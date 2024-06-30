Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:15

Позором для Италии станет третий подряд пропущенный ЧМ. На Евро ничего ужасного не случилось

Сборная Италии вылетела с Евро-2024
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
Взгляд на вылет сборной Италии.

Сборная Швейцарии заслуженно обыграла «Скуадру адзурру» и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Прогнозируемая истерика в итальянских СМИ планово набирает обороты, а я вот позволю себе предположить, что ничего столь ужасного для нынешней Италии не случилось. Если бы средняя по уровню команда Лучано Спаллетти вдруг дошла до полуфинала, это явилось бы большим успехом. Четвертьфинал стал бы неплохим результатом, ну а первый раунд плей-офф — не так уж трагично.

Италия проиграла Швейцарии (0:2) в&nbsp;1/8 финала Евро-2024. Рикардо Родригес и&nbsp;Федерико Кьеза. Футбол Италии — позор для действующего чемпиона Европы. Сборной лучше было не приезжать на турнир

Да, всем очевидно, что классный клубный тренер Спаллетти не смог оптимально подготовить не звездную, но крепкую по именам сборную к этому турниру. Но мне лично еще очевидно при этом, что Лучано, потерявший нити управления командой как на поле, так и в раздевалке, пошел против Швейцарии ва-банк: об этом говорит стартовый состав. Вчерашний выбор игроков сильно похож на провокацию в адрес многочисленных критиков сборной: мол, вы думаете, что лучше меня разбираетесь в футболе, так получите те сочетания, которые вы хотели увидеть. Получили — проиграли — вылетели. Вечно воюющий с прессой и экспертами Лучано, публично взяв на себя вину за поражение, при этом остался верен себе, что для него традиционно очень важно: кругом всегда враги, а неугомонный Спаллетти вечно готов бороться со всем окружающим миром.

Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Италия до этого дважды подряд не отбиралась на чемпионат мира, и вот это действительно было для ее футбола трагедией. Три года назад итальянцы сенсационно выиграли чемпионат Европы, где все карты феерически легли в масть везунчику Роберто Манчини. Для нынешней Италии выход из группы на Евро-2024 стал вполне себе приемлемым в нынешних условиях результатом.

Швейцария обыграла Италию (2:0) и&nbsp;вышла в&nbsp;четвертьфинал Евро-2024. Ремо Фройлер после забитого гола. Якин превзошел Спаллетти: Италия провалила защиту титула. Швейцария — в 1/4 финала

Да, Спаллетти понаделал ошибок, зато теперь набрался бесценного опыта в роли именно тренера сборной. Никто не спорит, что Италии надо провести работу над ошибками, но зачем посыпать голову пеплом и впадать в истерику? Тем более что в своей славной истории «Скуадра адзурра» выигрывала первенство Европы всего два раза — в 1968 и 2021 годах. При этом в первом случае судьбу знаменитого полуфинала против сборной СССР решил жребий, который мог быть отнюдь не слепым. А во втором Италия выиграла финал лишь по серии пенальти. Так что европейские титулы традиционно даются итальянцам с большим трудом. А еще, на мой скромный взгляд, не так обидно было вылететь в одной 1/8 финала, как, скажем, было больно и даже трагично проиграть в финальном матче Евро-2000. Помню, какой тогда был шок у болельщиков на фоне обиднейшего поражения их звезд от Франции. А сегодня-то какой смысл хныкать? Звезд в команде, кроме Доннаруммы, нет, а поединок проигран абсолютно по делу и по всем пунктам. Надо перевернуть грустную страницу и идти дальше. Вот пропустить третий подряд чемпионат мира — это будет позором и настоящим унижением.

И напоследок еще один нюанс. Не надо удивляться, что Мурат Якин обыграл вчера Лучано Спаллетти. Ведь в сезоне-2012/13 он уже это делал. Тогда «Базель» под руководством Якина и с Зоммером в воротах выбил из Лиги Европы «Зенит», который тренировал Лучано Спаллетти. И это тоже была 1/8 финала турнира, пусть и состоявшая из двух матчей. То был март 2013 года, и вот в июне 2024-го Якин вновь оказался удачливее Спаллетти. Лучано надо переварить свое поражение, а симпатичной сборной Швейцарии я бы искренне пожелал добраться до полуфинала.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Лучано Спаллетти
10
4
Читайте также
Гуцаев отреагировал на выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024
Россиянка Абдуллина покинула «Челси»
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Топор вошел в ногу! Врачи сказали: чуть выше — не смог бы ходить». Травма, перевернувшая карьеру Дубравки

Во время матча Германия — Дания неизвестный забрался на крышу арены. Его ловили, угрожая пистолетом

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости