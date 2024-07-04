Свидания под запретом: в сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро

В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро

Теперь они поддерживают своих любимых дистанционно.

Во время плей-офф чемпионата Европы в сборной Германии запретили посещение базы для жен и подруг футболистов. В групповом раунде таких ограничений не было: команда успевала тренироваться и общаться с семьями на своей базе.

Юлиан Нагельсманн ввел запрет на свидания после выхода в четвертьфинал. Причем победу над Данией 36-летний специалист по традиции отпраздновал со своей подругой Леной Вурценбергер.

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Роман журналистки и тренера начался около трех лет назад. Тогда Юлиан работал в «Баварии», а девушка приехала на интервью по редакционному заданию ведущего спортивного издания страны — Bild.

Беседа получилась душевной. Вскоре Нагельсманн развелся со своей женой Вереной после 15 лет совместной жизни (у пары двое детей). Новый роман тренера стал одним из самых обсуждаемых в немецких СМИ.

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Когда перед важным матчем мюнхенцев в прессу попала информация о схеме и тактике «Баварии», многие посчитали, что это дело рук подруги Нагельсманна. Вскоре Лена перестала работать в Bild, а Юлиан покинул Мюнхен.

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В сентябре 2023 года Юлиан получил новый вызов — в сборной Германии, которой предстояло выступить на домашнем Евро. С Вурценбергер на трибунах команду поддерживают жены и подруги других звезд бундестим.

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Йозуа Киммих больше десяти лет знаком со своей супругой Линой. Фрау Киммих старается не пропускать ни одного матча полузащитника «Баварии» и сборной Германии.

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За Мануэля Нойера переживает его молодая жена. 24-летняя Аника Боссель ездила на ЧМ-2022 в Катар и теперь не пропускает игры домашнего чемпионата Европы. Рядом с ней на трибуне обычно сидит Сара Арфауи — супруга капитана сборной и полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.

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Подруга защитника «Боруссии» и сборной Нико Шлоттербека отправилась на ЧМ-2022 после рождения ребенка — даже такое событие не остановило ее перед посещением турнира, чтобы поддержать мужа. Сабрина Шлоттербек появляется в секторе в футболке с номером «15».

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Накануне Нового года защитник «Штутгарта» и сборной Германии Максимилиан Миттельштедт опубликовал в соцсетях фото с очаровательной блондинкой. Футболист впервые объявил об отношениях с моделью Леа Принц. Во время Евро-2024 молодые люди с удовольствием позируют перед камерами.

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21-летний полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц не любит выставлять напоказ свою личную жизнь. Однако на домашнем Евро немецкие журналисты все же заметили на трибунах его подругу Алию.

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Полузащитник Роберт Андрих перед стартом чемпионата Европы отметил вторую годовщину совместной жизни с супругой Алисией. Они познакомились в 2017 году, когда хавбек выступал в третьем дивизионе чемпионата Германии за «Веен Висбаден», а девушка работала менеджером в магазине. Карьера футболиста пошла в гору после перехода в «Байер». Сейчас Роберт — чемпион Германии и один важных игроков сборной, а Алисия — популярный блогер.

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Фото Global Look Press

Поддержка футболистов сборной Германии на домашнем турнире усиливается с каждым матчем и помогает идти к новым победам. Но теперь вход женам и подругам на базу по решению Нагельсманна запрещен — все ради концентрации на подготовке к четвертьфиналу с Испанией.