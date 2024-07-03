Голландцы ответили на поле.

Во вторник, 2 июля, сборная Нидерландов без труда обыграла Румынию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 3:0. Дубль оформил нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален, а еще один мяч забил форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо.

Сама сборная Румынии покорно восприняла поражение и даже заслужила похвалу от болельщиков за то, что убралась в раздевалке и оставила там письмо с благодарностями организаторам Евро-2024.

Футболисты сборной Румынии оставили письмо с благодарностями организаторам Евро-2024. Фото Соцсети

Но не все в балканской стране спокойно отреагировали на разгром. Аккаунт в социальной сети X с 20 тысячами подписчиков под названием Daily Romania («Ежедневная Румыния») после матча опубликовал фото со сборными и спорной подписью: «Поздравляю Судан с победой над Румынией! Однако кто-нибудь видел сборную Нидерландов? Я думал, мы должны были играть против них».

Пост аккаунта Daily Romania. Фото Соцсети

В этом профиле подобное высказывание появляется уже второй раз за неделю. 27 июня в Daily Romania был написан похожий пост: «Соперником Румынии по 1/8 финала станет Судан... Ой, я имел в виду Нидерланды».

В посыле этого профиля виден расистский подтекст — в составе «Оранжевых» немало темнокожих футболистов, но никто из них не имеет корней в Судане или Южном Судане. В Нидерландах исторически много выходцев из латиноамериканской страны Суринам (ван Дейк, Симонс, Вейналдум), а также из других африканских государств — например, Того (Гакпо), Кот-д'Ивуара (Аке) или Ганы (Депай, Фримпонг).

Интересно, что ведущая голландская пресса оба поста проигнорировала, хотя в комментариях под ними зародилась бурная дискуссия. А вот в Судане сделали акцент на этом сообщении. Например, бывший тренер сборной Судана Бурхан Тиа осудил написанное в профиле Daily Romania: «Все религии и цивилизованные общества борются с расизмом. Стандарты совершенства в мире не выражаются цветом кожи. Мы рады проигрышу сборной Румынии, а сайт, опубликовавший оскорбительный пост, без всякой причины вызвал враждебность по отношению к румынам».

Кроме того, после матча суданский клуб «Аль-Меррейх» опубликовал в своих соцсетях фотографию Коди Гакпо в футболке сборной Румынии, которую подписал: «Как все прошло?»

Пост суданского клуба «Аль-Меррейх». Фото Соцсети

Сборная Нидерландов в четвертьфинале сыграет против Турции. Матч состоится в субботу, 6 июля, в Берлине. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.