Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

3 июля, 22:45

«Поздравляю Судан с победой!» Румынский аккаунт оскорбил сборную Нидерландов — это расизм

В Румынии оскорбили Нидерланды после матча 1/8 финала Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо.
Фото AFP
Голландцы ответили на поле.

Во вторник, 2 июля, сборная Нидерландов без труда обыграла Румынию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 3:0. Дубль оформил нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален, а еще один мяч забил форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо.

Сама сборная Румынии покорно восприняла поражение и даже заслужила похвалу от болельщиков за то, что убралась в раздевалке и оставила там письмо с благодарностями организаторам Евро-2024.

Футболисты сборной Румынии оставили письмо с благодарностями организаторам Евро-2024.
Фото Соцсети

Но не все в балканской стране спокойно отреагировали на разгром. Аккаунт в социальной сети X с 20 тысячами подписчиков под названием Daily Romania («Ежедневная Румыния») после матча опубликовал фото со сборными и спорной подписью: «Поздравляю Судан с победой над Румынией! Однако кто-нибудь видел сборную Нидерландов? Я думал, мы должны были играть против них».

Пост аккаунта Daily Romania.
Фото Соцсети

В этом профиле подобное высказывание появляется уже второй раз за неделю. 27 июня в Daily Romania был написан похожий пост: «Соперником Румынии по 1/8 финала станет Судан... Ой, я имел в виду Нидерланды».

В посыле этого профиля виден расистский подтекст — в составе «Оранжевых» немало темнокожих футболистов, но никто из них не имеет корней в Судане или Южном Судане. В Нидерландах исторически много выходцев из латиноамериканской страны Суринам (ван Дейк, Симонс, Вейналдум), а также из других африканских государств — например, Того (Гакпо), Кот-д'Ивуара (Аке) или Ганы (Депай, Фримпонг).

Коди Гакпо. Гакпо вновь тащит Нидерланды. Вывел в четвертьфинал и стал лучшим бомбардиром Евро

Интересно, что ведущая голландская пресса оба поста проигнорировала, хотя в комментариях под ними зародилась бурная дискуссия. А вот в Судане сделали акцент на этом сообщении. Например, бывший тренер сборной Судана Бурхан Тиа осудил написанное в профиле Daily Romania: «Все религии и цивилизованные общества борются с расизмом. Стандарты совершенства в мире не выражаются цветом кожи. Мы рады проигрышу сборной Румынии, а сайт, опубликовавший оскорбительный пост, без всякой причины вызвал враждебность по отношению к румынам».

Кроме того, после матча суданский клуб «Аль-Меррейх» опубликовал в своих соцсетях фотографию Коди Гакпо в футболке сборной Румынии, которую подписал: «Как все прошло?»

Пост суданского клуба «Аль-Меррейх».
Фото Соцсети

Сборная Нидерландов в четвертьфинале сыграет против Турции. Матч состоится в субботу, 6 июля, в Берлине. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
5
4
Читайте также
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
Стюарды избили болельщика во время матча Евро Португалия — Словения
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
На главный трофей континента осталось всего восемь претендентов! Хватай фрибет 2000 рублей в Bettery и выбирай своего чемпиона
Нуну Мендеш: «Сборная Португалии сделает все, чтобы подарить Роналду трофей в его последнем Евро»
Черышев рассказал, какая сборная удивила его на Евро-2024
Евро 2024: где смотреть трансляции матчей 1/4 финала — расписание и каналы в России
Ерохин: «Грузия — одна из сенсаций Евро-2024»
Женам и девушкам немецких игроков запретили приезжать на базу. Суровое решение Нагельсманна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женам и девушкам немецких игроков запретили приезжать на базу. Суровое решение Нагельсманна

Илья Геркус: «Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости