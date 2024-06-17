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Сегодня, 18:15

Румыния разбила Украину. Ошибки Лунина привели к разгрому — 0:3

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты сборной Румынии радуются голу в ворота Украины.
Фото Reuters
Шансы команды Сергея Реброва на выход в плей-офф заметно упали.
Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
3:0
Украина

Кто фаворит?

На прошлом чемпионате Европы сборная Украины добралась до четвертьфинала и сейчас наверняка нацелена на повторение успеха. Желто-синим еще и второй раз подряд повезло с соперниками по группе: если три года назад они встречались с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, то сейчас у них в противниках — Бельгия, Словакия и Румыния. Последняя сборная и стала первым оппонентом украинцев в Германии.

Раду Дрэгушин&nbsp;&mdash; Андрей Лунин. Румыния разгромила Украину. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

На бумаге команда Сергея Реброва считалась фаворитом. Причина крылась в составе: если у Румынии лидеры играют в итальянской серии В, а также за середняков и аутсайдеров чемпионата Саудовской Аравии, то сильнейшие украинские футболисты в минувшем сезоне пошумели в Европе. Достаточно упомянуть лучшего бомбардира ла лиги Артема Довбика («Жирона») и победителя Лиги чемпионов Андрея Лунина («Реал»). А ведь есть еще Мудрик, Зинченко, Забарный, Цыганков — все они вышли в основе на стартовый матч Евро.

Вне состава оказался защитник «Эвертона» Миколенко, получивший травму в последнем товарищеском матче с Молдавией, поэтому место на левом фланге обороны занял Зинченко, хотя футболист «Арсенала» в сборной чаще всего играет в середине поля. На этот раз Александр все равно смещался в центр, но действовал глубоко и не бегал вперед: при атаках Украина перестраивалась на 3-2-5, а к чужим воротам отправлялся правый защитник Ефим Конопля. Зинченко же надо было страховать на левом фланге Мудрика, который обороняется далеко не идеально.

Супергол Станчу

В упомянутом выше блоке Украина проводила большую часть времени, потому что Румыния предсказуемо отдала мяч и делала существенный акцент на контратаки. Ничего удивительного в подобной тактике не было: благодаря ей команда Эдварда Иорданеску в десяти матчах отборочного турнира ни разу не проиграла и пропустила лишь пять мячей. И уже на 8-й минуте Румыния создала первый опасный момент: резкая контратака привела к удару Комана из-за штрафной — в руки Лунину.

Андрей Лунин.
Фото AFP

Со стороны казалось, что Украине было некомфортно действовать первым номером. И чем дольше шел матч, тем крепче было это ощущение. За первый тайм желто-синие так и не приблизились к голу — не считать же за опасный момент удар Довбика выше на 22-й минуте.

Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Андрей Лунин. Сборная Украины на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Румыния тоже почти полчаса не впечатляла, но, как выяснилось, она лишь находилась в засаде. На 29-й минуте команда Иорданеску резко переключила темп и пошла в ожесточенный высокий прессинг, к которому Украина не была готова: Матвиенко под давлением отдал неряшливый пас Лунину, тот ошибся, и румыны моментально открыли счет — Станчу забил красивейший мяч.

Счет мог удвоиться еще до перерыва: в одном из моментов Ман едва не поразил дальний угол, а в другом — Станчу был очень близок к «сухому листу»: Лунин прозевал удар румынского капитана с углового, и мяч стукнулся о перекладину.

Николае Станчу.
Фото Reuters

Неожиданный разгром

В перерыве Ребров не стал делать замен, да и тактически игра толком не поменялась: украинцы продолжали упираться во вражескую стену, а румыны протыкали соперников быстрыми атаками. Ну а Лунин продолжил ошибаться: на 53-й минуте он пропустил от Рэзвана Марина мяч, с которым должен был справляться. Следом румыны расчехлили еще одно фирменное оружие — стандартные положения: Дрэгуш сделал счет крупным.

Николае Станчу, Хорациу Молдован и&nbsp;Раду Дрэгушин. Сборная Румынии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Украина оказалась в нокауте. Никто не ожидал, что Румыния к исходу часа будет вести со счетом 3:0. За последние полтора года она лишь раз забивала в одном матче больше двух мячей: Андорре дома.

Ребров попытался реанимировать свою команду тройной заменой, и желто-синие частично выровняли игру, но этого было слишком мало. Румыния и так прекрасно обороняется, а по счету играет еще лучше — в этом мы убедились в понедельник.

Футболисты сборной Румынии празднуют победу над Украиной на Евро-2024.
Фото Reuters

Только на 77-й минуте Украина в первый раз пробила в створ: Судаков нанес очень плотный удар из-за штрафной, и Ницэ не без труда отразил мяч. А больше выделить было и нечего: желто-синие логично проиграли и существенно осложнили себе борьбу за выход в 1/8 финала. А Румыния сотворила первую сенсацию Евро — столь убедительной победы от нее никто не ожидал.

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Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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