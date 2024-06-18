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Португалия — один из фаворитов Евро. Роналду станет козырем, а не проблемой

Криштиану Роналду станет козырем сборной Португалии на Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Роберто Мартинес, Криштиану Роналду, Рафаэль Леау.
Фото «СЭ»
Ветераны помогут молодым.

Сборная Португалии на прошлом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала, уступив Бельгии, но с тех пор команда проделала большую работу, чтобы вернуться на уровень победного Евро-2016. Сейчас португальцы, на мой взгляд, — один из главных фаворитов турнира в Германии.

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Состав сборной Португалии на Евро

Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом огласил окончательную заявку довольно рано — уже 21 мая. В список вошли 26 человек.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).

Тренировка сборной Португалии.
Тренировка сборной Португалии.
Фото AFP

У португальцев удачный во всех отношениях состав. Мартинес не стал мудрить с перестройкой, омоложением и прочими вещами, которые часто губят для команд целые турниры. Место на Евро получили как молодые звезды вроде Рафаэла Леау или Жоау Невеша, так и уважаемые ветераны Криштиану Роналду и Пепе. Футболисты в самом соку, такие как Бруну Фернандеш или Бернарду Силва, тоже необходимы.

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью доволен заявкой: «Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения глубины и качества состава сейчас у сборной Португалии лучший состав, который когда-либо был. Главное, чтобы они были уверены в себе и верили, что могут обыграть кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия лучше всех. Но Испания, Франция, Англия и Германия не лучше».

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Главная звезда сборной Португалии

Дайте подумать. На самом деле с главной звездой португальцев все давно ясно — 39-летний форвард «Аль-Насра» Роналду находится в этом статусе много лет. Для КриРо нынешний чемпионат Европы — шестой в карьере, это абсолютный рекорд. А еще у Криштиану больше всех голов в истории Евро, в составе сборной и тому подобное...

Роналду — настолько глобальная величина для мирового футбола, что обсуждать его роль для сборной Португалии просто бессмысленно. Криштиану с капитанской повязкой на таком турнире — икона для партнеров по команде, талисман. Человек, руководивший с бровки в финале Евро-2016.

Но и в практическом плане почти 40-летний форвард еще вполне может пригодиться и решить матч. Пусть тот факт, что Криштиану играет за «Аль-Наср» и уже давно покинул топ-футбол, не смущает. В товарищеской игре против Ирландии нападающий оформил дубль, так что сейчас он, похоже, в хорошем состоянии и готов зажигать. Роналду точно осталось не так уж много, каждым шансом увеличить рекорд (130 мячей на данный момент) надо пользоваться.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Слабое место сборной Португалии

Парадоксально, но тоже Криштиану Роналду. Правда, только в одном случае — если вдруг у нападающего что-то не получится, он вдруг станет неконкурентным на таком высоком уровне, то Мартинесу придется заменить его на более молодых и подвижных форвардов.

Такую потенциальную замену Роналду вряд ли потерпит, и тогда уровень напряжения в сборной Португалии предсказать будет тяжело. Оно может стать космическим и угробить все претензии «Пяти щитов» на победу. На ЧМ-2022 было что-то похожее.

Но это все же в очень отдаленной и туманной перспективе. Форма Криштиану, да и соперники на групповом этапе как бы намекают, что все могут остаться довольными — Роналду будет забивать, а Португалия выйдет в плей-офф.

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Соперники по группе

Португалии досталась прекрасная, более чем рабочая группа. Дебютант турнира Грузия вряд ли сможет доставить команде Роналду проблемы — только если при помощи вратаря Мамардашвили и Кварацхелии в атаке. Чехия тоже не выглядит командой, способной тягаться с победителями Евро-2016.

Турция вполне могла бы на что-то претендовать, но команда Винченцо Монтеллы не располагает сильной линией защиты — здесь у турок большие проблемы. Есть риск стать легкой добычей для по-настоящему смертоносной атаки Португалии.

Групповой этап команда Мартинеса должна проходить легко и без проблем. А о дальнейших перспективах высказался капитан португальцев Роналду: «У нас есть все необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твердо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро».

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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