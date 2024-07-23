Самые подорожавшие футболисты Евро-2024. На них цена на рынке выросла больше всего

Внутри — много испанцев.

Турниры сборных — большая витрина талантов, которых открывает для себя широкая публика. Футболисты получают возможность в короткий срок повысить свою репутацию и заработать трансфер в клуб рангом повыше. И некоторые игроки из нашего списка уже почти оказались в новой команде.

Данные для рейтинга самых подорожавших футболистов Евро-2024 мы позаимствовали у портала Transfermarkt — там как раз недавно произошло большое обновление стоимостей. Мы расставили игроков по разнице в цене: у кого прибавилось больше миллионов, тот и выше в списке. Если эта сумма оказывалась одинаковой, то выше ставили тех, кто (субъективно) выступил чуть лучше.

Дан Ндой. Фото AFP

10. Дан Ндой, Швейцария

+8 миллионов евро (с 14 до 22)

Сборная Швейцарии уверенно выступила на Евро — сыграли вничью с Германией, выбили Италию в плей-офф и лишь по пенальти уступили Англии в четвертьфинале. Зоммер, Варгас и Фройлер показали классный футбол, но Transfermarkt выделил нападающего «Болоньи» Дана Ндоя, забившего в ворота Мануэля Нойера. Его стоимость выросла почти на треть, и этим швейцарец обязан в первую очередь крутому сезону на клубном уровне.

Ферди Кадиоглу. Фото AFP

9. Ферди Кадиоглу, Турция

+9 миллионов евро (с 21 до 30)

Внезапный герой Евро, выступление которого могло остаться за кадром широкой публики. Кадиоглу отыграл все пять матчей на позиции левого защитника, но это не помешало ему обратить на себя внимание спецов. Ферди сдержал многих ярких игроков на своем фланге, выполнил гигантский объем черновой работы, да еще и в атаке себя показал — голевых действий не оформил, зато набил 3,2 передачи под удар в среднем за игру, шикарный показатель.

Неудивительно, что теперь перед футболистом «Фенербахче» замаячил переход в топ-клуб — серьезный интерес проявляют «МЮ» и «Ювентус».

Джамал Мусиала. Фото Reuters

8. Джамал Мусиала, Германия

+ 10 миллионов евро (со 120 до 130)

Мусиала наравне с Вирцем стал одной из звездочек обновленной сборной Германии. В новой гибридной роли вингера-«десятки» Джамал проявил себя просто отлично — забил три мяча на турнире и застолбил за собой статус одного из главных талантов немецкого поколения.

Кажется, что Мусиала — уже опытный футболист, от которого, собственно, и ждали огненного выступления. На деле же ему всего 21 год, и впереди у него еще точно будут несколько чемпионатов мира и Европы. Обязательно следите за ним, ведь ценник в 130 миллионов евро — явно не предел.

Дани Ольмо. Фото Reuters

7. Дани Ольмо, Испания

+ 10 миллионов евро (с 50 до 60)

Удивительно, но Ольмо стал одним из лучших игроков турнира, хотя начинал его в статусе запасного. Де ла Фуэнте явно не считал его ключевым футболистом — первый выход в старте у Дани случился только в заключительном матче группового этапа с Албанией. Игру 1/8 с Грузией Ольмо тоже начал на скамейке, как и встречу с Германией.

А если бы Тони Кроос не нанес в том поединке травму Педри? Может, Ольмо бы не вышел на поле и не забил. Возможно, не начал бы матч с Францией в старте и не забил победный. Дошла бы вообще Испания до финала, где Дани вынес мяч с ленточки? В итоге — 3+2 по системе «гол плюс пас» и звание одного из героев сборной-чемпиона. Само собой, после такого выступления за Ольмо начали охотиться гранды, и «Лейпциг», по слухам, готов отпустить его по новой рыночной цене — за 60 миллионов евро.

Нико Уильямс. Фото Reuters

6. Нико Уильямс, Испания

+10 миллионов евро (с 60 до 70)

Это имя теперь на слуху не только у фанатов «Барселоны» — кажется, Нико сейчас интересуется любой уважающий себя топ-клуб. Есть за что — это ключевой футболист чемпионской сборной, без которого этого триумфа могло и не случиться. Удивляет то, что у Уильямса всего два гола и одна результативная передача — честно говоря, казалось, что «настрелял» он побольше.

Важно то, что Уильямс создал уйму моментов для своих соотечественников (к слову, набрал аж 2,08 ожидаемых ассиста), проходя соперников на дриблинге и регулярно создавая остроту у чужих ворот. Теперь на горизонте трансфер в «Барсу», с представителями которой Нико подружился по ходу Евро. При этом «Атлетик» будет вынужден продать вингера ниже рыночной стоимости — за 60 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве отступных.

Родри. Фото Reuters

5. Родри, Испания

+10 миллионов евро (со 120 до 130)

Замыкает список подорожавших на 10 миллионов испанцев ключевой игрок команды и признанный лучший футболист Евро. Родри многие называют лучшим в мире, а на церемонии чествования чемпионов в Мадриде команда и болельщики призывали вручить ему «Золотой мяч». После шикарного сезона шансы и правда отличные, не хватило разве что попадания хотя бы в финал Лиги чемпионов. Но Родри в любом случае проделал идеальную работу и в клубе, и в сборной. Без него испанская виктория точно была бы невозможна.

Георгий Мамардашвили. Фото Reuters

4. Георгий Мамардашвили, Грузия

+ 10 миллионов евро (с 35 до 45)

Грузинский вратарь, как и вышеперечисленные футболисты, тоже подорожал на 10 миллионов, но мы поставили его выше остальных не просто потому, что он нам так понравился — Мамардашвили стал одним из лучших футболистов Евро. Он был настолько хорош, что при новой оценке обосновался в статусе самого дорогого вратаря в мире. Правда, делит первую строчку с героем матча Португалия — Словения Диогу Коштой. Само собой, ценник обуславливается в том числе возрастом (вратарям 23 и 24 года соответственно), но достижение все равно серьезное.

Мамардашвили на Евро-2024 сделал 30 сейвов. Да, это скорее говорит об обороне грузинской сборной, но вообще-то такое достижение почти рекорд — с момента подсчета подобной статистики больше на одном турнире спасал только Игорь Акинфеев (32 сейва). И это притом что Грузия вылетела в 1/8! Еще один матч — и Георгий стал бы рекордсменом.

Арда Гюлер. Фото Global Look Press

3. Арда Гюлер, Турция

+15 миллионов евро (с 30 до 45)

Главный турецкий талант поколения уже играет за «Реал» — правда, весь первый год в испанском клубе его обсуждали только в контексте того, когда он наконец появится на поле. Прорыва мы все-таки дождались — но лишь летом в составе сборной Турции.

Гюлер отдал два голевых паса и подарил нам один из лучших голов этого лета. Вы наверняка помните тот невероятный по красоте дальний выстрел по воротам Мамардашвили. Анчелотти точно внимательно смотрел матчи Турции и, возможно, теперь готов дать Гюлеру больше игровых минут — такого вундеркинда нельзя вечно держать на скамейке.

Риккардо Калафьори. Фото Reuters

2. Риккардо Калафьори, Италия

+15 миллионов евро (с 30 до 45)

Италия вылетела уже в 1/8 финала, но даже в плей-офф могла не оказаться, если бы не Калафьори. Итальянский защитник подарил фанатам драматичную развязку в матче с Хорватией, протащив мяч и красиво ассистировав Дзакканьи, который похоронил шансы Модрича и компании на выход из группы.

Калафьори наряду с Доннаруммой — единственное светлое пятно в этой тусклой сборной Италии. Невероятно разносторонний игрок, который хорош как в обороне, так и в атаке — отлично продвигает мяч, обладает хорошим видением и пасом. Похоже, он вот-вот окажется в «Арсенале» — очень интересно будет посмотреть на него в топ-клубе.

Ламин Ямаль. Фото AFP

1. Ламин Ямаль, Испания

+ 30 миллионов евро (с 90 до 120)

Как в подобном рейтинге обойтись без главной молодой звезды турнира? Многие, конечно, слышали о Ламине задолго до этого лета, но, кажется, мало кто ожидал, что школьник будет разрывать в основе сборной Испании и станет одним из ключевых факторов ее успеха. Фантастический гол Франции в полуфинале, четыре результативные передачи, восемь созданных больших моментов (рекорд турнира) — поистине феерическое выступление.

Ямаль стал самым дорогим тинейджером в мире — ни один игрок до него не достигал стоимости в 100 миллионов евро в возрасте 17 лет. Кажется, что и после него такой вундеркинд появится нескоро. Будем восхищаться Ламином и в следующем сезоне — и при этом надеяться, что он не повторит судьбу Ансу Фати. А то мы знаем, как в «Барселоне» могут загнать молодого таланта.

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