Полиция выявила около 600 оскорблений игроков сборной Англии. По некоторым из них открыты расследования

Игрокам Гарета Саутгейта серьезно достается на родине.

Сборная Англии ни разу не проиграла на групповом этапе чемпионата Европы, уверенно заняла первое место и вышла в плей-офф. При этом она является одной из самых критикуемых на турнире. Игрокам и тренеру Гарету Саутгейту сильно достается за скучный стиль — за три игры Евро они забили всего два мяча.

Многие болельщики выкладывают оскорбительные посты в адрес сборной в социальные сети. По информации UKFPU (Футбольное полицейское подразделение Соединенного Королевства), обнаружено в районе 600 сообщений угрожающего характера — существенная часть из них имеет расистский подтекст.

Подразделение сообщило об открытии 26 дел по расследованию оскорбительных материалов в адрес игроков сборной Англии. «Примерно 85% грубых постов, которые мы выявили, являются расистскими, затем по популярности следует гомофобия, — рассказал Майк Анкерс, руководитель отдела расследований UKFPU. — Мы по-прежнему видим отвратительное использование слова на букву «н». А также эмодзи обезьяны. Мы вынуждены принять меры».

Английские фанаты на матче Евро-2024. Фото Reuters

UKFPU изучило 102 оскорбительных сообщения после дебютного матча Англии на турнире против Сербии (1:0). По итогам встречи с Данией (1:1) подразделение рассмотрело уже 292 поста, после игры со Словенией (0:0) — 177.

Анкерс также вспомнил агрессивное поведение английских болельщиков после поражения в финале прошлого чемпионата Европы. Тогда Букайо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо подверглись массовым расистским оскорблениям из-за нереализованных пенальти в послематчевой серии. Это повлекло изменения законодательства — теперь за подобные сообщения можно получить запрет до 10 лет на посещение стадионов. Хейт после финала Евро-2020 привел к арестам 11 человек.

В 1/8 финала англичане встретятся со Словакией — третьей командой группы E. В случае победы в четвертьфинале подопечных Гарета Саутгейта ожидает Швейцария, которая уверенно прошла Италию (2:0).