Ростислав Хаит: «Сколько ж мне еще жить при тренере Черчесове?!»

Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» — о чемпионате Европы, сборной России, Черчесове и Зобнине

Абрамович

Сразу после фиаско в Копенгагене Хаит от интервью уклонился. Ограничился фразой: «Не хочу плясать на костях». Договорились созвониться позже, обсудить итоги группового этапа. Но все равно быстро скатились к теме российской сборной и ее главного тренера.

— Теперь, когда Россия вылетела, самое время о других командах поговорить. Например, о Венгрии, которая за три тура очаровала всех, — начал я издалека.

— Это очередное доказательство, что матчи сборных на крупных турнирах — особая история. Здесь очень часто решают не тактика и даже не «физика», а дерзость и удача. Именно удачи не хватило венграм, чтобы дожать немцев. Но у меня сразу возникает вопрос.

— Какой же?

— Вот Черчесов говорит, дескать, зачем нам к Бельгии выходить на пик формы, мы сознательно подводили команду к третьей встрече, с Данией. То есть он априори понимал, что бельгийцам проиграет. Но почему же, черт возьми, Марко Росси, главный тренер венгров, не рассуждал так же накануне матчей с французами и немцами?! Ему-то к какой игре надо было подводить свою команду в группе смерти? Почему венгры, которые по подбору футболистов точно не лучше нас, выдали три блестящих матча?

— Только с Португалией развалились в концовке.

— До 84-й минуты счет был 0:0. А потом — рикошет и гол Рафаэла Геррейру. Если бы не это, может, и не случился бы дубль Криштиану Роналду. А слушать Черчесова мне просто смешно. Где чувство собственного достоинства? Умение признавать ошибки? Стыд и позор! Самое грустное, что из года в год ничего не меняется, а значит, вместо игры сборной России мы еще долго будем наблюдать унылое говно. Нам нужен Абрамович.

— Роман Аркадьевич?

— Ну да. В какой-то момент его все ******* [задолбало]! Представляю, как он смотрел провалы на ЧМ-1990, Евро-1992, ЧМ-1994, Евро-1996, в отборочных циклах ЧМ-1998 и Евро-2000, потом на ЧМ-2002, Евро-2004 и снова в отборе на ЧМ-2006...

— Последней каплей стал матч со Словакией осенью 2005-го?

— Да. Впрочем, я с Абрамовичем практически не знаком. Говорят, всерьез футболом он увлекся только в 2003 году. Возможно, ему хватило осечек на Евро-2004 и в отборочном цикле ЧМ-2006. После чего сказал: «Все, больше так не хочу!» Взял инициативу в свои руки, договорился с федерацией. И придумали Хиддинка. Мне вообще кажется, что ключевые решения люди всегда принимают не потому, что за державу обидно. Или еще из-за каких-то высокопарных вещей.

— А почему?

— Да просто вдруг чувствуют: «Я так больше не хочу и не могу»!" Слава богу, у Абрамовича были и желание, и возможности кардинально изменить ситуацию. Поэтому мы получили бронзу-2008. Спасибо ему за лучшее футбольное лето нашей жизни.

— Как отнеслись к тому, что Черчесов после разгрома в Копенгагене и вылета сборной не подал в отставку?

— Я счастлив!

— Смешно. Но вот открываю в «СЭ» интервью Дениса Мацуева...

— Стоп. Не забывайте, Мацуев и Черчесов — друзья. Если бы я дружил со Станиславом Саламовичем — хотя слабо себе это представляю, — тоже старался бы его защитить. Кстати, интересный вопрос: как быть, когда чувствуешь, что друг неправ? Выступать на стороне правды или друга? Но к Мацуеву у меня в любом случае претензий нет.

— Цитирую знаменитого пианиста: «Самое разумное и неистеричное решение — оставить Черчесова. Уже 1 сентября ключевой отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией. Начинать все тасовать сейчас, при том что команда до тех пор ни разу не соберется, — такое ни к чему хорошему не может привести».

— В этих словах есть логика. Но в данном случае она абсолютно неуместна.

— Почему?

— Черчесов стал абсолютно предсказуемым тренером. Побеждает слабых, делит очки с равными и проигрывает тем, кто чуть-чуть сильнее. О топах уже не говорю. Поскольку хорваты относятся к последней категории, мы, конечно, им проиграем, тут все понятно. Ну а если и выйдем с Черчесовым на чемпионат мира... Скажу честно — уж лучше не выйти, но получить для сборной другого тренера.

— Вы полагаете?

— Зато начнется хоть какое-то движение. Жизнь. А так не покидает ощущение, что мы в дерьме, которому не видно конца и края. Мне настолько не нравится главный тренер сборной, игровой стиль, который он прививает, его манера поведения, что этой команде очень сложно сопереживать. Даже в 2016-м болеть за сборную было проще и приятнее. Потому что был Слуцкий. Хотя поражение от Уэльса — ужас и позор.

— Помните свою первую мысль после финального свистка в Копенгагене?

— «Сколько ж мне еще жить при тренере Черчесове?!»

— Как для себя отвечаете на этот вопрос?

— Думаю, долго. Вне зависимости от исхода отборочного цикла ЧМ-2022.

— Вы считаете, Черчесов останется, даже если сборная не попадет в Катар?

— Сто процентов! Уверен, никто его не уволит. А сам не уйдет. Контракт-то хороший. В этом смысле я Черчесова прекрасно понимаю.

Тактика

— Что растеряла сборная после ЧМ-2018?

— Да она и тогда ничего сверхъестественного не показала. Я не о результате — о качестве футбола. На чемпионате мира мы провели один блистательный матч — с хорватами. Когда уже выполнили задачу и сбросили оковы. А 5:0 с Саудовской Аравией и 3:1 с полуразобранным Египтом — не то, на что нужно ориентироваться. Вот матч с Уругваем четко расставил все по местам.

— А дальше была Испания.

— Выставить «автобус» — смелое решение Черчесова. На это было тоскливо смотреть и сложно праздновать. Имею в виду игру, а не результат. Но победителей не судят. Зато с Хорватией, которая три года назад была точно не хуже Испании, играли на равных. Офигенный матч!

— Трудно не согласиться.

— Когда говорят, что в России нет хороших футболистов, — это, с моей точки зрения, глупость и абсурд. Убежден, у нас и сейчас очень приличные исполнители, которые по уровню сопоставимы с бронзовым составом 2008-го. Проблема не в игроках.

— А в чем?

— В тренере. И не потому, что он плохой. Станислав Саламович — квалифицированный специалист. Для клуба — но не для сборной. Он не может объединить вокруг себя людей. Среди тех, кто работает с национальными командами, вы не найдете выдающихся тактиков калибра Гвардиолы. Если не ошибаюсь, только Дель Боске удалось выиграть и Лигу чемпионов с клубом, и крупный турнир со сборной.

— Даже два — ЧМ-2010 и Евро-2012.

— Как раз к вопросу о том, что тренировать клуб и сборную — огромная разница. Успешные тренеры сборных — это в основном сильные мотиваторы и порядочные люди. Сборная не дает времени на тактические эксперименты, футболистов видишь пять раз в год — по 10-12 дней. Значит, самое главное — правильно оценить их лучшие качества и использовать, исходя из состояния на данный момент.

— И все?

— Плюс создать такую атмосферу, чтобы эти качества проявлялись максимально эффективно. Вот какая у тренера сборной задача. На мой взгляд, Станислав Саламович с ней не справляется.

— Если Карпину доверят сборную — потянет?

— Мне кажется, российских специалистов на эту должность сейчас не нужно назначать. Вообще, многие наши беды в том, что практически везде руководящие посты до сих пор занимают люди советской системы воспитания. Впрочем, это уже другая тема.

— Применительно к футболу — требуется Хиддинк номер два?

— Да. В России такой кандидатуры не вижу. У всех инерция, которая тянется из советского прошлого. Отсюда трусливая тактика и дрожащие ножки — особенно в решающих матчах на больших турнирах. Сборная СССР всегда играла так, начиная с 70-х годов. Исключение — чемпионат мира-1986 и Евро-1988. Знаете, в чем принципиальная разница между сборными Хиддинка и Черчесова?

— В чем?

— Давайте сравним события в группе — в 2008-м и в 2021-м. Сначала —крупное поражение от фаворита: 1:4 с Испанией и 0:3 с Бельгией. Затем — победа 1:0, соответственно, над Грецией и Финляндией. И вот — третий тур, встреча с крепким европейским середняком.

— Что характерно — снова из Скандинавии.

— Да. Там была Швеция с Ибрагимовичем, Хенриком Ларссоном, Юнгбергом. Тут — Дания. Без Эриксена, но с Поульсеном, Хейбьергом, Кьером. И что в итоге? Тогда — уверенные 2:0. Смелая игра в атаку, первым номером. А сейчас... Вот главное отличие! Решающий матч — и диаметрально противоположный подход! Так что дело, повторяю, не в подборе исполнителей, а в тренере. В том, как он выстраивает игру. Хиддинк выбрал тактику, которая принесла успех. Подтвердив хоть и банальный, но не менее верный тезис про риск и шампанское.

Зобнин

— Три года назад вы восхищались Зобниным. Ставили его даже выше Головина. И вдруг чудовищный привоз...

— Ну вот так случилось. Бывает. К сожалению, в самый неподходящий момент. Из той же серии — автоголы португальцев Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру с разницей в четыре минуты. А Дубравка? Неплохой вратарь, за «Ньюкасл» играет, в матче с Испанией совершил два выдающихся сейва, в том числе отразил удар с точки Мораты. А потом вогнал мяч в свои ворота, как волейболист... Впрочем, что-то общее в ошибках Семенова и Зобнина, пожалуй, есть.

— Что же?

— Трясущиеся ноги. На них в плей-офф не войдешь. Все наши футболисты были на Евро дико зажаты. Трусливая тактика порождает скованность. А когда нет дерзости, пропадают и вдохновение, и удача. Что касается Зобнина, то ему в «Спартаке» мешает прогрессировать постоянная смена позиций. Кстати, как и Кузяеву — в «Зените» и сборной. Оба настолько многофункциональные, что регулярно затыкают дыры.

— Универсализм — зло?

— В данном случае — да. Зобнин — это ж наш Канте! Силен как в отборе, так и в подыгрыше. Разве можно представить Канте в роли правого хава? Наверное, бровку он закроет. Но лучших качеств не покажет. Вот и Зобнин их чуть-чуть подрастерял, прыгая с позиции на позицию. Хотя мне он все равно нравится. А в 2018-м был вообще феноменален.

— По-моему, Зобнин и до матча в Копенгагене не впечатлял.

— Ну, в тактическом построении Черчесова он ориентирован на разрушение. В этом на Евро, конечно, не преуспел. Но я задам встречный вопрос: а преуспел ли в созидании Головин?

— Головин заслуживает похвалы исключительно за пробег. 36 километров — рекорд группового этапа среди 24-х сборных!

— Правильно сказал Аршавин: «Надо не бегать больше всех, а играть лучше всех...» У меня до сих пор перед глазами эпизод из матча с Данией. Когда при счете 0:0 выскочили в контратаку, и Головин пробил по воротам. Хотя изначально напрашивался пас налево, на Миранчука. Но Саша не отдал. Думаю, не потому, что не заметил товарища или пожадничал.

— А почему?

— Да просто не был уверен, что тот ждет мяч. Это — элементарное отсутствие сыгранности. Черчесов все годы своего существования в сборной не верил в связку Головин — Миранчук. Но на ключевой матч выпустил обоих. Вынужденно. С точки зрения футбольного интеллекта ребята на одной волне, но игровые взаимодействия не отлажены. Не хватило совместного времени, проведенного в матчах за сборную. Чтобы почувствовать друг друга и отдавать такие пасы уже на уровне инстинкта.

Ярмоленко

— Теперь сфокусируетесь на украинской сборной?

— Да. Точнее так: мои симпатии на стороне Украины и Португалии, потому что болею персонально за Криштиану Роналду. Если обе сборные вылетят, переключусь на Голландию. Яркая команда, за ней интересно наблюдать. (интервью состоялось до воскресных матчей 1/8 финала — Прим. А.К.)

— В чем шанс Украины в 1/8 финала?

— Она дерзко, драйвово смотрелась против Голландии. Потом спокойно, на классе одолела Северную Македонию. Но с Австрией сыграла так же, как Россия с Данией. И заслуженно уступила. Но в качестве благодарности за первые два матча судьба преподнесла нашим соседям подарок в виде места в плей-офф. Пройти Швецию они могут при одном условии.

— Каком же?

— Если поймут, почему так слабо провели матч с австрийцами, и не наступят на те же грабли. Надеюсь, Андрею Шевченко хватит уверенности в собственных силах, помноженных на легкость и расслабленность, чтобы внушить ребятам простую мысль: «Делайте на поле то, что нужно, и получайте от игры удовольствие».

— Вениамин Мандрыкин поражается: «Украинцы то вспыхивают, то выключаются». Не готовы функционально?

— Мне кажется, проблема не в «физике». А в психологии. В том, что все мы родом из Советского Союза. Но об этом я уже говорил.

— Кто у вас любимец в украинской сборной?

— Мне очень нравится Ярмоленко. Настоящий капитан, вдохновляет партнеров личным примером. Забивает, отдает, свободно ведет себя за пределами поля. Вспомните его прикольное поведение на пресс-конференции после матча с Македонией.

— Потроллил Криштиану Роналду и Погба, которые прежде убирали со стола спонсорские бутылки.

— Вот кто из наших игроков мог бы поступить, как Ярмоленко? Разве что Аршавин. Внутренняя свобода и позволяет капитану украинской сборной забивать такие голы, как с Голландией. Он — «решальщик». В этом плане у них с Аршавиным много общего.

«Мадридиста»

— Вы обмолвились, что болеете персонально за Криштиану Роналду. Давно?

— А вы не знали?

— Впервые слышу.

— Понятно, тема сборной России в наших разговорах всегда превалировала. На самом деле я старый «мадридиста» и «криштиановец».

— В вечном споре, кто круче, Месси или Криштиану, ответ для вас очевиден?

— Разумеется. Ставлю Роналду выше еще и потому, что в 2016-м он помог Португалии победить на чемпионате Европы. Месси же со сборной пока так ничего и не выиграл. При этом и тот и другой — не великие футболисты.

— А кто великий?

— Пеле, Марадона и Зидан. С моей, олдскульной, точки зрения, чтобы примкнуть к этой тройке, Месси или Роналду нужно стать чемпионом мира.

— Полторы недели назад вы предположили, что Евро выиграет Франция, Германия или Португалия. По-прежнему так считаете?

— Да. По качеству игры этим сборным сегодня нет равных. Ну а фаворит номер один — французы. У которых, помимо роскошного подбора футболистов, есть еще выдающаяся форма Погба и запредельно мотивированный Бензема, наконец-то вернувшийся в сборную. Дополнительные опции на фоне и без того сногсшибательного состава.

— Значит, с Бельгией и Англией в 1/8 финала попрощаемся?

— Козырь Бельгии — феноменальное состояние Де Брейне, умнейшего футболиста. Конечно, человек, пропустивший месяц после перелома глазницы, не может быть в идеальной форме. Я говорю о психологии. Мне кажется, у Де Брейне после недавнего поражения в финале Лиги чемпионов появилась дополнительная мотивация — взять международный трофей. Он способен затащить Бельгию в четвертьфинал. Но если у Кевина не будет сверхвдохновения и удачи, то дальше пройдут португальцы.

— Теперь о паре Англия — Германия.

— Вот тут я уверен в победе немцев.

— Почему Англия, несмотря на классный подбор игроков, уныла, как «Малая Земля» Леонида Ильича?

— В Англии со сборной происходит то же самое, что в России.

— То есть?

— Проблема с местными тренерами. Но если у нас благодаря Гусу случился прорыв, то у них два чужака, Капелло и Эрикссон, результата не дали. У сборной был взлет при Бобби Робсоне на чемпионате мира в 90-м. Их Хиддинк — это Робсон!

— Как сформулировали-то.

— Англия тогда могла и в финал выйти, если бы не серия пенальти с немцами. Ну а нынешние английские тренеры, включая Саутгейта... С таким составом так играть как-то стыдновато. Даже несмотря на четвертое место на ЧМ-2018.

— Спустя три года ничего не изменилось?

— Только в худшую сторону. Почему и говорю, что Германия выиграет. В очередной раз подтвердив правоту Линекера.