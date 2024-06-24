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Жуткая травма и ураганная развязка: Венгрия вырвала победу на 90+10-й минуте! Но хватит ли ее для плей-офф?

Венгрия обыграла Шотландию благодаря голу на 90+10-й минуте
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты сборной Венгрии празднуют гол в ворота Шотландии.
Фото Reuters
Мощнейший сюжет при скучнейшей игре.
Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
0:1
Венгрия

На Евро-2024 сборные Шотландии и Венгрии находились в тени. В группе они были лишь андердогами на фоне Германии и Швейцарии (которым и уступили в плане медийной вывески в третьем туре), и готовились скорее к разрушению, чем организации собственной игры.

По крайней мере, такое впечатление сложилось по итогам матчей этих команд на старте турнира. Шотландцы тотально провалились против Германии и остались без двух центральных защитников — Тирни травмировался, Портеус словил дисквалификацию. Затем были не самые веселые 1:1 со швейцарцами. В общем, к матчу против Венгрии «тартановая армия» подходила в не самой грозной форме. Зато задача стояла весьма понятная: побеждать и тем самым практически гарантировать себе выход в плей-офф с третьего места.

Что касается мадьяров, то тут ситуация выглядела ненамного лучше. С одной стороны, команда Марко России произвела куда более приятное впечатление, чем Шотландия — например, могла забивать несколько Германии, здорово вскрывала швейцарскую оборону. С другой, венгры совсем нестабильны в обороне, и пять пропущенных голов за два первых тура об этом прямо говорили. Последнее место и ноль очков почти не оставляли Венгрии шансов на плей-офф. Но хотя бы для теоретической возможности надо было обыгрывать Шотландию, причем делать это крупно.

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Но вряд ли кто-то рассчитывал на то, что их очных матч получится веселым. Не очень трудно догадаться, какой выйдет игра двух соперников, действующих в три центральных защитника с одним нападающим и лучше умеющих защищаться, чем атаковать.

Так все и получилось. События первого тайма можно уместить в пару предложений. Шотландия и Венгрия увязли в центре поля в бесконечных мелких стыках — мяч доставляли в штрафную редко, и то лишь навесами. На более осмысленную игру не хватало ни ресурса, ни пространства. И если венгры еще изредка атаковали ворота Ганна со стандартов (5 ударов), то британцы, хоть и больше контролировали мяч, будто не понимали, что с ним делать, когда тот оказывался на чужой половине поля (0 ударов). В общем, зрелище совсем уж на любителя, пересматривать такое вряд ли кто-то решится. Впрочем, ладно, один крутой момент до перерыва был: Собослаи подал со штрафного, и Орбан бил из пределов вратарской, но мяч «лизнул» штангу и ушел за пределы поля.

Во втором тайме картина не сильно изменилась — снова обилие стыков, потерь и пауз, снова минимум опасных моментов. На 70-й минуте игра на время остановилась совсем. Венгерский нападающий Барнабаш Варга столкнулся с шотландским вратарем Ганном и остался лежать на газоне. С футболистом явно произошло что-то серьезное — до появления медиков тому оказывали первую помощь, а унесли на носилках и в кислородной маске.

Нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варгу уносят на носилках.
Фото Global Look Press

После возобновления игры пошло время замен — вплоть до 90-й минуты тренеры убивали время, меняя своих футболистов. Самое интересное началось в дополнительное время. Обе команды вдруг вспомнили, что вообще-то ничья не устраивает никого из них. Шотландцы поперли вперед, но наткнулись на уверенное сопротивление. Зато оголили тылы, и венгры начали за это наказывать. Ганну пришлось совершить пару крутых сэйвов, а на 93-й минуте и вовсе зазвенела штанга.

И под таким напором шотландцы все-таки треснули. Вышедший на замену Кевин Чобот замкнул передачу после очередной скоростной атаки и принес сборной Венгрии первые очки на турнире.

Шотландия точно мимо плей-офф, ну а венгры благодаря чудо-развязке шансы на выход из группы оставляют. Пусть и весьма призрачные. Теперь им остается лишь ждать окончания группового этапа и надеяться на попадание в число лучших команд, финишировавших третьими.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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