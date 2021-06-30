Известный украинский журналист Артем Франков — о победе над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы (2:1).

— Признайтесь, уже в голове прикидывали, кто у вас будет бить пенальти? — первый вопрос Франкову.

— Нет, я все-таки надеялся, что добьем шведов. Потому что уже было очевидно наше игровое преимущество. Конечно, сказалось удаление Даниэльссона, и скандинавы явно тянули время до серии пенальти. Но, слава богу, что мы не довели дело до этой лотереи.

— Молодцы, что дожали. Но, согласитесь, Даниэльссон вам здорово «удружил».

— Безусловно. Спасибо ему за это. Но другое дело, что наш Артем Беседин заплатил за это своим здоровьем. Боюсь, он получил очень серьезную травму... А так, согласитесь, игра была абсолютно предсказуемой. Равной, тягучей. Борьбы было гораздо больше, чем моментов. Мало голевых шансов. Это чудо, что забили по голу. В целом, борьба, борьба, борьба...

— У Зинченко, которого порой здорово критиковали, сегодня гол плюс пас.

— В целом, честь и хвала нашим тренерам, которые здорово перетряхнули состав, перешли на игру в три центральных защитника, и поставили наконец-то Зинченко на левую бровку, где он играет в «Манчестер Сити». То есть, нам потребовалось «всего» где-то 50 матчей, чтобы осознать, где Александр полезнее.

— Ожидали, что Малиновский не попадет в стартовый состав?

— Конечно же, нет. Не думал, что наши тренеры решат задвинуть фигуру такого масштаба. Но, как видите, Шевченко успешно продемонстрировал, что никаких священных коров в сборной нет и быть не может! Все во имя победы. Вполне расчетливо и толково. Неделя после игры с Австрией пошла сборной впрок.

— На сколько процентов сработал план Шевченко?

— Сейчас я вспоминаю, как мы сыграли против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира-2006. Между этими встречами наблюдается довольно много сходств. Считаю, сегодня Шевченко наступил на горло собственной песне и сыграл вопреки владению мячом, атаке и так далее. Мы действовали в пять защитников и в два опорника. На мой взгляд, план сработал на 95 процентов.

— На 95?

— Давайте все-таки не забывать об уровне шведов. Соперник-то грозный, непростой, который занял первое место в своей группе. Изначально скандинавы считались фаворитами. Но мы взяли и победили. Причем не в серии 11-метровых, что воспринимается как-то иначе, а забили с игры. Честь и хвала Артему Довбику, который воспользовался подачей Зинченко. Честь и хвала Александру Зинченко, на счету которого гол плюс пас. Честь и хвала Андрею Ярмоленко, который вырезал передачу на Зинченко.

— Пас Ярмоленко — шедевр?

— Соглашусь с вами. Это тот случай, когда я совершенно не стыжусь какого-то пафоса и не скуплюсь на комплименты. Вот сейчас их нужно хвалить! Потом буду ругать перед Англией.

— Какие у вас шансы в четвертьфинале?

— Я понимаю, что мы в этой паре ни разу не фавориты. Но все равно будем рассчитывать на успех и надеяться, что сможем сдержать англичан, как и шведов.

— Дадут ли теперь игрокам сборной Украины звания ЗМС?

— Без вопросов! Я еще до Евро говорил, что выход в четвертьфинал станет выдающимся успехом!

— России остается вам по-доброму завидовать?

— Вам не завидовать нужно, а извлекать серьезные выводы. Реально собираться и думать, что вам делать со своим футболом, разрабатывать программу. У вас есть видео, где один актер (не знаю фамилии) задается вопросом: «В стране 140 миллионов человек живет, а 11 игроков для сборной найти не можем. Почему? Потому что никто в лондонский «Арсенал» ехать не хочет, так как тут очень много бабла, а выкладываться надо меньше, чем в Европе». По-моему, очень правдивая речь. Разве нет? Вот этот монолог всем бы пересмотреть и взять на вооружение.

— Вы как-то сказали, что в России чудовищная модель управления профессиональным футболом...

— Да, я критиковал госфинасирование... От этого надо отходить. Ведь финансирование из местных бюджетов ничего хорошего вам не дает. Во-первых, оно зачастую периодично, не регулярно. Во-вторых, эти деньги гораздо разумнее вкладывать в детско-юношеский футбол, а не в профессиональные клубы!