Вместе с другом-украинцем пришел болеть за команду Шевченко, но был избит.

В матче 1/8 финала Швеция — Украина посетили не только болельщики соперничающих команд, но и фанат в футболке сборной России, с флагом страны и в шапке-ушанке.

Его фото с болельщиком сборной Украины разлетелось по сети: в обнимку два молодых парня поддерживали команду Андрея Шевченко, которая вышла в 1/4 финала.

Поклонник футбола с российской символикой оказался жителем Шотландии родом из Тулы. Перед игрой он рассказывал, что будет болеть за украинцев вместе с двумя друзьями, которые были в форме Украины и Польши. Все они живут в Глазго.

В интервью россиянин рассказал, почему пришел болеть за Украину в форме России и с флагом страны: «За Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России». «Он болеет за Россию — я с ним болею за Россию. Он будет за Украину — я болею за Украину. Мы хотим дружить, а не в войнушку играть», — поддержал его друг с Украины, с которым его сфотографировали на арене. «Украина — это тоже моя страна. Что сделать, чтобы не было войны? Не знаю», — сказал россиянин в видео, опубликованном в канале украинского блогера «Бомбардир».

По ходу матча история дружбы двух болельщиков стран-соседей получила неприятное продолжение. На парня родом из Тулы напал фанат с Украины: порвал футболку, отобрал флаг и нанес несколько ударов. При этом украинский друг-болельщик пытался защитить россиянина от негативно настроенных соотечественников и в конце укрыл его флагом Украины.

Избитый российский болельщик на трибуне.

Паблик украинских болельщиков в Facebook UkrBall назвал фото двух болельщиков «пропагандой страны-агрессора», а в комментариях действия напавших фанатов осудили.

Анна Лень: «Ужас, конечно. Я тоже вчера болела за украинскую сборную, да пол-России болело. Зачем реально политику сюда приписывать? Где человеческое отношение? Люди звери стали, слов нет. Зачем так???»

Михаил Голубев: «Никогда бы ничего подобного с украинским болельщиком в России не случилось. Вот и вся разница. Что уж говорить про Швецию...»

Люся Любовь: «Почему это глупо — лезть с российским флагом? Ведь он пришел поддержать нашу команду, а не вышел с протестом. И это был хороший жест. Ведь спорт должен быть мимо политики. Тем более сколько побед мы одерживали плечом к плечу».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» также осудил агрессивные действия фанатов Украины.

«Я тоже на биатлоне всегда охотно фотографируюсь с украинскими болельщиками. Люди разворачивают флаги — и ничего страшного. Те украинцы, которые нападали на этого фаната, должны быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Матч проходил на нейтральной территории. Я не считаю приход человека на матч сборной Украины в российской символике провокацией. Другое дело, если бы матч проходил на Украине. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Шотландия — территория Великобритании, поэтому извините», — сказал Губерниев.

При этом на ЧМ-2018 в России украинские болельщики могли приехать на турнир, несмотря на рекомендации властей Украины воздержаться от посещения нашей страны. Некоторые не стеснялись ходить с украинскими флагами и не встречали в свой адрес никакой агрессии. По крайней мере, таких сообщений не поступало.

А на этом Евро в фан-зонах в Санкт-Петербурге и Москве украинские болельщики без проблем могли поддержать свою сборную в компании российских болельщиков, часть которых тоже поддерживали Украину.

На матч России с Данией украинские болельщики тоже могли спокойно попасть и поддержать команду Черчесова, при этом не боясь получить от российских фанатов.