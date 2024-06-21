Серб Павлович потерял сознание в перерыве матча со Словенией. Но доиграл до конца!

Все из-за жары.

Сборная Сербии во втором туре группового этапа Евро-2024 снова не победила — после поражения от Англии (0:1) сыграла вничью со Словенией (1:1), забив в компенсированное время. Спасительный гол на счету вышедшего на замену Луки Йовича. Но, как оказалось, он не единственный герой.

Центральный защитник Страхиня Павлович вышел на второй тайм и доиграл до финального свистка, несмотря на то что в перерыве потерял сознание!

О проблемах Павловича со здоровьем рассказал Драган Стойкович. И добавил, что дело в изнуряющей жаре.

«После того как он упал в обморок, мы вернули его в сознание, но, конечно, он всех нас напугал! Словенцы тоже жаловались на погодные условия. Когда они возвращались в раздевалку, то говорили: «Как жарко, мы сейчас рухнем!» — сообщил главный тренер сборной Сербии.

Петар Стоянович в единоборстве со Страхиней Павловичем. Фото Global Look Press

Матч проходил в Мюнхене, где температура в тот момент доходила до +25 градусов. Правда, ситуацию усложнил сильный дождь, который прошел в городе незадолго до стартового свистка, — из-за этого на поле могло стать очень душно.

Удивительно, что даже после потери сознания защитник доиграл встречу до конца. Как и еще два футболиста сборной Сербии, которые, по словам Стойковича, почувствовали себя плохо. Их имена тренер не раскрыл.

«Мы можем лишь гордиться самоотдачей парней, наш моральный дух сейчас на подъеме», — добавил коуч.

Сербы после двух туров набрали лишь одно очко и находятся на последнем месте в группе C. При этом у них по-прежнему остаются шансы на попадание в плей-офф: лидирующая Англия набрала всего четыре балла, а Дания и Словения — по два. В следующей игре Сербия встретится с датчанами.