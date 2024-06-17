Кирицэ отреагировал на победу Румынии над Украиной на Евро-2024

Румыны разгромили Украину — 3:0.

Серебряный чемпион России в составе «Зенита» Даниэл Кирицэ поделился с «СЭ» впечатлениями от победы Румынии над Украиной в 1-м матче группового этапа Евро-2024 — 3:0.

— Даниэл, поздравляю с крупной победой! Что это было?

— Спасибо. Сегодня Румыния уничтожила Украину! Футболисты вышли с большой мотивацией из-за того, что не очень удачно выступили в последних товарищеских матчах. У нас есть команда, семья, которая еще преподнесет сюрпризы.

— Главный антигерой матча — Лунин?

— Конечно, большое спасибо Лунину. Мы унизили Украину, футболисты которой играют в сильнейших чемпионатах Европы. Теперь наши шансы выйти в плей-офф возросли.

— Давай поговорим об игре подробнее. Прокомментируй первый гол, который забил Станчу.

— Самый красивый гол на этом Евро. Этот выстрел не случайность, у него хороший, поставленный удар. Станчу и в отборочных встречах похожие мячи забивал. Он лидер нашей сборной, хороший футболист. Сейчас в Румынии это лучший игрок. Повторюсь, Лунин очень сильно нам помог, но Станчу очень хорошо пробил.

— Второй гол, и снова ошибка Лунина...

— Сто процентов. Нельзя так играть за сборную на Евро, когда ты представляешь мадридский «Реал». По третьему голу к нему тоже есть вопросы, но там наша команда уже добила украинцев.

— Что можешь сказать об игре Манна? Он отдал две голевые передачи.

— Провел классный матч. Это очень быстрый игрок, хорошо выступает за «Парму». От него ждали подобного.

— Дальше игра с Бельгией. Румыны снова замахнутся на победу?

— Бельгия — очень сильная команда. Не сильно расстроимся, если проиграем, ха-ха. Но мы надеемся хотя бы на ничью, у нас, как вы видели, очень крепкая оборона. Сегодня Украина вообще ничего не создала у ворот Ницэ.

Игроки сборной Румынии празднуют победу над командой Украины на Евро-2024. Фото Reuters

— Дрэгушин — топ-защитник?

— Лучший центральный защитник в нашей команде, в «Тоттенхэме» играет! Пусть он там не основной игрок, но у нас его некем заменить. Другого выбора нет. Дрэгушин и Буркэ — хранители очага в сборной Румынии, ха-ха.

— Какие у Румынии дальнейшие перспективы на турнире?

— Думаю, что мы выйдем в плей-офф. Согласно новой формуле, нам должно и четырех очков хватить для этого. А дальше поборемся! Не хотелось бы попасть на топ-сборную. Нужно проходить как можно дальше.

— Что сейчас происходит в Румынии? Люди отмечают победу?

— Все празднуют. Ты видел, сколько наших болельщиков было на стадионе? Очень много. На улицах в Румынии сейчас фейерверки и салюты, люди очень счастливы. Все пьют и танцуют! Следующий матч теперь через пять дней, есть время хорошо отметить.