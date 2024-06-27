Грузия пишет историю, первый гол Мбаппе, разочаровавшая Сербия и еще семь событий третьего тура Евро-2024

Рассказываем о главных событиях последнего тура группового этапа.

Первый гол Мбаппе на чемпионатах Европы

25-летний Килиан дебютировал за сборную Франции в марте 2017-го. А за четыре игры Евро-2020 отметился лишь двумя голевыми передачами. Шанс впервые отличиться на Евро был в стартовой игре с Австрией (1:0), но Мбаппе не реализовал убойный момент, а в концовке сильно получил по носу.

В третьем туре группового этапа новичок «Реала» наконец-то добился своего: прорыв Дембеле с правого фланга нарушением остановил поляк Кивер, арбитр Гуида моментально указал на точку — и Мбаппе пробил точно в цель. После гола форварда накрыло эмоциями — он сорвал с лица защитную маску и побежал к фанатской трибуне. С почином, Килиан!

Испания — лучшая команда группового этапа

«Красная фурия» катком проехалась по всем своим соперникам и набрала девять очков из девяти возможных. Испанцы — единственные участники турнира, одержавшие три победы в группе.

Также команде Луиса де ла Фуэнте удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности — Испания не пропустила ни одного мяча в трех встречах. Такому результату не помешало даже то обстоятельство, что испанцы играли в «группе смерти» с Хорватией и Италией.

Рангник и удивительная сборная Австрии

Перед стартом Евро-2024 многие ждали сюрпризов от этой команды, но мало кто мог предположить, что все сложится именно так. Сборная Австрии победила команду Нидерландов (3:2) и вышла в плей-офф с первого места, опередив в том числе Францию.

Ральф Рангник привел австрийцев к историческому достижению — они впервые с чемпионата мира 1978 года выиграли группу на крупном турнире.

Лука Модрич и Джанлуиджи Доннарумма.

Инфарктная развязка в матче Хорватия — Италия, рекорд Модрича

Постаревшую сборную Хорватии во главе с Модричем по итогам двух туров можно было назвать одним из главных разочарований группового этапа. Сначала она разгромно уступила Испании (0:3), а затем в концовке упустила победу над Албанией (2:2).

Однако действующие бронзовые призеры ЧМ сохраняли возможность не только пробиться в плей-офф, но и подняться на вторую позицию. Для этого необходимо было обыграть в последней встрече Италию. На поле развернулась настоящая драма с инфарктной развязкой: незабитый пенальти Модрича, гол и слезы Луки, а затем фантастический удар от вышедшего на замену Дзакканьи.

Команда Златко Далича пролетела мимо плей-офф, и, вероятно, это финиш великого хорватского поколения. Модрич успел войти в историю как самый возрастной автор гола в истории Евро — 38 лет и 289 дней.

Достижение Нойера

Мануэль установил новый рекорд среди вратарей по матчам на Евро, появившись на поле в матче против Швейцарии (1:1). Эта встреча стала для него 18-й в составе немецкой сборной на чемпионатах Европы. Нойер обошел не менее великого Буффона.

А ведь на скамейке у Юлиана Нагельсманна есть еще и тер Штеген. Такому выбору голкиперов позавидует тренер любой команды.

Сборная Грузии пишет историю

Грузины не только сотворили суперсенсацию, обыграв Португалию (2:0) но и поставили исторический рекорд турнира: 74-я команда в рейтинге ФИФА обыграла шестую — между ними сразу 68 позиций! Такого еще не было никогда.

Кварахцелия забил дебютный гол на Евро, Микаутадзе вышел в лидеры гонки бомбардиров, а Грузия пробилась в 1/8 финала. Впереди Испания — очередной сложнейший соперник. Ждем еще одной сенсации?

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Прервалась мощнейшая серия Роналду

Криштиану не смог отличиться в матче с Грузией в том числе благодаря блестящей игре Мамардашвили. Португалец впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира.

До этого Роналду огорчал соперников на каждом из своих предыдущих десяти групповых этапов на ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.

Пока главные фавориты бомбардирской гонки Роналду, Кейн и Мбаппе на троих забили меньше, чем Микаутадзе. Удивительно!

Румыния выиграла группу E, Украина — последняя

На этом Евро случилось еще одно историческое событие — все команды из одной группы набрали по 4 очка, а места распределились по дополнительным показателям. В итоге сборная Украины стала первой командой в истории Евро, занявшей последнюю строчку в квартете с таким количеством баллов.

Румыния вышла в плей-офф на крупном турнире впервые с 2000 года, Бельгия неожиданно стала второй, а словаки — третьими. Команда Доменико Тедеско явно рассчитывала на большее.

Ужасная травма, напомнившая эпизод с Эриксеном на Евро-2020

Матч Шотландии и Венгрии (0:1) запомнился не только голом на 90+10-й минуте, но и кошмарной травмой нападающего Варги. Вот как это было: на 68-й минуте вратарь шотландцев Ганн жесточайше срубил форварда. Барнабаш упал, были заметны конвульсивные движения. Из-за травмы игру прервали на несколько минут. Сразу после падения руки Варги поднялись — и тут же рухнули вслед за ним. Все выглядело очень жутко.

Партнеры Варги в ужасе закрывали глаза, пока врачи оказывали игроку помощь. Пострадавшего спрятали за ширмой от камер, а затем увезли со стадиона.

К счастью, все обошлось. Барнабаш перенес операцию и вернулся на родину, где находится под наблюдением врачей. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Разочаровавшая Сербия

У наших братьев на этом Евро была огромная поддержка, большинство россиян болело именно за них. Но Сербия разочаровала — ни одной победы и вылет с турнира.

Команда Стойковича также установила собственный антирекорд на крупных турнирах с момента распада Югославии, пробив лишь шесть раз в створ ворота за три встречи. У сербов ноль побед в последних восьми матчах на ЧМ и Евро. Катастрофа.

Теперь российским болельщикам придется искать новую сборную для поддержки в плей-офф.