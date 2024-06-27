Грузия не спит! Вся страна празднует выход в плей-офф Евро-2024

Команда Саньоля — уже герои.

Пожалуй, самая неожиданная развязка на Евро произошла в группе F. Здесь в матче последнего тура встречались Грузия и Португалия — и несмотря на то, что команда Криштиану Роналду была абсолютным фаворитом встречи, она проиграла — 0:2.

Грузины отличились уже в дебюте — один из самых быстрых мячей в истории Евро забил Хвича Кварацхелия. Нападающему «Наполи» потребовалось минута и 32 секунды, чтобы открыть счет. Голевую передачу Кварацхелии отдал Жорж Микаутадзе.

Во втором тайме форвард отличился сам — на 57-й минуте реализовал пенальти. Таким образом Микаутадзе забил во всех трех матчах группового этапа и выбился в лидеры бомбардирской гонки. Отыграться у португальцев не получилось, так что их выход из группы с первого места омрачило поражение.

Выступление Грузии похоже на сказку. Представители Сакартвело — единственные дебютанты на Евро-2024, но с ходу выбились в плей-офф, забили на групповом этапе больше Англии, Франции, Италии и Бельгии, грузинский форвард Микаутадзе — лучший бомбардир. А еще среди всех команд, участвующих на Евро, Грузия находится ниже всех в рейтинге ФИФА — 75-я строчка.

Разумеется, такой исход — настоящий праздник для страны. После финального свистка Тбилиси загудел — и это не фигура речи. Тысячи людей по всей столице (да чего там — по всей Грузии!) сигналили, сидя в своих автомобилях. Завораживает.

Салюты, огромные флаги и даже дрифт — тоже на месте.

Грузия счастлива.

Теперь и футболисты, и страна напразднуются и возьмут небольшую передышку. Впереди у Грузии — матч 1/8 финала с Испанией 30 июня. И хотя подопечные Де ла Фуэнты пока выглядят лучшей командой на турнире, за грузин бояться не стоит. После матча с Португалией можно быть уверенным — они точно дадут бой.