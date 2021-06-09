Семин на трибуне, фан-клуб Заболотного, поклон Симоняна и тысячи детей. Репортаж с открытой тренировки сборной России

За четыре дня до первого матча сборной России на Евро команда Станислава Черчесова провела на динамовском стадионе открытую для болельщиков тренировку

Детвора Дзюбу любит, совет болельщиков при президенте РФС — видимо, нет

«Дзюба-а! Дзюба-а!» — надрывался неугомонный ребенок на верхнем ярусе «ВТБ-Арены». Продолжалось это почти целую, более чем часовую, тренировку. Голосок был слишком тоненький, а расстояние — слишком большим, чтобы капитан сборной России его услышал. Тем более что другой парнишка, постарше, видимо, устав слушать про Дзюбу, зарядил: «Соболев!» И тут «Зенит» — «Спартак»...

Малыш был настойчив, не оставлял попыток обратить на себя внимание звезды российского футбола, и если его что-то и заглушало, то только барабан на нижнем ярусе. А когда в самом конце тренировки понял, что его попытки обречены, печально, но с такой любовью прокричал: «Дзюба, до свидания!», что это напомнило мне прощальную песнь Олимпиады-80 и слова из нее: «До свиданья, наш ласковый Миша». И слезу, по воле режиссеров мелькнувшую в глазу у талисмана Игр.

У Дзюбы слезы в глазах не мелькают — он, как известно, предпочитает озорной смех. Но не уверен, что Артем сильно обрадовался, когда увидел огромный баннер на пустой центральной трибуне — людей пускали на противоположную — с ликами пяти игроков сборной России и надписью «Играйте за нас!» Его-то, Дзюбы, в этой пятерке не обнаружилось. А были на баннере Антон Шунин, Денис Черышев, Александр Головин, Георгий Джикия и Алексей Миранчук. Кстати (тс-с-с, никому не говорите), ни одного зенитовца. Как так, по нынешним-то временам?

Баннер. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Я навел справки. Оказывается, баннер готовили болельщики. Конкретно — совет болельщиков при президенте РФС, созданный уже во времена Александра Дюкова в 2019 году. Входят в него самые разные люди — от представителей фанатов «Спартака» до лидера союза болельщиков «Урала» и обычных (а может, и необычных, кто ж обычных-то туда пустит) студентов. Некоторых привлекли для перформанса на матче с Болгарией.

Как я понимаю, публика, которой доверили готовить проект этого баннера, была из числа тех 30 человек, которые некоторое время назад встречались с Дюковым. Многие прислали свои пожелания. В общем, так и вышло, что Дзюбы там не оказалось.

А слоган «Играйте за нас!» я бы все-таки поменял «Играем для вас!» Ведь, когда ты видишь такую надпись и лица игроков, такое впечатление, что, наоборот, это они предлагают болельщикам сыграть на Евро или еще где-то за них. Мол, вы нас ругаете — так выйдите и сами покажите! Да даже если все правильно понимать, этот баннер на фоне совершенно пустой трибуны вызывал вопрос: «А за кого — за нас-то?»

Доброе дело Миранчука и Зобнина

Хотя в целом — было за кого. На открытой тренировке, как мне сообщили в РФС, собралось 2950 человек — 90% от выпущенных пригласительных билетов. Их выбросили на реализацию через известного билетного оператора в интернете. Никто никого не собирал специально. Хотя организованные группы и были — одна девушка, например, держала рукописную надпись «Альянс», и я спросил, что она значит. Оказалось — спортивно-студенческий клуб МИРЭА. Из этого же вуза был и барабанщик, сидевший в футболке с фамилией Фомина. Его работа на ударных вкупе со скандированием целого сектора «Вперед, Россия!» создала у команды почти что эффект реального матча.

Болельщики. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Среди этих без малого трех тысяч преобладали дети. Кто с мамой (как будто на наших глазах воссоздали знаменитую программу ФК «Москва» «Приведи маму на футбол!»), кто с папой, кто с обоими. Один мальчик в очках и спартаковском свитшоте сидел на верхнем (!) ярусе и держал маленький баннер: «Джикия, подари футболку!» Как же он его увидит, парень, если ты — на самом верху, а он — на поле? А даже если вдруг у него глаз как у орла — как добросит?

Герои у ребят случались неожиданные. Трое — один постарше, двое мелких — держали баннер, где к «Я» и сердечку присовокупили фамилию Заболотного (правда, с ошибкой — «а» вместо первого «о»)! Более того, и на щеках написали: «Ze». Интересуюсь: а почему именно Заболотный? Один из тех, что помельче, отвечает: «Мы любим его!» Предводитель веско добавляет: «Он — легенда!»

Ну, легенда так легенда. Для «Сочи», вышедшего с ним в еврокубки, точно. Еще для «Тосно». Только этого клуба уже давно нет. Зато есть, получается, фан-клуб Заболотного!

А еще три человека, пока имеющих чуть больше прав на эту характеристику, в холле «ВТБ-Арены» вовсю раздавали автографы. Бессменный защитник чемпионского «Спартака» 90-х, автор знаменитого паса Александру Панову на «Стад де Франс» Дмитрий Хлестов. Часть спартаковского «детсада» Георгия Ярцева, автор дубля «Аяксу» в 98-м Александр Ширко. Полузащитник основы на бронзовом Евро-2008, забивший золотой гол за «Локомотив» в ворота «Шинника» в 2004-м, поигравший в АПЛ за «Эвертон» Динияр Билялетдинов. Он был единственным из троих, на спине которого для ясности были номер и фамилия.

Автограф-сессия. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Большинство жаждавших автографов еще не родились, когда играли первые двое. Тем не менее народная (по большей части — детская) тропа к ним не зарастала даже в середине тренировки.

Дети были и у поля. Игроки пожимали им ручонки, мастер разговорного жанра Дзюба воодушевлял какими-то словами и дарил футболки. А уже после тренировки Роман Зобнин и Алексей Миранчук попинали с ними мяч. Позже выяснится, что планировалось — до, вот только дождь помешал.

Оказывается, это дети после ремиссии онкологических заболеваний. В сборную пришло письмо, что есть такие ребята, которые мечтают встретиться с некоторыми игроками сборной. Единственной реальной возможностью была вот эта открытая тренировка. Решили, что и эмоционально такая встреча команду зарядит — они увидят, как за них переживают ребята после таких тяжелых заболеваний. И как надо играть хотя бы ради них...

Киркоров расслабил, а не разозлил

Открытая тренировка перед началом большого турнира — хорошая придумка. Начала, по-моему, это еще ФИФА в Бразилии-2014. На фоне рутинных, всегда открытых для прессы лишь на 15 минут занятий команды Фабио Капелло в реакции болельщиков чувствовалась настоящая жизнь. Вот только жизни не было в самой той команде. Дай бог, чтобы сейчас было иначе.

Журналистов, как рассказал студент факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA Марат Рамазанов, стажирующийся на матчах сборной еще с четырьмя сокурсниками, на открытой тренировке было вдвое больше, чем на матче (!) с Болгарией. И это при том, что на тренировке было ограничение — по одному пишущему журналисту и фотографу от издания!

Правда, ни о каком живом общении с футболистами не могло быть и речи — ни для прессы, ни для болельщиков. И не из-за дождя, конечно, который если и подпортил болельщикам настроение, то не внутри арены — за исключением первых рядов, они были надежно укрыты от влаги. А из-за нынешних всем уже надоевших ковидных реалий.

Открытая тренировка сборной. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Игроки аплодировали трибунам в начале и конце занятия, Дзюба в микрофон говорил маленькую речь и благодарил их. Нет сомнений, что в нормальных условиях футболисты раздавали бы автографы и фотографировались столько, сколько надо. Но не сейчас. Из-за этого не состоялась и встреча группы студентов того же RMA с именитым выпускником этой школы Мирославом Ромащенко. Вроде бы и договоренность уже имелась — но жизнь внесла коррективы. Ничего, увидятся уже после большого дела, которое сейчас предстоит сборной. Даст бог, сделанного хорошо и от души.

Мне понравилась атмосфера на «Динамо», где совсем не было злословия, которое часто сопровождает сборную, зато была непосредственная детская радость от какой-никакой, но близости тех, кого они чаще всего могут видеть только по ТВ. Ликующий хоровой ответ «Даааа!», когда ведущий спросил, готовы ли зрители к началу тренировки. Одна девочка так и восклицала в разговоре с подругами: «Когда я еще увижу сборную вживую?» Хотя уж на ее-то веку возможностей еще будет достаточно.

Не было в Петровском парке и буффонады а-ля недавний приезд в сборную Филиппа Киркорова. Хотя лично меня появление поп-певца рядом со сборной вообще не напрягло — при всех его ляпах. Наоборот, это дало повод игрокам чуть расслабиться и посмеяться — Киркоров выступил так, что никакой Comedy Club не нужен. Ремарка Дзюбы: «Я тоже Марио!» четко сказала о том, что тема получила в команде активное развитие. А на фоне ежедневной рутины футболистам хоть бы как, но отвлечься и психологически разгрузиться.

Кстати — и это, по-моему, очень важно — эта нелепая история с путаницей игроков, а заодно даст Станиславу Соломоновичу (ага, и ему досталось!) в руки отличный психологический рычаг. Ну, примерно такой: «Посмотрите, вы основные игроки национальной команды, участники Евро. Вы пахали для этого всю жизнь. А вас, кроме Дзюбы, знают два с половиной человека, — и того не из-за футбола. Киркоров не ошибся бы в именах, допустим, модных актеров. А вас он путает. И меня Соломоновичем называет. Так выйдите и сделайте так, чтобы все запомнили ваши лица навсегда!»

По-моему, это была бы неплохая мотивационная речь перед Бельгией. Нет, недаром Миранчук сказал журналистам: «Появление Филиппа Бедросовича скрасило наши солнечные будни». Тем более что и сам он с юмором отнесся к своей ошибке, сказав игрокам: «Можете называть меня Басковым».

А для большей «футбольности» приглашаемых вип-гостей в Новогорск после пожаловал Денис Мацуев. Реальный болельщик и настоящий маэстро. Кстати, был он там и во время ЧМ-2018. Хорошая примета.

Фото для истории

Обнаружился на открытой тренировке Юрий Семин. Едва его запеленговали — образовалась на этот раз стихийная, а не запланированная, как с Хлестовым, Ширко и Билялетдиновым, очередь за автографами. Болельщики «Локомотива» спрашивали, видел ли он посвященное ему граффити. Юрий Палыч кивал и говорил: «Присылайте — выложу в Инстаграме!»

Юрий Семин. Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Вряд ли он мог получить на этой тренировке какие-то серьезные профессиональные впечатления. На то она и открытая, чтобы не было никаких тактических упражнений, чтобы не наигрывалось ничего такого, что могут «запеленговать» соперники. Просто небольшая нагрузка и игра на радость людям. О больших перед самым турниром уже не может быть и речи.

Зато была двусторонка чуть меньше, чем на полполя. Сборная, в которой по-прежнему тренируются и те, кого отцепили от окончательной заявки (травмированный Самошников, правда, как и Кудряшов, остались работать в отеле), разделилась на три команды по девять человек. Играли фактически полными составами — по 1+8 в поле плюс четверо нейтральных из третьей команды. И с интересной конфигурацией поля — к середине оно расширялось, к воротам — резко сужалось.

Не уверен, что по составам можно делать какие-либо выводы, но за команду в розовых манишках, сильнейшую и по игре, играли сплошь основные футболисты: Шунин, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Жирков, Зобнин, Оздоев, Головин, Дзюба. То есть смотрите — все-таки Марио и Жирков. А где же Караваев?

Он — с салатовыми. Вторыми, так сказать, по статусу. Сафоновым, Бариновым, Евгеньевым, Кузяевым, Мостовым, Миранчуком, Черышевым, Соболевым. То есть людьми статуса либо очень близкого к той же основе, либо первых запасных. За исключением не заявленного Евгеньева, который здесь вроде как для количества (что подчеркивает кадровые проблемы в обороне, кстати).

Но опять же вопрос: почему тогда Дивеев — лишь в третьей команде? Может, все-таки Евгеньева все еще тестируют на возможность заменить в заявке Кудряшова, если лечение пойдет не так? Менять-то игроков сейчас можно до первого дня турнира.

А Жемалетдинов в третьей команде, с Мухиным, Заболотным, Ионовым, Дивеевым, Фоминым, Дюпиным — это к чему? Правда, Рифат, не реализовав выход один на один с Сафоновым, через минуту засадил от души в «девятку». Издали красиво забивал Баринов, самоотверженно и, кстати, довольно жестко боролись на фланге Головин с Караваевым, Евгеньев на собственном стадионе поражал свои ворота и разводил руками с досады...

Сегодня они снова закроются от посторонних глаз, а завтра отправятся в Санкт-Петербург. И вечером 12-го выйдут против бельгийцев. Хорошо, хоть ждать своей очереди долго не надо — так в 2014-м наши прождали в Бразилии последнего дня группового турнира, насмотрелись по телевизору всяких невероятностей вроде гола ван Перси Испании на бреющем полете — и вышли против Кореи на ватных ногах. Даже Акинфеев дрогнул.

Нет уж, для нашего человека — оно лучше сразу.

А пока сборники-2021 прощаются с «мирной жизнью». И прощание это получилось максимально теплым и доброжелательным. И больше всего из этого часа с четвертью в Петровском парке мне запомнится появление на тренировке 94-летнего Никиты Симоняна. То, как он перед началом тренировки шел вдоль кромки поля, а первые ряды, увидевшие легенду, ему аплодировали. Он услышал — и поклонился людям, приложив руку к сердцу. Как-то очень трогательно.

Стоя в компании президента РФС Александра Дюкова, Никита Павлович из-под навеса над тренерской скамейкой смотрел тренировку. Интересно — о чем думал, что подмечал? Удивлялся, что многие игроки сборной, нанося без сопротивления удары с линии штрафной, не могут элементарно попасть в створ? Или все же делал акцент на хорошем?

И еще запомнится фотография Симоняна с Головиным. Двух лидеров нашей сборной с разницей в возрасте — ровно 70 лет! Полузащитнику «Монако» только предстоит понять, что этот снимок — для истории. И дай бог, чтобы чемпионские флюиды Никиты Павловича, побеждавшего на Олимпиаде-56 в Мельбурне и забивавшего первый гол в истории сборных СССР в финальных стадиях чемпионатов мира (Англии в 58-м) передались его футбольному внуку.