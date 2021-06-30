А Зинченко — снова герой.

Даже исторический выход в четвертьфинал Евро-2020 не заставил украинские СМИ быть более креативными. По большей части они ограничились новостями и отчетами с соответствующими заголовками.

«На последних минутах! Украина выходит в четвертьфинал Евро!» — это sport.ua.

«Украина выходит в четвертьфинал Евро-2020», — это Terricon.

«Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020», — это champion.com.ua.

«Невероятно! Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, забив победный гол на 120+1-й минуте» — это sportarena.com.

«Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020» — это football.ua. Издание хвалит главного тренера сборной Андрея Шевченко за то, что в концовке выпустил на поле нападающего Артема Довбика:

«Артем Довбик — гениальный ход нашего тренерского штаба на второй овертайм. Футболист «Днепра-1» сразу начал цепляться, и именно на его счету оказалось финальное слово в этом противостояние. 120+1-я минута, подача Зинченко с левого фланга и завершение от Довбика ударом головой. Он вышел на поле именно за этим! Браво!»

Football.ua.

Football.ua поставил оценки игрокам сборной Украины. Лучший балл — у Александра Зинченко (9,0). 8,0 получили голкипер Георгий Бущан и забивший победный гол Довбик, а также Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко.

Зато в комментариях под материалами намного веселее. Например, часть болельщиков все равно недовольны и считают, что сборная Украины вымучила победу и радоваться такому не стоит. Отдельно достается главному тренеру Андрею Шевченко.

«Убогая игра. Встреча из разряда «игра забывается, счет остается». Через полгода-год никто и не вспомнит (и не станет вспоминать), как вымучили игру и почему вообще попали в 1/8 финала. Отдых в неделю не пошел на пользу. Тренер ничего оригинального не придумал. Вся игра через Ярмоленко строится. Чуть его опекать начинают, и все. Игры нет ни у него, ни у команды. Есть победа, есть 1/4 финала, а ощущения радости и надежды на большее нет. Хотя раз победили, вымучили, уже молодцы. Поздравляю», — считает xvalenok01 на sport.ua.

Sport.ua.

«Шевченко пока как тренер доказал свое полное ничтожество. Команда выиграла у шведов не благодаря тренеру, а вопреки тренеру. Если бы не травмы и кадровый голод, никакая сила не заставила бы Шевченко выпустить Довбика. А команда — молодцы. Довбик — герой. Задница тренера спасена», — негодует там же Микола.

«Какая разная реакция на победу сборной Украины и ее проход в 1/4 финала Евро-2020. Сборная Швеции: мы так любим Украину, что все для нее сделали на этом турнире, нас упрекать нечем. Сборная Австрии: на вашем месте должны быть мы. Сборная России: зато у нас балет лучше», — пишет Rys2575.

«Шведской сборной — орден героев Украины», — шутит KIPR ALECS.

«Спасибо парням. Сегодня тоже не было сил, но сегодня они «умирали» на поле. То, чего не было с Австрией. Не стыдно за такое, даже если бы проиграли. И не так важно, что будет с Англией», — хвалит you.me.owls from space.