появившись на поле в матче против Швейцарии (1:1). Эта встреча стала для него 18-й в составе немецкой сборной на чемпионатах Европы. Нойер обошел не менее великого Буффона.

А ведь на скамейке у Юлиана Нагельсманна есть еще и тер Штеген. Такому выбору голкиперов позавидует тренер любой команды.

Александр Митрович, Георгий Мамардашвили и&nbsp;Марсель Забитцер. Мамардашвили — лучший, Сербия — главный провал. Итоги третьего тура Евро-2024

Сборная Грузии пишет историю

Грузины не только сотворили суперсенсацию, обыграв Португалию (2:0) но и поставили исторический рекорд турнира: 74-я команда в рейтинге ФИФА обыграла шестую — между ними сразу 68 позиций! Такого еще не было никогда.

Кварахцелия забил дебютный гол на Евро, Микаутадзе вышел в лидеры гонки бомбардиров, а Грузия пробилась в 1/8 финала. Впереди Испания — очередной сложнейший соперник. Ждем еще одной сенсации?

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Прервалась мощнейшая серия Роналду

Криштиану не смог отличиться в матче с Грузией в том числе благодаря блестящей игре Мамардашвили. Португалец впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира.

До этого Роналду огорчал соперников на каждом из своих предыдущих десяти групповых этапов на ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.

Пока главные фавориты бомбардирской гонки Роналду, Кейн и Мбаппе на троих забили меньше, чем Микаутадзе. Удивительно!

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Румыния выиграла группу E, Украина — последняя

На этом Евро случилось еще одно историческое событие — все команды из одной группы набрали по 4 очка, а места распределились по дополнительным показателям. В итоге сборная Украины стала первой командой в истории Евро, занявшей последнюю строчку в квартете с таким количеством баллов.

Румыния вышла в плей-офф на крупном турнире впервые с 2000 года, Бельгия неожиданно стала второй, а словаки — третьими. Команда Доменико Тедеско явно рассчитывала на большее.

Ужасная травма, напомнившая эпизод с Эриксеном на Евро-2020

Матч Шотландии и Венгрии (0:1) запомнился не только голом на 90+10-й минуте, но и кошмарной травмой нападающего Варги. Вот как это было: на 68-й минуте вратарь шотландцев Ганн жесточайше срубил форварда. Барнабаш упал, были заметны конвульсивные движения. Из-за травмы игру прервали на несколько минут. Сразу после падения руки Варги поднялись — и тут же рухнули вслед за ним. Все выглядело очень жутко.

Партнеры Варги в ужасе закрывали глаза, пока врачи оказывали игроку помощь. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, а затем увезли со стадиона.

К счастью, все обошлось. Барнабаш перенес операцию и вернулся на родину, где находится под наблюдением врачей. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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Разочаровавшая Сербия

У наших братьев на этом Евро была огромная поддержка, большинство россиян болело именно за них. Но Сербия разочаровала — ни одной победы и вылет с турнира.

Команда Стойковича также установила собственный антирекорд на крупных турнирах с момента распада Югославии, пробив лишь шесть раз в створ ворота за три встречи. У сербов ноль побед в последних восьми матчах на ЧМ и Евро. Катастрофа.

Теперь российским болельщикам придется искать новую сборную для поддержки в плей-офф.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Ральф Рангник
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