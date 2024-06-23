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Сегодня, 17:00

Сборная 2-го тура Евро по версии «СЭ»: без центрфорвардов, но с Мамардашвили

Определена символическая сборная по итогам 2-го тура Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты Георгий Мамардашвили, Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган
Георгий Мамардашвили, Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган.
Фото AFP, Reuters, Global Look Press
Кто был лучшим на этой неделе?

Вратарь: Михаил Мамардашвили (Грузия)

Во 2-м туре выделились два голкипера: Доннарумма и Мамардашвили. Оба впечатлили игрой и лишь по разу пропустили, но грузинский голкипер сделал больше спасений в матче с Чехией: целых 11 отраженных ударов!

Правый защитник: Жан Карничник (Словения)

В игре с Сербией принес огромную пользу своей команде на правой бровке: он не просто открыл счет, а сам и начал результативную атаку и замкнул ее.

Центральный защитник: Пепе (Португалия)

Не каждый способен в 41 год играть на таком высоком уровне, как защитник сборной Португалии. Турки настрадались от Пепе: 7 выносов, 4 подбора и просто уверенная игра, позволившая португальцам сохранить ворота сухими.

Фабиан Руис, Джамал Мусиала и&nbsp;Мишель Эбишер. Сборная 1-го тура Евро по версии «СЭ»: два немца, два испанца и сюрпризы на флангах

Левый защитник: Марк Кукурелья (Испания)

Перед стартом турнира казалось, что место левого защитника испанской сборной займет Гримальдо из «Байера», но Кукурелья проводит едва ли не лучший карьерный отрезок. В матче с Италией он не только идеально сыграл в обороне, но и был чрезвычайно полезен в атаке: несколько прострелов защитника «Челси» могли завершиться голом.

Опорный полузащитник: Нголо Канте (Франция)

Только один футболист на этом Евро получал приз лучшему игроку матча дважды: его фамилия — Канте. В матче с Нидерландами француз вновь выжег всю опорную зону и стал одной из причин, почему команда все еще не пропустила.

Футболист сборной Германии Илкай Гюндоган
Илкай Гюндоган.
Фото AFP

Центральный полузащитник: Илкай Гюндоган (Германия)

Германия более чем уверенно обыграла Венгрию и ни разу не заставила усомниться зрителей в собственном превосходстве. Ключевым футболистом встречи стал Гюндоган: гол и результативная передача.

Правый вингер: Бернарду Силва (Португалия)

Много сделал для победы португальцев над сборной Турции. Уже на 21-й минуте открыл счет и после этого не оставлял попыток забить еще: его оппонентам по флангу было очень тяжело.

Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

Атакующий полузашитник: Джамал Мусиала (Германия)

Во втором туре подряд забил и выбился в лучшие бомбардиры Евро. Гол Мусиалы стал победным в матче с Венгрией.

Атакующий полузащитник: Кевин де Брейне (Бельгия)

В первом туре вся бельгийская сборная провалилась, но в матче с Румынией показала, что ее рано списывать со счетов. За управление атаками отвечал полузащитник «Манчестер Сити»: 23 передачи в финальную треть поля, 12 выигранных единоборств и 5 ударов, один из которых стал результативным.

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Левый вингер: Нико Уильямс (Испания)

Сам он итальянцам не забил, но автогол Калафьори стал следствием прорыва Уильямса и прострела с левого фланга. Нико мог забить и сам — в частности, попал в перекладину во втором тайме.

Нападающий: Андрей Крамарич (Хорватия)

Второй тур подряд ни один центральный нападающий не впечатляет, поэтому мы вынуждены ставить на эту позицию не совсем профильного игрока: Крамарич начинал матч с Албанией слева, но постоянно смещался в центр, откуда и сравнял счет.

Символическая сборная 2-го тура группового этапа Евро-2024. Версия «СЭ»

Бернарду Силва
Георгий Мамардашвили
Илкай Гюндоган
Кевин де Брейне
Н`Голо Канте
Пепе Феррейра (Пепе)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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