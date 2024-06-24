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Носилки на поле, венгерское чудо и немецкие нервы. Каким было 23 июня на Евро

Германия и Швейцария вышли в плей-офф Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Врачи уносят нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варгу на носилках.
Фото Reuters
Нападающий сборной Венгрии Кевин Чобот бьет по воротам сборной Шотландии.
Фото Reuters
Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг забивает гол в ворота Швейцарии.
Фото Reuters
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Неожиданный результат в группе А.

Швейцария — Германия: спасение Фюллькруга

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
1:1
Германия

Юлиан Нагельсманн после двух побед подряд вновь не внес ни одного изменения в стартовый состав. Немцам для сохранения первого места в группе А было достаточно ничьей, к которой они поначалу уверенно двигались: серьезное преимущество во владении мячом (69 процентов против 31 после первого тайма), минимум рисков и сухость у чужих ворот (один удар в створ до перерыва). При этом бундестим забила, но после просмотра повтора арбитр Даниэле Орсато лишил Роберта Андриха дебютного мяча за сборную — в предыдущем эпизоде Джамал Мусиала сфолил в чужой штрафной.

Швейцарцы временами сгоняли самоуспокоенность Германии прессингом и на 28-й минуте неожиданно вышли вперед. Безошибочный Тони Кроос отдал пас под давлением Мусиале на своей половине поля и привез контратаку. Выпад завершил Дан Ндойе — замкнул прострел с левого фланга и омрачил рекордный для вратарей 19-й матч Мануэля Нойера на Евро. После эпизода возникли вопросы по возможному офсайду нападающего, но мяч все же засчитали.

Футболисты сборной Германии празднуют гол в&nbsp;ворота Швейцарии в&nbsp;концовке матча. Немецкая машина забуксовала, но не сломалась. Гол Фюллькруга спас от поражения и встречи с Италией

Швейцарцы отлично действовали вторым номером и после перерыва: нейтрализовывали долгое владения немцев и кололи ответами на пространстве. Германия же редко придумывала что-то сложнее дальних ударов. На 84-й минуте швейцарцы даже забили второй мяч, но его отменили. Рубен Варгас поразил ворота немцев из очевидного офсайда. Судьи моментально разобрались в эпизоде и даже не запросили помощь ВАР.

Надежды швейцарцев на первое место в группе погубил вышедший на замену Никлас Фюллькруг. Форвард «Боруссии» головой завершил навес Давида Раума с левого фланга и в компенсированное время вырвал для бундестим ничью. Германия выходит из группы А с первого места, Швейцария — со второго.

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг забивает гол в ворота Швейцарии.
Фото Reuters

Шотландия — Венгрия: чудо от Чобота

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
0:1
Венгрия

Матч, в котором обеим командам была необходима победа для возможного выхода в плей-офф: после неудачных первых двух туров Шотландия (одно очко) и Венгрия (ноль) рассчитывали на третье место. Вот только еще больше, чем к трем баллам, сборные стремились к минимизации риска поражения. Единственный сочный момент в первом тайме создали венгры — Вилли Орбан после подачи Доминика Собослаи со штрафного пробил головой в перекладину. Правда, вероятно защитник «Лейпцига» находился в офсайде.

После перерыва ход матча практически не изменился — шотландцы мучили венгров пустым владением и периодически перекусывали контрвыпады соперника. В середине тайма в штрафной британцев случился страшный эпизод — нападающий венгров Барнабаш Варга после верховой борьбы неудачно упал и потерял сознание. Варгу тут же закрыли от камер и трибун, а врачи несколько минут оказывали ему помощь — на поле даже выкатили носилки с кислородным баллоном. На них игрока унесли с поля, а встреча продолжилась.

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Помимо этого, отлично запомнился аргентинский арбитр Факундо Тельо — раздал пять желтых карточек, добавил целых 10 минут ко второму тайму и, возможно, ошибочно не назначил пенальти в ворота Венгрии. Вышедший на замену Стюарт Армстронг ворвался в штрафную, после чего состоялся контакт с защитником Орбаном — Вилли ударил оппоненту по ногам и завалил на газон. Тельо нарушения правил не увидел.

Под финальный свисток команды наконец выкрутили скорости в поисках победного мяча. Одна из быстрых атак венгров даже завершилась попаданием в штангу после удара из штрафной Ангуса Ганна — Шотландия тоже несколько раз остро проникала к воротам соперника, но не реализовала ни одного шанса. А они точно были.

Пожар из обоюдных атак завершился на последней из 10 компенсированных минут. Венгрия убежала в контратаку после углового у своих ворот, и вышедший на замену Кевин Чобот ударом в касание из чужой штрафной принес сборной победу.

Нападающий сборной Венгрии Кевин Чобот бьет по воротам сборной Шотландии.
Фото Reuters

Шотландия с одним очком точно покидает турнир. Венгры же вырвали возможность участия в плей-офф — трех баллов в теории может и хватить.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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