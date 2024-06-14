Сербская пресса удивлена тем, что в сборную не взяли Эраковича. Единственный игрок из РПЛ Бабич с Англией останется в запасе

Обозреватель «СЭ» съездил на базу сборной Сербии — возможно, самого популярного в России участника Евро-2024.

Сербы сделали идеальный выбор города, в котором живут в Германии

Сборная Сербии, впервые приехавшая на чемпионат Европы (24 года назад в последний сербский визит на Евро была еще Югославия), поселилась в Германии прекрасно. В этом смысле она оказалась так же умна, как и обнаруженные мною неподалеку в пивной и около вокзала шотландские болельщики. Хитрецы: и близко к Мюнхену, и красиво, и чуть ли не вдвое дешевле! Во время «Октоберфеста», как подсказали мне знающие люди, самые умные тоже селятся там, а не внутри дорогущего пивного безумия. Иногда от него надо и отдыхать.

Милейший южнонемецкий Аугсбург находится всего в получасе езды от главного города Баварии, где Влаховичу и Ко предстоит провести два из трех матчей группового турнира — со Словенией и Данией. Времени на переезды туда-обратно тратить им нет никакой необходимости — разве что на стартовый матч с Англией в Гельзенкирхен.

Небольшой, никуда не поспешающий и радующий глаз город — мне кажется, это как раз то, что лучше всего для психики футболистов во время большого турнира. С одной стороны — не сверкающий призывными огнями мегаполис, куда, по выражению старых советских тренеров, и «уйти в ночную» есть соблазн; с другой — не на краю земли, откуда вообще некуда деться. Пример второго — база сборной России на ЧМ-2014 в Иту. Даже нам, репортерам, приезжавшим туда каждое утро, уже на третий день хотелось выть — что уж говорить об игроках? Результат такой заорганизованности и задисциплинированности мы еще помним.

Душан Влахович на тренировке сборной Сербии. Фото Reuters

А тут — благодать. Идешь себе четверть часа от вокзала по центру, наслаждаешься классической картинкой одного из двух самых старых городов Германии наряду с Триром, слушаешь рассказы старого товарища, жителя этого города, о первом чуть ли не в мире доме для неимущих (весьма приличном, кстати), для постояльцев которого основатель выдвинул три условия — быть жителем Аугсбурга, католиком и не совершавшим преступлений. Существует этот дом и сейчас, и его жильцы платят государству за жилье... один евро в год. Или в месяц, что неважно. За электричество и т.д., правда, раскошеливаться приходится — но людям и так сделали слишком много, чтобы еще и за свет не надо было платить сами.

Извините за отступление — сербы едва ли поселились в одном из старейших отелей Мюнхена на подобных условиях. По крайней мере, за свет они точно не платят...

А тренируются к тому же по соседству, на старом аугсбургском стадионе, который после переезда на новый по-немецки бережливо не был разрушен. Играла на нем, кстати, ни много ни мало сборная СССР. Олимпийская, на Играх 1972 года — не все тогда проводилось в Мюнхене. Так же как и футбольные соревнования московской Олимпиады игрались не только в Москве, но и в Киеве, Минске, Ленинграде. Был такой, помните?

Нет, матчи советской команды со славными соперниками из Бирмы и Судана (я не шучу!), причем выигранные с минимальным преимуществом 1:0 и 2:1, до Аугсбурга не доехали, а вот на втором групповом этапе сборная СССР именно там, где сейчас тренируются сербы, проиграла 1:2 Польше и разгромила 4:0 Данию. В обоих матчах забивал будущий обладатель золотого мяча Олег Блохин. А матч за третье место оказался удивительнейший — в нем после ничьей со сборной ГДР 2:2 бронзовые медали были... разделены между двумя командами. Вы не ослышались!

«А что, так можно было?» — удивится иной читатель. Тогда — можно. Вот нерушимая советско-восточногерманская дружба и восторжествовала — но уже не в Аугсбурге, а на олимпийском стадионе Мюнхена, возле которого теперь размещается фан-зона. На той Олимпиаде, кстати, все четыре призера футбольного турнира представляли социалистический лагерь, «восточный блок» — Польша, Венгрия, ГДР, СССР. Коммунисты торжествовали в самом логове европейского капитализма!

Сборная Сербии на пути на Евро. Фото fss.rs

Фиаско в Катаре стало для Сербии слишком большим ударом

Это нам с вами (а может, лично мне, я же вас не спрашивал) интересны такие истории про посещаемые места. Сербов, живущих сегодняшним днем, больше заботят свои вопросы. Со сколькими, в частности, коллегами ни разговаривал — никто в свою сборную всерьез не верит!

Нет, игроки, конечно, произносят правильные слова про характер, волю, взаимовыручку, веру в себя и игру сердцем. Но слишком уж большим ударом, как оказалось, стало для сербской общественности фиаско в Катаре, где в не самой сложной группе с Швейцарией и Камеруном (да, была еще Бразилия) их любимцы набрали очко, показали безалаберную игру в обороне и вылетели со свистом. Перед тем турниром в сборную верили с какой-то даже эйфорией — особенно после победы в последнем «товарняке» на выезде над Португалией. Чем-то мне это напоминает наши 3:0 у Италии в последнем контрольном матче при Дике Адвокате перед Евро-2012.

Но тогда-то российская сборная хоть начала турнир отлично — с 4:1 у Чехии. А сербы чуть больше полутора лет назад так ничего толком и не начали. И в отсутствие звезд первой величины, за исключением Влаховича, поводов для оптимизма у них нет, и они разуверились. Во что только и верят. Как это? Так, что, по словам сербских коллег, «когда в наших футболистов верят — они всегда проваливаются». Может, не провалятся, когда не поверят? Надо же иногда что-то менять в жизни. Вот такой подход.

Вообще, разговор с двумя молодыми журналистами из Сербии Стефаном Смужей и Милютином Вуйичичем получился весьма содержательным. Они очень удивлены непопаданию в сборную защитника «Зенита» Страхини Эраковича и не находят этому объяснений, говоря просто, что решение тренера нужно уважать. Отсутствие Саши Зделара из ЦСКА тоже вызвало некоторое удивление, но меньшее, поскольку выбор полузащитников у Пикси, как называют главного тренера Стойковича еще с его славных игровых времен (сейчас людей, которые так видят поле, у сербов не просматривается), достаточно велик. Милан Гайич, мало того, что до конца сезона в ЦСКА лечился, так еще, по версии моих собеседников, пал жертвой схемы с тремя центральными защитниками, подразумевающей не очень высокую нужду во фланговых игроках.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Оба моих собеседника позитивно относятся к перспективам Деяна Станковича в «Спартаке» — извините уж, неболельщики красно-белых, не мог по такому случаю не спросить. Один считает, что «Спартак» подходит к Станковичу с точки зрения стиля, мышления, и... того, что он человек «Црвены Звезды» (мой собеседник при этом болеет за «Партизан»). Второй — что Деян талантливый тренер и во времена работы со «Звездой» ставил агрессивный атакующий футбол, а потом закрепил свой победный опыт в «Ференцвароше».

— Не знаю, как Деяна примут в России, поскольку слышал, что некоторые тренеры там не оценили его назначение, — сказал Вуйичич. — Но он любит доказывать, что люди ошибаются. При этом в жизни он миролюбивый. Был бойцом на поле, но с прессой ведет себя хорошо.

— Да, он дружит с прессой и с игроками, — добавил Смужа. — Думаю, его отношения с игроками в «Спартаке» будут такими же позитивными, как в «Црвене Звезде».

Срджана Бабича в состав на Англию коллеги не видят — он дублер 23-летнего Страхини Павловича из «Ред Булл Зальцбург», который вчера побывал на пресс-конференции. Там я постарался немного расширить понимание футболистов команды Драгана Стойковича, сколько народу за них на этом Евро будет болеть. Сообщил, что за неимением по известным обстоятельствам собственной сборной очень большая часть российских болельщиков собирается поддерживать братьев-сербов.

Страхиня Павлович. Фото Reuters

У защитника Павловича было предложение из РПЛ

Что-то мне подсказывает, что Павловича я не удивил. И не только потому, что он, честно говоря, на эту информацию не отреагировал (я и не ждал реакции, а просто предпослал ее вопросу, да и отчего не сказать человеку приятное?), а потому что он играл в мартовском товарищеском матче Россия — Сербия в основе гостей на стадионе «Динамо» и по реакции на гостей московских болельщиков все уже хорошо понял. Там сложно было не понять.

А спросил я Павловича о влиянии того матча с Россией на подготовку команды к Евро-2024. Научило ли это чему-то, изменило ли в чем-то состав, была ли работа над ошибками. Страхиня (ударение, кстати, правильно ставить на первый слог, так что и об Эраковиче это знайте) напомнил, что на исходе той игры сильно отразилось раннее удаление. Тем не менее анализ ошибок того матча был сделан. Это была товарищеская встреча, говорит Павлович, прямого влияния на Евро она иметь не могла, но все идет на пользу. А сейчас команда готовится к Англии, знает ее силу, но верит, что при условии полного единства сможет показать положительный результат.

Спросил я его и о том, не было ли у него когда-нибудь возможности поступить так же, как товарищи по сборной Бабич, Эракович, Зделар и Гайич, — уехать в РПЛ.

— Когда два года назад у меня были определенные проблемы с игровым временем в «Монако» (он там провел семь матчей. - Прим. И.Р. ), у меня были некоторые контакты.

И все. На мой вопрос, а что за команда им интересовалась, Павлович, улыбаясь, отвечать отказался, оставил при себе. А то кто знает, что произойдет в будущем?..