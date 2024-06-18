Главная надежда Грузии на Евро не Хвича. Все зависит от Мамардашвили

У одного из лучших вратарей чемпионата Испании будет много работы.

Что бы ни случилось на Евро, сборной Грузии не будет стыдно. Первый в истории выход на крупный турнир сам по себе стал высочайшим достижением, даже три безнадежных поражения в группе не заставят поливать команду Саньоля. Это на случай наиболее вероятного последнего места в квартете с Турцией, Чехией и Португалией.

И все же интереснее говорить о сильных сторонах, которые могут позволить грузинам набирать очки в Германии и рассчитывать на плей-офф. Такие есть, причем крайне эффективные! Конечно, в первую очередь вспоминается Хвича. Вингер прекрасен. Лучший игрок серии А чемпионского сезона-2022/23 и в провальный для «Наполи» год держал уровень — набрал 11+6, играя за команду с десятого места.

Но здесь есть и обратная сторона. Кварацхелия заслуженно считается главной звездой Грузии, вся атакующая структура команды заточена на доведение мяча до него. Неужели Хвичу не будут усиленно держать? Будут, еще как будут. Отрезав его от партнеров, соперники ликвидируют самую главную опасность грузин. А Квара легко может чуть поплыть после пары неудач в начале матча. И нельзя исключать, что он в принципе будет получать мяч в несколько раз реже, чем в клубе.

Скорее всего, Саньоль будет играть в три центральных защитника. Эта стратегия принесла Грузии победу в стыках и обкатывалась в товарищеских матчах перед Евро. То есть ставка на защиту. Все правильно: основной задачей видится именно как можно меньше пропустить, а там уж контратаки со стандартами хотя бы разок-другой свое дело сделают. И у французского тренера есть идеальный вратарь для подобного подхода.

Фото Global Look Press

Георгий Мамардашвили из «Валенсии» — самый дорогой голкипер ла лиги, он стоит 35 миллионов евро. Прямо сейчас за ним пристально следят «МЮ», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Реал». Прошлым летом чуть не случился трансфер в «Баварию», но, видимо, хорошо, что «чуть». Георгий провел еще один великолепный сезон в Испании и окончательно утвердился в роли одного из лучших в Европе.

У Мамардашвили несколько преимуществ. Он стабилен и собран, несмотря на возраст — всего 23 года. Грузин обладает крутой реакцией и хорош в отражении ударов. Четвертое место по сухим матчам в чемпионате Испании (13), 73,8% сейвов — больше, чем, например, у Яна Облака — и 41 пропущенный гол за 37 игр. Очевидно, именно Георгий не позволил мало забивающей «Валенсии» (всего 40 мячей) не упасть ниже девятой строчки. Для сравнения: у вылетевшей с предпоследнего места «Альмерии» 43 гола, а у «Гранады» со дна таблицы немногим меньше — 38.

Другой козырь вратаря — пенальти. Этот навык Георгий явно прокачал в последнее время. В прошедшем сезоне ему шесть раз били с точки, трижды — неудачно. И не скажешь, что удары наносил не пойми кто. Если Алекс Баэна из «Вильярреала» впервые в жизни соприкоснулся с 11-метровым, то Анте Будимир из «Осасуны» не реализовал лишь третий из 20 пенальти в карьере, а Кике Гарсия из «Алавеса» — второй из десяти. Сверкнул Мамардашвили и в серии с Грецией в финале стыков, взяв удар Бакасетаса и угадав направление мяча от Якумакиса, но тот и сам в угол не попал.

Георгий не идеально играет ногами. Особенно не клеится с длинными передачами, до адресата не доходят две из трех. Но что-то мы сомневаемся, что Саньоль собирается придумывать трендовые билдапы с выходом через пас. От Мамардашвили будет требоваться тащить. Вот просто по-вратарски тащить. Все, что летит в его сторону.

Фото Global Look Press

А лететь будет. И много. Нет более располагающего для геройств расклада. В 2014 году на чемпионате мира открылось несколько классных голкиперов — Навас, Браво, Очоа. Там и Ховард установил рекорд по отбитым ударам на ЧМ (16). Как видите, все представляли совсем не топовые сборные, у них было много работы. Вратарь никогда не станет персонажем номер один, если до его ворот мяч долетел жалкие пару раз. Нагрузка Георгию обеспечена. И, что еще важнее, он готов с ней справляться.