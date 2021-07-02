Круче, чем Платини. На этом Евро лучшим снайпером стал автогол, а Закария оказался там, где не должен был

Этот чемпионат Европы — уникальный не только из-за одиннадцати стран-хозяек.

Пандемия, сдвинувшая сроки проведения турнира на год вперед. Одиннадцать стран-организаторов, которых до отказа Ирландии было на одну больше. Этот Евро изначально нельзя было назвать нормальным, и даже лучший бомбардир у него неожиданный — автогол. В Санкт-Петербурге, где со знаком «минус» отличился полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария, было зафиксировано десятое подобное взятие ворот. И в рамках одного чемпионата это больше, чем у реального рекордсмена-бомбардира Мишеля Платини, который на Евро-1984 отличился девять раз.

10 — OG 2020 is now the all-time top goalscorer in a single edition at the EURO, overtaking Michel Platini in 1984 (9). Gifts. https://t.co/q2wFBF1j7S — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2021

Так что появился еще один повод вспомнить великого француза, который уже в роли президента УЕФА решил размазать турнир по всему континенту и сейчас, будучи отлученным от футбола, наблюдает за плодами своих трудов. При этом, наверное, тоже не может понять, как можно настолько часто бить по собственным воротам вместо чужих. Объяснения действительно нет. Только размышления на этот счет, которые все равно не приводят к пониманию, а лишь констатируют факты.

Очевидно, что футболисты провели абсолютно безумный в плане нагрузок и насыщенного календаря сезон, но все равно сложно понять, как можно было разом поразить собственные ворота на один раз больше, чем за все предыдущие континентальные турниры вместе взятые. Да и какими уникальными получались автоголы! То словак Мартин Дубравка из героя матча с Испанией превратился в его главного неудачника и через несколько минут после отраженного пенальти по-волейбольному смахнул мяч в сетку. То самый юный игрок «Красной фурии» Педри с центра поля отдал передачу к собственным воротам и голкипер Унаи Симон не сумел ее укротить.

10 — Denis Zakaria's own goal is the tenth we've seen at #EURO2020, which is now one more than were scored at each of the previous 15 editions of the European Championships combined (9). Dubious. pic.twitter.com/odGEGutwDK — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2021

На этом фоне первое взятие ворот в четвертьфинальном матче Швейцария — Испания — классика жанра. Счастливчик Жорди Альба, в прошлый раз забивавший за сборную в ноябре 2017-го в Санкт-Петербурге, приложился по вылетевшему из штрафной мячу, а на его пути некстати оказалась нога Закарии. Ян Зоммер, который вроде бы просчитал траекторию удара и готовился его спокойно укротить, лишь развел руками. К такому одного из героев победной игры против Франции жизнь не готовила.

There have now been more own goals at Euro 2020 than at every other Euros combined ??? pic.twitter.com/oDNi4Qfcwc — ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2021

Да, вроде бы Закария и Зоммер выступают вместе в «Боруссии» из Менхенгладбаха и знают друг друга как облупленных, только случай все равно уникальный. Чтобы друг друга в случае с автоголом огорчали одноклубники, не случалось за всю историю континентальных первенств! По большому счету Закария вообще не должен был попасть в стартовый состав, если бы не дисквалификация Гранита Джаки.

Это когда он выводит на поле с капитанской повязкой «Арсенал», тоскующий по золотым временам Арсена Венгера, знаменитый в прошлом форвард «канониров» Тьерри Анри с отвращением выключает телевизор. В сборной Джака — незаменимая фигура, и его не просто так признали лучшим в исторической игре с Францией. Закария тоже был таким, однако его замучили травмы.

В прошлом году Денис лечился с марта по ноябрь. Потом долго набирал оптимальные кондиции, получив при этом пару мелких повреждений. В марте в отборе на ЧМ-2022 он получил за два матча только 39 игровых минут. До четвертьфинала Евро с Испанией лишь раз вышел на замену в стартовом туре против Уэльса, так что тонус Закарии явно ниже, чем у Джаки, и порвалось у Швейцарии там, где тонко. А может, дело все-таки в том, что нынешний турнир действительно уникальный? В целом Закария выглядел весьма солидно, но здесь может произойти все что угодно.