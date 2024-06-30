Обозреватель «СЭ» — под впечатлением от мощнейшей игры сборной Швейцарии в матче 1/8 финала Евро против Италии.

Болельщики с сыром на головах и их великолепная команда

Я спешил на пресс-конференцию Мурата Якина и Лучано Спаллетти, оббегая Олимпийский стадион Берлина от ложи прессы до пресс-центра, а навстречу мне шли два абсолютно счастливых болельщика с огромными шматами дырявого швейцарского сыра на головах. Не настоящего, конечно, — в отличие от игры их команды. Как с такими не сфотографироваться?

По таким снимкам потом ведь и будешь вспоминать об этом чемпионате и его ярчайших моментах, один из которых, несомненно, был только что. Где и когда еще увидишь такую агрессивную, мощную, атакующую, умеющую все и ничего не боящуюся сборную Швейцарии, как здесь, в Германии-2024? Недаром Якин несколько раз подчеркнул на пресс-конференции, что ему важен не только сам факт победы над итальянцами в 1/8 финала, а как именно эта победа была одержана.

Игорь Рабинер с фанатами сборной Швейцарии. Фото «СЭ»

Учитывая, что я пошел на игру в нейтральной для двух команд оранжевой майке без иных опознавательных знаков, швейцарские болельщики приняли меня за голландца. И сильно удивились, узнав, что никакого отношения к команде Вирджила ван Дейка и Коди Гакпо я не имею. А я, объяснив, откуда на самом деле, просто пожелал им такого же настроения после следующих матчей. И такой же игры их кумиров, к которой они, болельщики, уверен, тоже имели отношение. Что спустя несколько минут подчеркнет и их главный тренер.

Как мощно и слитно пели швейцарские болельщики все 90 минут — порой удваивая децибелы, что заставляло половину ложи прессы синхронно включать режим видео на смартфонах! Даже не представлял, что они так могут. Они казались мне сдержанными «сухарями», не способными к такому полуторачасовому проявлению эмоций. Конечно, это все же не аргентинцы, но для представителей Европы — высший класс. Почти выход на уровень датчан в домашнем матче со сборной России в Копенгагене на Евро-2020 — тот матч и то пение беру за образец, за Монблан, самую высокую точку Старого Света.

«Есть поэт Пушкин — а есть поэт Кукушкин»

Я был на предматчевой пресс-конференции за день до игры — и обнаружил, что все журналисты ждут серии пенальти. И главных тренеров, и пришедших к прессе вратарей, Джанлуиджи Доннарумму и Яна Зоммера, просто замучили вопросами на эту тему. Благо и тот и другой голкиперы выигрывали серии на Евро-2020: итальянец — прямо в финале у англичан, швейцарец — у французов в 1/8 финала.

Оба тренера сказали, что над пенальти работали, но бить их на тренировках и под давлением в матчах плей-офф — совершенно разные вещи. Спаллетти при этом привел занятную деталь. Чтобы это давление хоть как-то создать, он посреди двусторонки вдруг неожиданно останавливал игру и распоряжался: а теперь — бьем пенальти! Чтобы это стало сюрпризом для игроков и они не успели к ним психологически подготовиться.

Интересно, правда? Как и другие ходы Лучано — приглашение в штаб Джанлуиджи Буффона как носителя итальянского футбольного величия, встреча игроков «Скуадры адзурры» на базе национальной команды за пять дней до отъезда в Германию с десятком великих апеннинских игроков во главе с Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро.

Как видим — не помогло, великие футболисты частичку себя нынешним итальянским игрокам не передали. И это было невозможно. Как любил говорить Георгий Ярцев, «есть поэт Пушкин — а есть поэт Кукушкин».

Если же возвращаться к пенальти, то Якин при разговоре на эту тему подчеркнул, что хотел бы выиграть в основное время и не доводить до «лотереи» (хоть уже и доказано, что победы в сериях пенальти — результат кропотливейшей работы тренеров вратарей, Мурат все равно использовал это слово). У Лучано такого тезиса о желательности победы в основное время не помню.

Они могли бы встретиться в свое время в качестве главных тренеров «Спартака» и «Зенита», но совсем немного не совпали. Спаллетти уволили 11 марта 2014 года, и он еще больше сезона получал в Санкт-Петербурге зарплату, а Якин пришел в «Спартак» в июне того же 2014-го. Судя по тогдашнему соотношению сил, у итальянца шансов на победу было бы значительно больше. Но все течет, все изменяется.

Про «Зенит» и «Спартак» я тренеров игравших вчера команд ни на пред-, ни на послематчевой пресс-конференции, извините, не спрашивал. Как и Доннарумму про Матвея Сафонова. Не хотел, знаете ли, выглядеть идиотом, а вопросы на эти темы накануне и после матча 1/8 финала чемпионата Европы на пресс-конференциях звучали бы стерильно по-идиотски.

Зато спросил Спаллетти до игры, в контакте ли он с Хвичей Кварацхелией и поздравили ли друг друга с выходом из группы. На оба вопроса Лучано ответил утвердительно. Добавил, что общается с несколькими игроками своего чемпионского «Наполи» и Квара входит в их число. После чего расхвалил Хвичу по полной программе: «Почти никто не знал его до Италии, но теперь им все восхищаются. Этот человек может играть и быть успешным в абсолютно любой команде!»

Мурат Якин и Гранит Джака. Фото Global Look Press

«Команда играет по схеме, которую хотел Джака». Как разрулили конфликт капитана с Якином

После предматчевой пресс-конференции я поговорил со швейцарским журналистом Флорианом Фридолином из Tages-Anzeiger, и тот рассказал массу интересных подробностей о работе Якина со сборной.

— Многое ли поменялось в национальной команде после смены Владимира Петковича, дошедшего до четвертьфинала Евро-2020, на Якина? — спрашиваю коллегу.

— Да. Якин играет несколько более оборонительно. При этом Петкович предпочитал действовать с тремя центральными защитниками — так, как команда играет сейчас. Пришел Якин — и стали играть в два центральных. Это шло неплохо до игры 1/8 финала с Португалией в Катаре, где нас разбили 1:6. Тогда он перед игрой вдруг перешел на три центральных, потому что у команды не было второго правого защитника, команда не была к этому готова и резко превратилась в дерьмо.

Потом отбор к Евро играли в четыре защитника. Начали очень хорошо, забили много голов Белоруссии. Но потом все пошло наперекосяк, начали много пропускать. Команда не воспринимала квалификацию как серьезные матчи, и нельзя сказать, что это шло только от Якина, — таким было настроение у всех. Но главное произошло после.

— Что именно?

— Гранит Джака, капитан и лидер команды, всегда хотел играть с тремя центральными, как он делает это в «Байере» из Леверкузена. У них с Якином реально был конфликт, никто его не придумывал, что бы ни говорил Мурат. Была отборочная игра с Косово в Приштине, которая закончилась вничью — 2:2. И Джака пошел к прессе. Я там был и все это видел своими глазами. Гранит сказал, что команда перед игрой тренировалась как дети в парке, без интенсивности, и он не удивлен этой ничьей — могли и проиграть, поскольку играли так же, как и тренировались.

— После такого Якин не выгнал Джаку из сборной?

— Нет, но все было сложно. Мурат ставил Гранита на разные позиции — то чуть вперед, то назад, то слева. А Джака хотел быть боссом в команде. После квалификации до какого-то момента не было понятно, останется ли Якин тренером сборной. Но потом (в федерации) сказали, что на Евро он будет работать. И тогда Мурат пошел к игрокам, долго говорил с ними.

— И к чему они пришли?

— К тому, что теперь играют 3-4-3. Так, как играет Джака в Леверкузене и как он хотел играть здесь.

— Как Якин относится к тому, что фактически проиграл эту схватку капитану?

— А он не считает, что проиграл. Раз он на месте и команда выигрывает — значит, по его мнению, они просто договорились на благо команде. Вообще-то Мурат в любой команде начинает с конфликта с капитаном или лидером. В «Спартаке», насколько знаю, было то же самое.

— Как у них сейчас с Джакой отношения?

— Ок, потому что оба хотят выиграть. Сейчас в команде сложилась особая атмосфера. В ней много игроков 30-32 лет, весь костяк — этого возраста. Джака, Фройлер, Видмер, Родригес и другие. В этом сезоне беспрецедентно много швейцарских игроков выиграли европейские топ-чемпионаты — взять того же Джаку в «Байере», Яна Зоммера в «Интере», Мануэля Аканджи в «Ман Сити». Они чувствуют себя на пике. Их настроение таково: «Это должно быть наше лето!», они не хотят упустить этот шанс. В «Спартаке» Якин играл в четыре или в три защитника?

— Каюсь, уже не помню. Давно это было.

— Понимаю. В принципе, это и неважно. В «Базеле» он всегда играл в четыре, но всегда хотел в три и исходил из подбора игроков. Он достаточно гибок, постоянно работает над какими-то маленькими, но важными деталями, которые помогают нейтрализовать сильные стороны соперника. Против той же Германии работал над тем, чтобы не позволять Мусиале и другим открываться между линиями, выдавливал их оттуда. Тактически он хороший тренер, иногда даже слишком умный, но это у многих тренеров так. И у него, и у игроков сейчас очень хороший настрой и большая вера в успех.

— Якин и выглядит на пресс-конференциях, в том числе предматчевой перед Италией, очень уверенно.

— А он всегда такой. Даже перед Португалией в Катаре, когда больны или травмированы были полсостава и мы проиграли 1:6...

Гол Ремо Фройлера в ворота сборной Италии. Фото Reuters

Первому голу Швейцарии Бесков и Романцев аплодировали бы стоя. Может, Олег Иванович так и делал

Теперь команда Якина сыграла образцово. Обнулила команду Спаллетти, стерла с поля. Еще на первых минутах раз за разом отбирала мяч у Италии на рубеже верхней для себя трети поля, в зародыше удушая любые попытки «Скуадры адзурры» организовать что-либо в атаке. Одна команда играла в футбол, искала и находила пути к чужим воротам, вовремя (что подчеркнул главный тренер — мол, два момента упустили, третий не реализовывать уже права не имели) забивала, тогда как вторая, по названию более именитая — но без имен, — раз в десять минут переходила середину, а в штрафной с игры хоть что-то до перерыва создала усилиями Кьезы только однажды.

И дальше все было так же. Итог — 4-1 в створ, 16-9 по ударам. И даже эти цифры не показывают, насколько тотальным было превосходство сборной страны сыров, банков и часов. Причем Швейцария потрясающе проявила себя даже в совершенно не свойственных ей обычно компонентах. 31 пас подряд, сделанный перед первым голом Ремо Фройлера, стал рекордом чемпионатов Европы, по крайней мере начиная с 1980 года, когда такой обсчет стал доступен. Предыдущим рекордом было 28 передач перед голом экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля в матче Бельгии против Ирландии на Евро-2016.

Еще раз: это сделала не Испания, не Германия, не Португалия, а Швейцария! Это сделала команда тренера Якина, у которого, как казалось в том числе во времена его работы в «Спартаке», контроль мяча точно не входит в число приоритетов и достоинств! И как изящно все было организовано в концовке: мяч у Варгаса на левом фланге, Дан Ндойе забегает еще ближе к левой бровке, что на пару мгновений отвлекает правого защитника итальянцев, а Рубену позволяет беспрепятственно отпасовать в центр штрафной на набегающего Фройлера. Константин Бесков с Олегом Романцевым аплодировали бы стоя, и не исключаю, что Олег Иванович так и сделал.

А ведь когда-то...

Мурат Якин. Фото Global Look Press

О победе бывшего тренера «Спартака» над бывшим тренером «Зенита» не буду, это и без меня все сказали. Да и слабо, давайте по-честному, ассоциируются Якин и «Спартак». Если только тем, что при нем стадион в Тушине открыли — это единственное, чем тренер вошел в историю клуба. Один сезон, который начался уже десять лет назад, шестое место, нулевая разность мячей.

Конфликт с Широковым (вот это как раз их с Лучано объединяет), уход Дзюбы в «Ростов» в аренду в середине сезона, когда контракт с «Зенитом» уже был подписан, и там хоть Якин был бы, хоть Моуринью, который, по преданию, Мурата в «Спартак» и порекомендовал...

Помню, что самое большое ощущение когнитивного диссонанса у меня было связано с тем, что Леонид Федун одновременно подписал Якина и Широкова. Жесткого, лишенного сантиментов тренера-прагматика, которому нужны были коллективная работа в обороне и прессинг, — и техничного, умного, но уже стоячего ветерана-тихохода после серьезной травмы на безумных понтах.

Как можно было левым полушарием мозга делать одно, а правым — противоположное? Как можно было не понимать очевидного и закладывать бомбу не замедленного, а почти моментального действия?

Уже обильно мною процитированный швейцарский журналист Флориан Фридолин рассказал мне, что Якин в любой команде всегда начинал с конфликта с капитаном или лидером. А в «Спартаке» едва пришедший туда Широков не был ни капитаном, ни лидером, но считал себя, вероятно, и тем и другим.

«Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? — говорил Широков в 2020 году в «Коммент.Шоу». — Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевел: «Ты вообще никто, даже на тренера не похож, а рассказываешь, как мне играть». Что ж, если вспомнить, как Роман ногами бил судью, за что потом благодаря своим связям не был адекватно наказан, то время расставляет все на свои места и отвечает на вопрос, кто есть кто.

Я в «Спартаке» Якина, признаюсь, не понимал. Сейчас понимаю лучше. Но он и десятью годами опыта с тех пор прирос. Не надо автоматически переносить нынешнее восприятие того или иного тренера на то, каким он был декаду назад.

И вообще, наверное, неправильно давать тренеру один сезон. Или один цикл, если речь о сборной. Вот проиграл Якин в Катаре 1:6 Португалии — выгнали его? Нет. Потом и отбор со скрипом прошел. Но вот что мы видим сейчас. Потому что — перетерпели! Хотя, как мы теперь знаем, после квалификации могла быть и отставка.

И вот как раз поэтому сейчас нельзя трогать Спаллетти. Он и одного-то полного цикла не отработал, принял команду в пожарной ситуации после, назовем вещи своими именами, предательства Роберто Манчини, убежавшего прямо по ходу отборочного турнира в сборную Саудовской Аравии на другие деньги (но он и в «Скуадре адзурре», думается, не побирался у фонтана Треви). Что мог Лучано — то и сделал. На Евро попал, из группы вышел. С нулевым составом. Пусть лепит команду к ЧМ-2026.

Рубен Варгас. Фото Reuters

Варгас выполнил распоряжение Джаки, Якин сказал спасибо штанге

После первого тайма не было понятно, каким образом его Италия собирается отыгрываться, но ведь всегда думаешь — за перерыв многое может измениться. Однако на первой же минуте второго тайма 25-летний полузащитник «Аугсбурга» Рубен Варгас получил мяч в штрафной, спокойно прицелился и без сопротивления крученым ударом положил в «девяточку» второй гол. Как будто никаких итальянцев там вовсе и не было. И это уже определенно было arividerci.

Варгас, признанный лучшим игроком матча и пришедший в связи с этим на пресс-конференцию, рассказал об этом голе историю. Незадолго до конца перерыва к нему подошел капитан Гранит Джака: «Ты сегодня должен забить. Бей по воротам!» Высек эти слова как в граните (этого Варгас не говорил).

Едва начался второй тайм, Рубен получает мяч в штрафной, пусть и близко к линии, и тут же вспоминает слова Джаки. И решает: раз капитан сказал — значит, надо бить. И делает счет 2:0. Вот таким бывает воздействие лидера, который за весь сезон в «Байере» проиграл во всех турнирах только один матч — «Аталанте» в финале Лиги Европы. А внутри Германии выиграл и чемпионат, и Кубок без единого поражения...

Не знаю, до какой степени надо было перестать играть Швейцарии, чтобы отдать этот матч. Ну, разве что в свои ворота какого-то «дурака» положить, как это вскоре едва не произошло, когда Шер организовал «автоштангу». Ближе к концу игры Скамакка попадет в ту же стойку — так что после игры, прежде чем совершить круг почета, Якин не забудет подойти к этой штанге и по-дружески ее похлопать: спасибо, мол, сестра, выручила. Это не останется незамеченным на пресс-конференции, и главный тренер подтвердит: да, футбольные люди — суеверные, и если дважды за игру мяч от штанги отскакивает в поле, а не в ворота, ты не можешь воспринимать этот как должное и обязан сказать ей спасибо...

Италия же была не Италией, а, извините, помойкой какой-то. Как, собственно, и в матче с Испанией, аналогию с которым Спаллетти после матча и приведет. Один удар в створ, полтора момента, полнейшая неспособность организовать что-либо в атаке. Да даже и в обороне, исконной итальянской вотчине, у нее было решето — взять тот же гол Фройлера, когда он, получив мяч в центре штрафной, сигару мог выкурить перед ударом. И Эмболо до того чистый голевой момент имел и выцеливал полчаса, и все уже понимали, что он будет делать, а Доннарумма и подавно.

Абсолютно прав был Нобель Арустамян, говоря мне после группового турнира о совершенно сером составе «Скуадры адзурры». И то он выделял перспективы защитника Калафьори, который пропускал матч со Швейцарией из-за дисквалификации. Вся команда держалась на одном Доннарумме, остальное же — какая-то неразличимая масса одинаковых людей. Нападающих, говорите, нет? А кто там есть, кроме вратаря? Тут никакой духоподъемный Буффон на скамейке, привлеченный Спаллетти, не поможет. И многим на последних минутах стало грустно, когда крупным планом показали великого голкипера и чемпиона мира 2006 года, очень-очень печального. Но с наследником по прямой, вратарской линии у него-то как раз все в порядке. А вот с полевыми...

Их Спаллетти после игры с Хорватией поменял в стартовом составе аж шесть. Не помогло. Право, лучше бы отправленный восвояси с чемпионата голландский судья Данни Маккелли не добавлял те восемь минут, Дзакканьо не забивал и в плей-офф вышли бы хорваты.

Тогда бы хоть на Модрича еще полюбовались. Вряд ли больше 90 минут, потому что такая Хорватия, как на Евро-2024, с такой Швейцарией ничего бы сделать не смогла, — но хоть эти полтора часа, которые Италия провела в роли статиста. И статистика, подсчитывавшего удары соперника по воротам и количество пасов перед голом. На кого тут было любоваться? Скамакку?

Еще на предматчевой пресс-конференции Якин выглядел заметно увереннее Лучано. Тогда как итальянец вынужден был отвечать на вопросы о куче потерь в и так невразумительном составе, швейцарский турок сиял оптимизмом: «У нас все в порядке. Все здоровы, все готовы. Настроение после матча с Германией по такой игре, которую мы показали, — великолепное. Не можем дождаться выхода на поле».

Вы, правда, читали выше, что Мурат такой всегда. Даже перед разгромом 1:6 от Португалии на ЧМ-2022, когда у него полкоманды были больны и травмированы. Но тут оказалось, что он говорит чистую правду. Смотреть на его команду было наслаждением.

А Спаллетти первым же делом спросили, собирается ли он после такого продолжать работу с командой. При этом журналистка предварительно извинилась за такой вопрос, но экс главный тренер «Зенита» воспринял его нормально: «Вы имеете полное право спрашивать все и так, как вы сочтете нужным». После чего выдал фактически монолог, давший понять, что никуда уходить он не собирается:

«Мы проиграли из-за моего выбора игроков. Это не их вина, я должен сказать им спасибо, я всегда с ними. Благодаря им я здесь. Виноват только я.



Мы не держали интенсивность, темп, мы проигрывали единоборства, мы легко теряли мячи. В прошлый раз, перед Хорватией, я почти не поменял состав и поэтому ставил на отдых и восстановление. Сегодня я сделал шесть — правильно же? — изменений в составе и в последние дни проводил насыщенные тренировки. По этим занятиям был доволен не всем, но я и только я выбрал этих игроков. Это не сработало.



Сегодня мы были так же плохи, как в матче с Испанией. Я знаю, что должен многое поменять. Нам нужен ряд игроков с лучшей «физикой», потому что проигрыш единоборств повлиял сегодня на многое.



Случившееся — часть процесса. У других тренеров было 20 или даже 30 игр перед этим Евро, у меня — десять. В следующий раз я буду лучше знать свою команду и сработаю качественнее».

...А слабо футбольному богу из более «слабой» (что еще бабушка надвое сказала) половины сетки соорудить полуфинал Австрия — Швейцария? Я бы с удовольствием на матч этих двух не титулованных, но прогрессивных и смелых команд посмотрел. Это было бы интересно, зрелищно и качественно, не сомневаюсь. Так, как и те и другие играли в Берлине, где я базируюсь: одни с Польшей и Нидерландами, другие — с Италией.

Пусть еще попробует Англия, если она будет в прежнем состоянии и даже обыграет в нем Словакию — что скорее всего, — такую Швейцарию в четвертьфинале победить!