Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия — о сенсационной победе над Португалией (2:0).

— Все в порядке! Очень хорошо отметили этот успех и в Грузии, и в Москве, — подчеркнул Джанашия. — Все прекрасно. Едем дальше. (Смеется.)

— После ничьей с Чехией вы сказали: теперь обыграем Португалию. Тогда блефовали или действительно допускали, что все так удачно закончится?

— Ну я же тоже в футбол поиграл, есть какой-то опыт. Чутье сработало. (Улыбается.) Считаю, и с Турцией, и с Чехией нам не повезло, удача отвернулась. Когда-то фарт должен был вернуться!

— То есть дело исключительно в удаче?

— Нет, конечно! Не только. Парни сыграли здорово, просто великолепно! Абсолютно заслуженная победа. К пацанам вообще никаких вопросов. Шикарный матч, шикарный! Они показали, что умеют играть в футбол и не проседают перед авторитетами. Разве кто-то может сейчас сказать, что результат не закономерен? Нет! Все по делу!

— Главный тренер португальцев считает, что ВАР работал как-то непоследовательно и что можно было ставить пенальти в ворота грузин за фол на Роналду.

— Да ладно?! Ну хорош уже. Просто он ищет какие-то оправдания. Такое в футболе не редкость. Понятно, что он не ожидал такого исхода. Тренер ищет, за что можно зацепиться...

— Судейство было объективным?

— Ну, может быть, был там какой-то один момент. Не знаю... Надо разбираться. А в остальном? Что показал соперник? Да, португальцы нанесли больше ударов, а какой счет? Мамардашвили летал по углам, не дал им вообще ни единого шанса.

— После игры с Чехией вы назвали Мамардашвили лучшим вратарем Европы.

— Слушайте, я всегда говорю правду. Что вижу, то и говорю! Остаюсь при своем мнении. На групповом турнире наш вратарь проявил себя лучше всех. Да и вообще меня очень радует, что матчи с участием Грузии смотреть интересно. Увлекательно. Эмоции, драйв! Все 90 минут — зрелище. Причем и против португальцев, и против чехов, и против турок. Мы уже точно запомнимся всем на этом Евро своим футболом!

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили отбивает удар по своим воротам в матче с Португалией. Фото AFP

— Лучший игрок в составе сборной Грузии?

— Да все проявили себя просто здорово! Даже те, кто сидел на скамейке. Единая команда. Да, Кварацхелия забил быстрый гол. Но это преимущество надо было еще удержать. А мы его еще и развили! Дело в психологии. Никто не хотел играть на отбой. Вышли раскрепощенными, свободными, сразу показали, на что способны.

— Хвича, получается, вчера превзошел Роналду?

— А вы опять же почитайте, что я недавно говорил. (Смеется.) Я же сказал, что Хвича забьет на турнире больше Роналду. Криштиану уже не тот, это очевидно. А Кварацхелия вчера показал себя во всей красе, сыграл в свою силу.

— Пока ваш прогноз сбывается.

— Так он и сбудется. Хвича забьет испанцам, упрочит преимущество в этом споре.

— А Криштиану, думаете, на Евро вообще не забьет?

— Ну... Сомневаюсь. С игры ему уже тяжело забить. Если только с пенальти.

— Сколько процентов даете на то, что Грузия пройдет Испанию в плей-офф?

— Обойдемся без процентов. Понятно, что испанцы сильны, они это показали на групповом этапе. Но нет ничего невозможного. Шансы есть всегда. Пусть они мяч держат, катают, а мы поймаем на контратаке и свое забьем.

— Смело. То есть чудеса в исполнении Грузии не закончились.

— Да нет, что вы? Еще поиграем. Я же предсказал Грузии третье место. А вы же видите, пока мои прогнозы сбываются. (Смеется.)