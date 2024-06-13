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16-летний Ямаль, капитан сборной Венгрии, Хвича и другие. Самые дорогие игроки Евро-2024

Определены самые дорогие футболисты Евро-2024
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Ламин Ямаль, Доминик Собослаи, Хвича Кварацхелия.
Фото «СЭ»
Трент-Александр Арнольд.
Фото Global Look Press
Йошко Гвардиол.
Фото Reuters
Педри.
Фото AFP
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press
Флориан Вирц.
Фото Global Look Press
Букайо Сака.
Фото AFP
Фил Фоден.
Фото AFP
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Харри Кейн.
Фото Reuters
Рафаэл Леау.
Фото Reuters
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Переизбыток больших мастеров и молодых талантов.

Евро-2024 объединит лучших футболистов Европы и станет настоящей выставкой талантов. Игроки даже не из самых топовых сборных могут быть настоящими звездами в клубном футболе, но в своих сборных — чуть ли не единственным топом. Знакомимся с топ-10 самых дорогих участников турнира — рейтинг составлялся по данным сайта Transfermarkt, а места разбивались в соответствии с трансферной стоимостью, поэтому на одной позиции представлено несколько футболистов.

Трент-Александр Арнольд.
Фото Global Look Press

70 миллионов евро — Трент Александер-Арнолд, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Алессандро Бастони, Лерой Сане, Кай Хаверц

Португальцы Фернандеш и Силва блистают в АПЛ — за «Манчестер Юнайтед» и «Ман Сити». Для сборной атакующие полузащитники также являются важнейшими элементами. Бруну оформил 22+20 в 67 играх во всех турнирах, а первым крупным опытом в футболке сборной для него стал еще ЧМ-2018. Силва, хотя и ровесник Фернандеша (по 29 лет), но провел за португальцев уже 89 встреч (11+29), а дебютировал в 2015 году. Еще один атакующий полузащитник Хаверц провел топ-сезон за «Арсенал». В сборной Кай уже давно имеет стабильное место в основе: дебютировал в 2018 году, а на прошлом чемпионате Европы отметился двумя голами.

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Бастони — основной защитник сборной Италии. Правда, во многом из-за травм к 25 годам он сыграл за национальную команду не так много матчей — лишь 23, а предстоящий Евро станет для него первым полноценным крупным турниром. На прошлом чемпионате Европы Алессандро появился лишь в одной встрече. Гораздо стабильнее на клубном уровне выступает и Александер-Арнолд: у защитника «Ливерпуля» лишь 25 игр за «Трех львов»: прошлый Евро он пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2022 отбегал всего 33 минуты. Зато Сане провел за Германию 60 матчей, а первым крупным турниром для него стал еще Евро-2016. Сейчас он наверняка вновь станет одним из главных действующих лиц в составе бундестим.

Йошко Гвардиол.
Фото Reuters

75 миллионов евро — Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи

Защитник «Ман Сити» стал важной частью команды Пепа Гвардиолы, в сборной молодой (22 года) хорват уже давно занимает стабильное место в основе. Например, на ЧМ-2022, где Хорватия выиграла бронзовые медали, отбегал все матчи без замен и даже забил один мяч. А первым крупным турниром в его карьере оказался еще Евро-2020. Собослаи — однозначный лидер Венгрии и самый звездный представитель сборной. Провел мощный сезон в «Ливерпуле», оправдав заплаченные за него деньги (70 миллионов) и став одним из самых ярких и крутых в команде. Ждем такие же радиоуправляемые удары.

Педри.
Фото AFP

80 миллионов евро — Педри, Хави Симонс, Хвича Кварацхелия, Вильям Салиба, Коул Палмер, Николо Барелла, Рубен Диаш

22-летний англичанин Палмер вторгся в число лучших игроков страны: выдал 27+15 в дебютном сезоне в составе «Челси» и заслужил дебютный вызов в сборную. Пока на счету Палмера всего четыре выступления за национальную команду, но на Евро он наверняка получит игровую практику.

Голландец Симонс тоже отлично спрогрессировал в этом сезоне: стал одним из лидеров «Лейпцига» и утвердился в статусе важного игрока сборной. Хави стабильно выступает за Нидерланды с весны 2023-го, а в последнем товарищеском матче перед Евро наконец забил дебютный мяч — огорчил Исландию (4:0).

Барелла уже давно занимает важные позиции как в «Интере», так и в сборной Италии. Полузащитник провел 53 матча за «скуадру адзурру» (9+9), а место в стартовом составе имел и на прошлом Евро, в котором итальянцы завоевали золотые медали.

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Для Педри сезон получился непростым: получил несколько серьезных травм, из-за которых никак не мог обрести стабильность. На Евро испанец все же едет здоровым: в 21 год у него уже 20 игр за «Красную фурию» во всех соревнованиях, причем безальтернативно основным он был еще на прошлом континентальном форуме. И сыграл бы за сборную гораздо больше, если бы не постоянные травмы.

Для Хвичи, как и для всей Грузии, попадание на Евро — уже огромный успех. Главная надежда в составе «Крестоносцев» возлагается как раз на игрока «Наполи»: всего за 30 матчей в национальной команде он отметился серьезными 15+8. Правда, прошедший клубный сезон для него, как и для неаполитанцев, получился сложным.

Салиба расцвел в «Арсенале» и второй год подряд играет на уровне лучших защитников АПЛ. В сборной 23-летний француз пока не достиг подобной стабильности, все же конкуренция у «Трехцветных» намного жестче, чем в клубе. На счету Салиба 15 появлений в составе национальной команды, и сейчас он сильнейший центральный защитник сборной.

Рубен Диаш для Португалии еще большая глыба: в 27 лет занимает гарантированное место в основе, а в июньском товарищеском матче против Финляндии даже вышел с капитанской повязкой и забил гол (4:2).

Рафаэл Леау.
Фото Reuters

90 миллионов евро — Ламин Ямаль, Рафаэл Леау

16-летний юнец Ямаль провел сезон мечты: ворвался в основу «Барселоны» и практически сразу же попал в сборную Испании — дебютировал в сентябре 2023-го. За спиной подростка уже семь матчей за национальную команду, в которых он оформил впечатляющие 2+6. Сейчас он — полноценный игрок основы и главная креативная сила.

Для португальца Леау прошедший год, наоборот, получился далеко не лучшим в карьере: «Милан» не выиграл ни одного трофея, а сам футболист периодами выступал крайне блекло. В сборной Рафаэл уже давно, с октября 2021-го, но на поток голы поставить до сих пор не смог — всего 4+5 в 27 матчах во всех турнирах. Слабо для нападающего, претендующего на переход в топ-клуб. Возможно, даже не будет попадать в старт на Евро.

Харри Кейн.
Фото Reuters

100 миллионов евро — Харри Кейн, Эдуардо Камавинга, Орельен Тшуамени

Кейн вполне может стать главной звездой предстоящего Евро, ведь он провел сумасшедший клубный сезон — безумные 44+12 в 45 матчах во всех турнирах. В сборной Харри тоже стабильно отличается: 63+19 за 91 игру. Первым крупным турниром для 30-летнего форварда оказался еще Евро-2016, на котором англичане добрались лишь до 1/8 финала.

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Полузащитники сборной Франции еще и выступают за один клуб — «Реал», с которым в этом сезоне добились мощных успехов: победы в ла лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании. Правда, в сборной более важную роль пока занимает Тшуамени: 31 матч во всех турнирах, стабильное место в основе — в том числе и на ЧМ-2022, где французы дошли до финала. Камавинга пока отбегал в футболке национальной команды 17 игр, причем стабильно выступать Эдуардо начал только с квалификации Евро-2024.

Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press

120 миллионов евро — Джамал Мусиала, Родри, Деклан Райс

Здесь собрались топовые полузащитники. Мусиала в 21 год уже имеет солидный опыт выступления за сборную Германии: два появления на прошлом Евро, место основного на последнем чемпионате мира и всего уже 29 матчей во всех турнирах. Райс провел потрясающий сезон за «Арсенал», в сборной Англии он тоже уже давно играет важную роль. Деклан отбегал 51 матч за «Трех львов» и поучаствовал в каждой игре прошлого Евро — в том числе вышел в основе в финальном поединке с Италией. Родри же мутировал в ведущего полузащитника мира. Этот статус испанец подтверждает и в национальной команде: 50 матчей к 27 годам — место железного основного на прошлом ЧМ и победном плей-офф Лиге наций.

Флориан Вирц.
Фото Global Look Press

130 миллионов евро — Флориан Вирц

В прошедшем сезоне 21-летний немец окончательно превратился в звезду мирового футбола. Атакующий полузащитник вместе с «Байером» выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также по-настоящему расцвел под руководством Хаби Алонсо. Показал топовые 38 результативных действий в 49 играх во всех турнирах, причем только в январе 2023-го Флориан залечил тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок.

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В сборной Вирц стал важным исполнителем совсем недавно и пока участвовал в основном в товарищеских матчах. Евро-2024 — первый крупный турнир в его карьере.

Букайо Сака.
Фото AFP

140 миллионов евро — Букайо Сака

Молодой англичанин вновь серьезно прибавил в прошедшем сезоне: превратился в полноценного лидера «Арсенала» и теперь едет на Евро в статусе одной из главных звезд «Трех львов». 22-летний вингер участвовал и в прошлом чемпионате Европы, закончившимся для него кошмаром — в финале с Италией Сака не реализовал заключительный пенальти в послематчевой серии. Правда, после того Евро был неплохой чемпионат мира, на котором Букайо отметился тремя голами.

Фил Фоден.
Фото AFP

150 миллионов евро — Фил Фоден

24-летний англичанин провел потрясающий сезон, в котором получил награду лучшего футболиста АПЛ и показал огненные 27+12 в 53 играх во всех турнирах. За сборную Фил выступает достаточно давно: дебютировал еще в сентябре 2020-го в возрасте 20 лет. Он уже поучаствовал в двух крупных турнирах — Евро-2020 и чемпионате мира 2022-го. Но на предстоящем чемпионате Европы ожидания от выступлений Фодена куда серьезнее — если раньше его рассматривали как талантливого юниора, то сейчас — как лидера сборной.

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

180 миллионов евро — Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем

Звезды мадридского «Реала» — самые дорогие игроки не только на предстоящем Евро, но и во всем мире. Сборные Мбаппе и Беллингема в числе главных фаворитов чемпионата Европы, а сами футболисты — их главные звезды. Килиан в 25 лет стремится к званию лучшего бомбардира в истории Франции: сейчас с 47 мячами занимает третье место в списке снайперов «Трехцветных» и отстает от лидера Оливье Жиру всего на 10 голов.

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20-летний Беллингем же дебютировал за Англию еще в 17 лет и даже вышел в трех матчах прошлого Евро. На ЧМ-2022 молодой полузащитник уже был представителем стартового состава.

Букайо Сака
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Флориан Вирц
Хвича Кварацхелия
Футбол
Фил Фоден
Чемпионат Европы по футболу
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