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Сетка и расписание трансляций плей-офф Евро-2024: даты и пары, где смотреть

Матчи плей-офф Евро-2024 начнутся 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Логотип Евро-2024 на церемонии открытия турнира
Фото AFP
Франция сыграет с Бельгией, а Англия может снова попасть на Италию.

Кто вышел в плей-офф Евро-2024

16 участников плей-офф чемпионата Европы-2024 — это: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Турция, Франция и Швейцария.

По итогам группового турнира Евро в Германии покинули Албания, Венгрия, Польша, Сербия, Украина, Хорватия, Чехия и Шотландия.

Даты матчей плей-офф Евро-2024

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Они будут сыграны в восьми городах — Берлине, Дортмунде, Гельзенкирхене, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Лейпциге.

Действующий чемпион Европы Италия встретится со Швейцарией на поле главной арены турнира — «Олимпиаштадион». Самая громкая по именам пара первого раунда плей-офф — Франция против Бельгии.

Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля в Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине. На этой стадии возможна встреча финалистов Евро-2020 — Англии (в случае победы над Словакией) и Италии (если пройдет Швейцарию).

Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля. Первая игра 1/2 финала состоится в Мюнхене, вторая — в Дортмунде. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Финал состоится 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадион». Начало — в 22:00 мск. Здесь 14 июня прошел матч открытия чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия (5:1).

Полностью расписание матчей по датам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Логотип Евро-2024
Фото AFP

Пары 1/8 финала Евро-2024

Хозяйка чемпионата Европы-2024 Германия в 1/8 финала сыграет с Данией. Главная сенсация турнира Грузия встретится с Испанией, единственной командой с тремя победами в группе.

  • Испания — Грузия

  • Германия — Дания

  • Португалия — Словения

  • Франция — Бельгия

  • Румыния — Нидерланды

  • Австрия — Турция

  • Англия — Словакия

  • Швейцария — Италия

Логотип Евро-2024. Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России

Где смотреть трансляции матчей Евро-2024

Смотреть бесплатно трансляции многих матчей Евро-2024 можно на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Часть игр эксклюзивно показывает онлайн-кинотеатр Okko. Этот видеосервис и платформа «Кинопоиск» также ретранслируют прямой эфир «Матч ТВ».

На сайте «СЭ» ведутся текстовые трансляции всех матчей плей-офф Евро-2024. В нашем матч-центре доступны ключевые события игр финального турнира чемпионата Европы в Германии.

Сетка и расписание матчей плей-офф Евро-2024

В одной половине сетки плей-офф пройдут матчи 1/8 финала Испания — Грузия и Германия — Дания, Португалия — Словения и Франция — Бельгия. В другой половине оказались соперники по играм Румыния — Нидерланды и Австрия — Турция, Англия — Словакия и Швейцария — Италия.

Первый раунд матчей на вылет займет четыре дня — с 29 июня по 2 июля (по две игры в каждый вечер). Четыре четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля, два полуфинала — 9 и 10 июля.

1/8 финала

  • 29 июня. 19.00. Берлин. Швейцария — Италия (Матч ТВ)

  • 29 июня. 22.00. Дортмунд. Германия — Дания (Матч ТВ)

  • 30 июня. 19.00. Гельзенкирхен. Англия — Словакия (Матч ТВ)

  • 30 июня. 22.00. Кельн. Испания — Грузия (Матч ТВ)

  • 1 июля. 19.00. Дюссельдорф. Франция — Бельгия (Матч ТВ)

  • 1 июля. 22.00. Франкфурт-на-Майне. Португалия — Словения (Матч ТВ)

  • 2 июля. 19.00. Мюнхен. Румыния — Нидерланды (Матч ТВ)

  • 2 июля. 22.00. Лейпциг. Австрия — Турция (Матч ТВ)

Стадион «Фельтинс-Арена»
Фото AFP

1/4 финала

  • 5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания/Грузия — Германия/Дания (Матч ТВ)

  • 5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия/Словения — Франция/Бельгия (Okko)

  • 6 июля. 19.00. Дюссельдорф. Англия/Словакия — Швейцария/Италия (Матч ТВ)

  • 6 июля. 22.00. Берлин. Румыния/Нидерланды — Австрия/Турция (Okko)

1/2 финала

  • 9 июля. 22.00. Мюнхен. Испания/Грузия/Германия/Дания — Португалия/Словения/Франция/Бельгия (Матч ТВ)

  • 10 июля. 22.00. Дортмунд. Румыния/Нидерланды/Австрия/Турция — Англия/Словакия/Швейцария/Италия (Okko)

Финал

  • 14 июля. 22.00. Берлин (Матч ТВ)

Олимпийский стадион в&nbsp;Берлине. Финал чемпионата Европы: дата и время, когда и где пройдет, история решающих матчей Евро

Дата и место проведения финала Евро-2024

Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. В матче сыграют сборные, которые одержат победы в полуфинальных встречах 9 и 10 июля.

«Олимпиаштадион» является домашним стадионом клуба «Герта». Арена вмещает 71 000 зрителей и в своей истории принимала различные события от Олимпийских игр и финалов крупных турниров до масштабных концертов. На этом стадионе в том числе прошел финал чемпионата мира-2006, в котором сборная Италии в серии пенальти обыграла Францию (1:1, пенальти — 5:3).

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