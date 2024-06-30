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Сегодня, 18:15

Полиция выявила около 600 оскорблений игроков сборной Англии. По некоторым из них открыты расследования

Полиция выявила около 600 оскорблений игроков сборной Англии во время Евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джуд Беллингем и Фил Фоден.
Фото Reuters
Игрокам Гарета Саутгейта серьезно достается на родине.

Сборная Англии ни разу не проиграла на групповом этапе чемпионата Европы, уверенно заняла первое место и вышла в плей-офф. При этом она является одной из самых критикуемых на турнире. Игрокам и тренеру Гарету Саутгейту сильно достается за скучный стиль — за три игры Евро они забили всего два мяча.

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Многие болельщики выкладывают оскорбительные посты в адрес сборной в социальные сети. По информации UKFPU (Футбольное полицейское подразделение Соединенного Королевства), обнаружено в районе 600 сообщений угрожающего характера — существенная часть из них имеет расистский подтекст.

Подразделение сообщило об открытии 26 дел по расследованию оскорбительных материалов в адрес игроков сборной Англии. «Примерно 85% грубых постов, которые мы выявили, являются расистскими, затем по популярности следует гомофобия, — рассказал Майк Анкерс, руководитель отдела расследований UKFPU. — Мы по-прежнему видим отвратительное использование слова на букву «н». А также эмодзи обезьяны. Мы вынуждены принять меры».

Английские фанаты на матче Евро-2024.
Фото Reuters

UKFPU изучило 102 оскорбительных сообщения после дебютного матча Англии на турнире против Сербии (1:0). По итогам встречи с Данией (1:1) подразделение рассмотрело уже 292 поста, после игры со Словенией (0:0) — 177.

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Анкерс также вспомнил агрессивное поведение английских болельщиков после поражения в финале прошлого чемпионата Европы. Тогда Букайо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо подверглись массовым расистским оскорблениям из-за нереализованных пенальти в послематчевой серии. Это повлекло изменения законодательства — теперь за подобные сообщения можно получить запрет до 10 лет на посещение стадионов. Хейт после финала Евро-2020 привел к арестам 11 человек.

В 1/8 финала англичане встретятся со Словакией — третьей командой группы E. В случае победы в четвертьфинале подопечных Гарета Саутгейта ожидает Швейцария, которая уверенно прошла Италию (2:0).

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 19:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Англия
Словакия

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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